Fundað í flugvirkjadeilu Telma Tómasson skrifar 18. september 2026 06:26 Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, kveðst nú gera úrslitatilraun til að koma í veg fyrir verkfall, sem að óbreyttu mun hefjast aðfaranótt miðvikudagsins 23. september. Vísir/Vilhelm Samninganefndir í kjaradeilu Flugvirkjafélags Íslands og Icelandair hafa verið boðaðar til fundar í Karphúsinu á hádegi í dag. Þetta hefur Morgunblaðið eftir Ástráði Haraldssyni, ríkissáttasemjara, sem segist hafa hitt samningsaðila í gær og fyrradag og þetta hafi verið niðurstaðan. Hann kveðst nú gera úrslitatilraun til að koma í veg fyrir verkfall, sem að óbreyttu mun hefjast aðfaranótt miðvikudagsins 23. september. Samningar flugvirkja hafa verið lausir frá síðustu áramótum, í rúma átta og hálfan mánuð. Viðræður hófust í nóvember í fyrra og deilunni var vísað til ríkissáttasemjara í febrúar. Megindeiluefnið er leiðrétting vegna skekkju í kjörum flugvirkja gagnvart viðmiðunarstéttum, en Icelandair hefur sagt kröfur þeirra umfram svigrúm félagsins. Fyrirhugað verkfall hefur þegar haft áhrif á ferðaáætlanir fólks, en rúmlega þúsund farþegar Icelandair hafa nýtt sér boð félagsins um að færa flug vegna þess. Þá hefur verið greint frá afbókunum hjá ferðaþjónustufyrirtækjum hér innanlands. Icelandair Kjaradeila Icelandair og flugvirkja 2026 Mest lesið Áhugamálunum forgangsraðað framar náminu Innlent „Við höldum í fjallarómantíkina“ Innlent Fjárlögin leiði til stöðnunar Landspítalans Innlent „Ofsalega leið og sár yfir þessari framgöngu hans“ Innlent Slapp við fangelsisvist eftir að hafa notað maura í matargerð Erlent Hefði átt að vita að stungan gæti leitt til dauða Innlent Hætti í flokknum eftir samtal Ingu Sæland við eiginkonuna Innlent Nær fjórir af hverjum tíu bitnir Innlent Þurftu að keyra á hnífamann sem slóst við lögreglu Innlent „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Innlent Fleiri fréttir Þurftu að keyra á hnífamann sem slóst við lögreglu Fjárlögin leiði til stöðnunar Landspítalans Áhugamálunum forgangsraðað framar náminu Segir aðgerð 86 ekki lokið: „Það sem við hófum á hafi úti munum við halda áfram í réttarsölum“ „Við höldum í fjallarómantíkina“ „Ofsalega leið og sár yfir þessari framgöngu hans“ Nær fjórir af hverjum tíu bitnir Hefði átt að vita að stungan gæti leitt til dauða Samfélagsmiðlasérfræðingur sækist eftir formennsku í ASÍ Hætti í flokknum eftir samtal Ingu Sæland við eiginkonuna Trúfélögin hafi greinilega ekki fylgst með innhólfinu Þriggja ára fangelsi fyrir að frelsissvipta æskuvin sinn Brim sýknað af kröfum foreldra sjómannsins Sundabraut verði eitt það fyrsta á dagskrá Uppsagnir hjá dómsmálaráðuneytinu Gefa ríkisstjórninni rauða spjaldið Ríkið lagði eldri borgarana Laun Wolt sendla undir þúsund krónum á klukkutímann „Get ég komið fjórtán lítrum fyrir í tíu lítrum af flöskum?“ Koma af fjöllum varðandi áform borgarinnar Rúmlega þúsund farþegar fært til flug og enginn sáttafundur í kjaradeilu Drengirnir hafi látið vita af sér Sækjandi fékk sínu framgengt: „Fabríkera einhver gögn og leggja fram“ Afturkalla lóðaúthlutun til tveggja trúfélaga Spreyttu þig á PISA-spurningunum „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Hlaut Náttúruverndarviðurkenningu Sigríðar í Brattholti Geti fundið Tækniskólanum góðan stað á Akureyri Hjólahvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ Með lambúshettu að prófa sírenur og gjallarhorn Sjá meira