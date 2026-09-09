Pakistanar sögðu klerkastjórninni að koma böndum á Húta Samúel Karl Ólason skrifar 9. september 2026 23:21 Shehbaz Sharif, forsætisráðherra Pakistan, og Masoud Pezeshkian, forseti Íran. Pakistanar og Íranir hafa átt í góðu sambandi en Pakistan gerði nýverið varnarsamkomulag við Sádi-Arabíu og Tyrkland. Getty/Forsetaembætti Íran Erindrekar frá Pakistan komu í dag viðvörun á framfæri við ráðamenn í Íran. Klerkastjórnin var beðin um að koma böndum á Húta eftir umfangsmiklar árásir þeirra á Sádi-Arabíu, ellegar væri hætta á því að átök á svæðinu gætu stigmagnast verulega. Íranir svöruðu viðvöruninni með því að segja að Hútar væru ekki handbendi þeirra. Heimildarmenn Reuters fréttaveitunnar í Íran segja hins vegar að ráðamenn þar hafi í síðustu viku beðið leiðtoga Húta um að gera árásir á Sádi-Arabíu. Í staðinn myndu þeir fá vopn og peninga og voru hermenn úr íranska byltingarverðinum sendir til Jemen til að aðstoða Húta. Hútar skutu svo í vikunni tugum dróna og eldflauga að herstöð og olíuinnviðum í þremur borgum Sádi-Arabíu. Að minnsta kosti 73 særðust í þessum árásum en Hútar segja að Sádar hafi í dag gert að minnsta kosti 54 loftárásir í Jemen. Hútar, sem stjórna stórum hluta Jemen og eru studdir af klerkastjórninni, og Sádar hafa lengi eldað grátt silfur saman. Sjá einnig: Skutu tugum eldflauga og dróna að borgum Sádi-Arabíu Átökin í Jemen hafa aukist töluvert að undanförnu. Fjögurra ára vopnahlé liðaðist í sundur í sumar þegar Hútar hófu árásir á olíuvinnsluinnviði og olíuflutningaskip Sádi-Arabíu, með því markmiði að koma í veg fyrir flutninga Sáda á olíu um Rauðahaf. Árás á einn, árás á alla þrjá Pakistanar skrifuðu nýverið undir varnarsamkomulag við Sádi-Araba og Tyrki. Samkomulag þetta snýst í grunninn um að verði gerð árás á eitt ríki komi hin ríkin því til aðstoðar. Varnarmálaráðherra Pakistan hefur sagt að árásir Húta á Sádi-Arabíu gætu leitt til virkjunar samkomulagsins. Embættismenn í Islamabad hafa þó samkvæmt frétt Reuters ítrekað að aðkoma þeirra myndi eingöngu felast í að verja Sádi-Arabíu. Samkvæmt Reuters komu embættismenn frá Sádi-Arabíu, Tyrklandi og Pakistan saman í Ryiadh og ræddu möguleg viðbrögð við árásum Húta. Ákveðið var að hermenn yrðu ekki sendir inn í Jemen og að ef gerðar yrðu árásir gegn Hútum yrði það gert af Sádum. Enn sem komið er hefur engin ákvörðun verið tekin um að Tyrkir eða Pakistanar geri árásir gegn Hútum, samkvæmt heimildum Reuters. Pakistanar og Tyrkir myndu eingöngu aðstoða Sáda við varnir. Klerkastjórnin í basli Stríð Bandaríkjanna gegn Íran hefur um nokkurt skeið í rauninni snúist um það hver geti þolað átökin lengur. Bandaríkjamenn hafa reynt að þvinga klerkastjórnina til uppgjafar með herkví og með því að reyna að einangra Íran frá öðrum ríkjum. Sjá einnig: Getur „D-dagur“ Trumps gegn Íran skilað árangri? Stríðið er þó verulega óvinsælt í Bandaríkjunum, eins og víðast hvar annars staðar, og klerkastjórnin virðist hafa séð tækifæri á því að koma höggi á Trump í þingkosningunum í nóvember með því að nota takmarkanir á siglingum um Hormússund til að hækka olíuverð um heiminn allan. Staða klerkastjórnarinnar hefur þó versnað töluvert, þar sem olíusala ríkisins er lítil sem engin. Á sama tíma hefur flæði olíuafurða gegnum Hormússund og um aðrar leiðir aukist. Íran Pakistan Sádi-Arabía Jemen Tyrkland Hernaður Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Mest lesið „Fólk er bara slegið“ Innlent „Viljið þið gjöra svo vel að fyrirgefa mér af öllu hjarta“ Innlent Fleiri uppsagnir og óvissa um Borgarlínuna Innlent Fjöldi menntaskólanema sá myndskeið af árásinni Innlent „Ég er hræddur við þessa menn“ Innlent Selenskí kíkti á klakann Erlent Töluðu saman í klukkutíma Erlent „Við erum að búa til samfélag hálfvita“ Innlent Þúsundir kalla eftir afsögn Þorgerðar: „Vandræðaleg tilraun“ Innlent „Sleggja beint í höfuðið á almenningi og fyrirtækjum“ Innlent Fleiri fréttir Pakistanar sögðu klerkastjórninni að koma böndum á Húta Viðurkenndi efasemdir: „Ég ætla samt ekki að sýkna hana“ Selenskí kíkti á klakann Gaf Harp og tveimur öðrum ráðgjöfum milljónir í jólagjöf Leggur stefnu AfD að jöfnu við þjóðernishreinsanir Farage kemur frönskum skoðanabróður í klandur Banna breskum þingmönnum að koma til Ísraels Haraldur Noregskonungur borinn til grafar Rétta yfir rússneskum skipstjóra sem sleit sæstrengi við Finnland Leita enn að Renoir-þjófunum Bannar innflutning á kanadískum vörum Réðust á fleiri olíuflutningaskip Skutu tugum eldflauga og dróna að borgum Sádi-Arabíu Töluðu saman í klukkutíma Handtaka grunaðan spellvirkja í Þýskalandi Fordæma útförina sem „Slátrarinn“ fékk í Serbíu Grípa saman til aðgerða gegn ísraelskum landtökumönnum Allir þeir látnu í bílum sem flugvélin rann á Dýrmætum listaverkum stolið af safni Renoir Starfsmenn í verkfall eftir heimsókn trúarhóps Kim fjölgar herskipum sínum Fjárfesta í menntamálum, fjarskiptum og jarðmálmum á Grænlandi Klerkastjórnin missir tökin Rússar svara fyrir sig Ísland á Ameríkukorti Trumps Stöðnun og dýrtíð að baki stórsigri AfD Kanslarinn segir sigur AfD draga dilk á eftir sér Svíþjóðardemókrati í leyfi vegna Rússaáróðurs og hreinsanir á vinstri vængnum Útlit fyrir fyrstu fjarhægristjórnina frá endalokum nasismans Nafnabreytingaæði Trumps heldur áfram Sjá meira