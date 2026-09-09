Erlent

Pakistanar sögðu klerka­stjórninni að koma böndum á Húta

Samúel Karl Ólason skrifar
Shehbaz Sharif, forsætisráðherra Pakistan, og Masoud Pezeshkian, forseti Íran. Pakistanar og Íranir hafa átt í góðu sambandi en Pakistan gerði nýverið varnarsamkomulag við Sádi-Arabíu og Tyrkland.
Shehbaz Sharif, forsætisráðherra Pakistan, og Masoud Pezeshkian, forseti Íran. Pakistanar og Íranir hafa átt í góðu sambandi en Pakistan gerði nýverið varnarsamkomulag við Sádi-Arabíu og Tyrkland. Getty/Forsetaembætti Íran

Erindrekar frá Pakistan komu í dag viðvörun á framfæri við ráðamenn í Íran. Klerkastjórnin var beðin um að koma böndum á Húta eftir umfangsmiklar árásir þeirra á Sádi-Arabíu, ellegar væri hætta á því að átök á svæðinu gætu stigmagnast verulega.

Íranir svöruðu viðvöruninni með því að segja að Hútar væru ekki handbendi þeirra.

Heimildarmenn Reuters fréttaveitunnar í Íran segja hins vegar að ráðamenn þar hafi í síðustu viku beðið leiðtoga Húta um að gera árásir á Sádi-Arabíu. Í staðinn myndu þeir fá vopn og peninga og voru hermenn úr íranska byltingarverðinum sendir til Jemen til að aðstoða Húta.

Hútar skutu svo í vikunni tugum dróna og eldflauga að herstöð og olíuinnviðum í þremur borgum Sádi-Arabíu. Að minnsta kosti 73 særðust í þessum árásum en Hútar segja að Sádar hafi í dag gert að minnsta kosti 54 loftárásir í Jemen.

Hútar, sem stjórna stórum hluta Jemen og eru studdir af klerkastjórninni, og Sádar hafa lengi eldað grátt silfur saman.

Sjá einnig: Skutu tugum eldflauga og dróna að borgum Sádi-Arabíu

Átökin í Jemen hafa aukist töluvert að undanförnu. Fjögurra ára vopnahlé liðaðist í sundur í sumar þegar Hútar hófu árásir á olíuvinnsluinnviði og olíuflutningaskip Sádi-Arabíu, með því markmiði að koma í veg fyrir flutninga Sáda á olíu um Rauðahaf.

Árás á einn, árás á alla þrjá

Pakistanar skrifuðu nýverið undir varnarsamkomulag við Sádi-Araba og Tyrki. Samkomulag þetta snýst í grunninn um að verði gerð árás á eitt ríki komi hin ríkin því til aðstoðar. Varnarmálaráðherra Pakistan hefur sagt að árásir Húta á Sádi-Arabíu gætu leitt til virkjunar samkomulagsins.

Embættismenn í Islamabad hafa þó samkvæmt frétt Reuters ítrekað að aðkoma þeirra myndi eingöngu felast í að verja Sádi-Arabíu.

Samkvæmt Reuters komu embættismenn frá Sádi-Arabíu, Tyrklandi og Pakistan saman í Ryiadh og ræddu möguleg viðbrögð við árásum Húta. Ákveðið var að hermenn yrðu ekki sendir inn í Jemen og að ef gerðar yrðu árásir gegn Hútum yrði það gert af Sádum.

Enn sem komið er hefur engin ákvörðun verið tekin um að Tyrkir eða Pakistanar geri árásir gegn Hútum, samkvæmt heimildum Reuters. Pakistanar og Tyrkir myndu eingöngu aðstoða Sáda við varnir.

Klerkastjórnin í basli

Stríð Bandaríkjanna gegn Íran hefur um nokkurt skeið í rauninni snúist um það hver geti þolað átökin lengur. Bandaríkjamenn hafa reynt að þvinga klerkastjórnina til uppgjafar með herkví og með því að reyna að einangra Íran frá öðrum ríkjum.

Sjá einnig: Getur „D-dagur“ Trumps gegn Íran skilað árangri?

Stríðið er þó verulega óvinsælt í Bandaríkjunum, eins og víðast hvar annars staðar, og klerkastjórnin virðist hafa séð tækifæri á því að koma höggi á Trump í þingkosningunum í nóvember með því að nota takmarkanir á siglingum um Hormússund til að hækka olíuverð um heiminn allan.

Staða klerkastjórnarinnar hefur þó versnað töluvert, þar sem olíusala ríkisins er lítil sem engin. Á sama tíma hefur flæði olíuafurða gegnum Hormússund og um aðrar leiðir aukist.

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