Ef Pólverjar færu í átök við Rússa, yrði Pólland ekki til tveimur til þremur dögum seinna. Rússar eru, samkvæmt ráðgjafa Vladimírs Pútíns, „engan veginn“ að beita fullum mætti sínum gegn Úkraínu.
Þetta segir Nikolai Patrushev, einn helsti aðstoðarmaður Vladimírs Pútín Rússlandsforseta í utanríkismálum.
Hann var að bregðast við ummælum Radosławs Sikorski, utanríkisráðherra Póllands, á öryggisráðstefnu í Úkraínu fyrr í vikunni. Ummælum sem Patrushev sagði „barnaleg“.
Ráðamenn í Rússlandi halda því af og til fram að þeir beiti einungis hluta herafla þeirra gegn Úkraínumönnum.
Á ráðstefnunni sagði Sikorski að af Pólverjar og bandamenn þeirra í Atlantshafsbandalaginu myndu lenda í alvöru átökum við Rússland, myndi NATO fljótt vinna sigur og það jafnvel án aðkomu Bandaríkjanna.
Vísaði hann sérstaklega til þess að yfirburðir NATO í háloftunum væru gífurlega miklir.
„Ef Rússar réðust á okkur og við tækjum af okkur hanskana, held ég að við myndum sigra fljótt,“ sagði Sikorski. Það myndi gerast jafnvel án aðkomu Bandaríkjanna. Þá nefndi hann langdræg vopn og sagði NATO eiga mun meira af þeim en Rússar.
„Ef Úkraínumenn hafa skemmt helming rússneskra olíuvinnslna á sex mánuðum, gætum við gert það á sex vikum og gert út af við hinn helminginn.“
Sikorsky says Poland can take out the half of Russia's refineries that Ukraine hasn't yet destroyed in only 6 weeks. pic.twitter.com/Xs7z25OPNy— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) September 13, 2026
Sikorsky says Poland can take out the half of Russia's refineries that Ukraine hasn't yet destroyed in only 6 weeks. pic.twitter.com/Xs7z25OPNy
Á áðurnefndri öryggisráðstefnu sat Sikorski sérstakan umræðufund þar sem stríð Rússa gegn Úkraínu og öryggi Evrópu voru til umræðu. Utanríkisráðherrann sagðist þeirrar skoðunar að enn sem komið væri hefði Pútín ekki áhuga á friði.
Hann sagði að Pútín hefði gert mikil mistök með innrásinni í Úkraínu og að Rússar væru í hættu á því að verða eins konar leppir Kínverja. Kínverjar væru að græða fúlgur fjár á sölu til Rússlands og taka yfir alla markaði þar.
Allan fundinn sem Sikorski sat má sjá í heild sinni hér.
María Sakaróva, talskona utanríkisráðuneytis Rússlands, hefur einnig tjáð sig um ummæli utanríkisráðherrans pólska og segir hann þjást af „Rússahatri“.
Pólverjar hafa á undanförnum árum gengist undir töluverða hernaðaruppbyggingu og hafa keypt mikið magn vopna og hergagna eins og herþotur og þyrlur frá Bandaríkjunum, stórskotaliðsvopn frá Suður-Kóreu og kafbáta frá Svíþjóð, svo einhverjir séu nefndir. Í fyrra tilkynntu ráðamenn í Póllandi að bjóða ætti þeim sem vilja upp á herþjálfun og er vonast til að hundruð þúsunda nýti sér það.
Gervihnattamyndir hafa sýnt fram á töluverða hernaðaruppbyggingu í vestanverðu Rússlandi þar sem innviðir fyrir hermenn hafa risið og nýjar herstöðvar. Embættismenn í Evrópu hafa á undanförnum árum talað um að þegar stríðinu í Úkraínu ljúki gætu Rússar seinna meir ráðist á önnur ríki í Evrópu, eftir uppbyggingu.