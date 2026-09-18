Innlent

Fundað í flugvirkjadeilu

Telma Tómasson skrifar
Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, kveðst nú gera úrslitatilraun til að koma í veg fyrir verkfall, sem að óbreyttu mun hefjast aðfaranótt miðvikudagsins 23. september.
Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, kveðst nú gera úrslitatilraun til að koma í veg fyrir verkfall, sem að óbreyttu mun hefjast aðfaranótt miðvikudagsins 23. september. Vísir/Vilhelm

Samninganefndir í kjaradeilu Flugvirkjafélags Íslands og Icelandair hafa verið boðaðar til fundar í Karphúsinu á hádegi í dag. Þetta hefur Morgunblaðið eftir Ástráði Haraldssyni, ríkissáttasemjara, sem segist hafa hitt samningsaðila í gær og fyrradag og þetta hafi verið niðurstaðan.

Hann kveðst nú gera úrslitatilraun til að koma í veg fyrir verkfall, sem að óbreyttu mun hefjast aðfaranótt miðvikudagsins 23. september. Samningar flugvirkja hafa verið lausir frá síðustu áramótum, í rúma átta og hálfan mánuð.

Viðræður hófust í nóvember í fyrra og deilunni var vísað til ríkissáttasemjara í febrúar. Megindeiluefnið er leiðrétting vegna skekkju í kjörum flugvirkja gagnvart viðmiðunarstéttum, en Icelandair hefur sagt kröfur þeirra umfram svigrúm félagsins.

Fyrirhugað verkfall hefur þegar haft áhrif á ferðaáætlanir fólks, en rúmlega þúsund farþegar Icelandair hafa nýtt sér boð félagsins um að færa flug vegna þess. Þá hefur verið greint frá afbókunum hjá ferðaþjónustufyrirtækjum hér innanlands.

Icelandair Kjaradeila Icelandair og flugvirkja 2026

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