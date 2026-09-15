Hægt hefði verið koma í veg fyrir dauðsföll barna á sjúkrahúsi Letby Kjartan Kjartansson skrifar 15. september 2026 13:41 Skýrsla Thirlwall dómara er harðorð í garð stjórnenda sjúkrahússins í Liverpool þar sem börn létust á nýburadeild. AP/Eleanor Barlow/PA Niðurstaða dómara sem rannsakaði aðstæður á sjúkrahúsi þar sem hjúkrunarfræðingur var sakfelldur fyrir að myrða ungbörn er að hægt hefði verið að koma í veg fyrir nokkur dauðsfallanna. Stjórnendur sjúkrahússins hafi brugðist algerlega. Opinber rannsókn á dauðsföllum barna á Sjúkrahúsinu greifynjunnar af Chester á Norðvestur-Englandi var leidd af Thirlwall dómara. Niðurstaða hennar er að sjúkrahúsið hafi brugðist algerlega í að vernda börn á nýburadeild. Lucy Letby, hjúkrunarfræðingur á nýburadeildinni, var sakfelld fyrir að valda dauða sjö nýbura og reyna að drepa sjö til viðbótar frá 2015 til 2026. Í skýrslu dómarans segir að hægt hefði verið að koma í veg fyrir dauða þriggja barna ef Letby hefði verið vikið frá störfum fyrr. „Skýrslan mín lýsir vanvirkum stjórnendnum og stjórn, gjá á milli leiðtoga sjúkrahússins og klínískra starfsmanna [...],“ sagði Thirlwall þegar hún kynnti skýrsluna í Liverpool í dag. Stjórnendur sjúkrahússins hefðu ekki virst hafa skilið að þeir þyrftu að grípa til varúðarráðstafana þegar starfsmaður lá undir grun um að skaða börn vísvitanda. Ekki þyrfti að liggja fyrir fullvisa um sekt hans áður en gripið væri til aðgerða, að því er segir í frétt The Guardian um skýrsluna. Fékk ekki að taka þátt í rannsókninni Letby hefur alla tíð haldið fram sakleysi sínu. Sönnunargögnin sem voru notuð til þess að sakfella hana voru óbein. Til dæmis studdist lögregla við greiningu á vaktaáætlun starfsmanna nýburadeildarinnar til þess að sýna fylgni á milli dauðsfallanna og hvenær Letby væri á vakt. Tölfræðingar hafa gert alvarlegar athugasemdir við þá nálgun. Þá hafa sérfræðingar gert athugasemdir við hvernig dánarorsök barnanna var ákvörðuð. David Davis, hátt settur þingmaður Íhaldsflokksins og fyrrverandi ráðherra, hefur lýst máli Letby sem „augljósu réttarmorði“. Lögmaður Letby gagnrýnir að henni hafi ekki verið boðið að taka þátt í rannsókn dómarans. Þess vegna hefði skýrsluhöfundur lagt upp á röngum forsendum og að það litaði niðurstöðurnar. Sagðist hann taka undir tillögur dómarans um að nauðsynlegt væri að koma upp öryggismyndavélum á öllum nýburadeildum og við vöggur barna. „Þetta hefði haft veruleg áhrif á niðurstöður réttarhaldanna og við værum ekki hér í dag með saklausa konu á bak við lás og slá fyrir glæpi sem hún framdi ekki,“ sagði Mark McDonald, lögmaður Letby, sem freistar þess að fá mál hennar tekið upp á ný. Álit sérfræðinga sem verjendur Letby fékk til að skoða málið var að ekkert benti til þess að börnin hefðu verið myrt. Þau hefðu þess í stað látist af náttúrulegum orsökum eða vegna vanrækslu á sjúkrahúsinu. Thirlwall sagðist sjálf ekki hafa tekið tillit til efasemda um sekt Letby vegna þess að áfrýjunardómstóll hefði hafnað áfrýjun hennar á afgerandi hátt. Allt tal um slíkt yki aðeins á þjáningar foreldra barnanna sem hefðu mátt reyna nóg að mati dómarans. Mál Lucy Letby Bretland Erlend sakamál Mest lesið Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Innlent Sá barnaníðinginn fyrir utan heimili sitt: „Þetta rífur bara upp öll sár á einu augabragði“ Innlent Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Innlent Úrskurður Hæstaréttar bakslag fyrir Trump Erlent Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Innlent Ummerki um mannaferðir í Toppstöðinni Innlent Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? 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