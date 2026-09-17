Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gærkvöldi frumvarp sem snýst um umfangsmiklar refsiaðgerðir gegn Rússlandi vegna innrásarinnar í Úkraínu. Frumvarpið var lagt fram af hinum látna öldungadeildarþingmanni Lindsey Graham fyrir nærri því einu og hálfu ári síðan.
Frumvarpið, sem hefur áður verið samþykkt af öldungadeildinni, felur í sér refsiaðgerðir gegn rússneskum aðilum og fyrirtækjum. Þar á meðal eru fyrirtæki í orkugeira Rússlands og hergagnaframleiðslu en það felur einnig í sér aðgerðir gegn rússneska „skuggaflotanum“ svokallaða.
Það veitir Donald Trump einnig vald til að beita helstu kaupendur olíu og gass frá Rússlandi refsiaðgerðum og allt að hundrað prósenta tollum. Því er ætlað að gera Rússum mun erfiðara að fjármagna stríðsrekstur sinn.
Það inniheldur einnig ákvæði um að framlengja refsiaðgerðir gegn Íran til ársins 2031.
262 þingmenn greiddu atkvæði með frumvarpinu og 159 greiddu atkvæði gegn því. Það fer því næst til Trumps til undirskriftar. Samkvæmt heimildum Wall Street Journal ætlar Trump sér að skrifa undir frumvarpið og gera það að lögum.
Kína er meðal helstu kaupenda rússneskrar olíu. Kínverjar kaupa stærstan hluta olíu frá Rússlandi og á miklum afslætti. Indverjar kaupa einnig mikið magn af olíu frá Rússlandi, eins og Brasilía, og frumvarpið gerir Trump kleift að beita þessi ríki allt að hundrað prósenta tollum.
Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, hafði beðið bandaríska þingmenn um að samþykkja frumvarpið og fagnaði hann áfanganum í morgun. Hann segir að frumvarpið gæti reynst öflugt tól til að stöðva stríð Rússa gegn Úkraínu. Refsiaðgerðirnar sem frumvarpið gæti leitt til þyrftu þó að vera harðar og umfangsmiklar og þeim þyrfti að vera beitt samhliða viðræðum og pólitískum aðgerðum Bandaríkjamanna, Evrópubúa og annarra bandamanna Úkraínu.
Demókratar í fulltrúadeildinni voru ekki einróma um frumvarpið og stóðu margir gegn því. Þeir hafa áhyggjur af því að það veiti Trump of miklar heimildir til að beita tollum sem hann gæti beitt gegn bandamönnum Bandaríkjanna í Evrópu og öðrum ríkjum sem Trump sé illa við.
Hann hafi lengi haft umfangsmiklar heimildir til að beita Rússa refsiaðgerðum en hafi kosið að gera það ekki.
Það tók Graham langan tíma að fá Trump til að styðja frumvarpið á sínum tíma.
Sjá einnig: Segist hafa grænt ljós frá Trump fyrir frekari refsiaðgerðum gegn Rússum
Reuters hefur til að mynda eftir Hakeem Jeffries, leiðtoga Demókrata í fulltrúadeildinni, að frumvarpið sé svo götótt að Trump gæti vel sleppt því að beita Rússa og bandamenn þeirra tollum og beitt önnur ríki tollum í staðinn.
Þá segja Demókratar að það verði Bandaríkjamenn sem á endanum borgi þessa tolla.
Mike Johnson, forseti fulltrúadeildarinnar, segir að Vladimír Pútín, forseti Rússlands, hafi allt of lengi komist upp með það að fjármagna stríðsrekstur sinn gegn Úkraínu með peningum og auðlindum frá ríkjum sem séu tilbúin til að líta fram hjá afleiðingum stríðsins. Binda þurfi enda á það hið snarasta.
With House passage of the Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, House and Senate Republicans are placing maximum pressure on Vladimir Putin and the Russian war machine. This legislation strengthens economic sanctions against the Russian government, its financial…— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) September 16, 2026
With House passage of the Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, House and Senate Republicans are placing maximum pressure on Vladimir Putin and the Russian war machine. This legislation strengthens economic sanctions against the Russian government, its financial…
Trump hefur ítrekað hótað því að beita Rússa miklum refsiaðgerðum til að reyna að þvinga þá að samningaborðinu en hefur hingað til ekki staðið við stóru orðin.
Þá hafa ýmsir Repúblikanar einnig áhyggjur af því að frekari tollar muni koma niður á þeim í þingkosningunum í nóvember. Trump hefur ekki verið feiminn við að beita hin og þessi ríki heims tollum á undanförnum árum en tollar hafa reynst mjög óvinsælir meðal bandarískra kjósenda.
Bandaríski öldungadeildarþingmaðurinn Lindsey Graham lést í gærkvöldi 71 árs að aldri eftir bráð veikindi.
Donald Trump sagði Vladimír Pútín að hann vildi að endir verði fljótt bundinn á stríðið í Úkraínu, svo Rússland og Bandaríkin gætu aftur átt í eðlilegum samskiptum. Pútín sagðist styðja þetta sjónarmið Trumps.
Vladimír Pútín Rússlandsforseti fundaði með sendinefnd Bandaríkjaforseta í Moskvu í dag. Sendinefndina skipa erindrekar Donalds Trump og Hvíta hússins, Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasonur Trumps, en tilgangur hennar er að binda enda á innrásarstríðið.
Steve Witkoff, sérstakur erindreki Hvíta hússins, og Jared Kushner, sérstakur sendifulltrúi og tengdasonur Bandaríkjaforseta, munu heimsækja Rússland og Úkraínu um helgina. Bandaríkjaforseti segir þá koma með tillögu sem á að binda enda á stríðið.