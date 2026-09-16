Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins bauð Kanada að verða fyrsta aukaaðildarríki sambandsins í stefnuræðu sinni í gær. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, var viðstaddur ræðuna.
Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnarinnar, greindi Evrópuþingmönnum í stefnuræðu sinni í gær frá nánari tengslum sambandsins og Kanada sem byggði ofan á núgildandi fríverslunarsamningi þeirra. Vettvanginn kallaði hún „bandalag fyrir framtíðina“.
Sagðist hún jafnframt vilja vinna með þingmönnum að opna fyrir þann möguleika að Kanada yrði fyrsta aukaaðildarríkið.
„Við sjáum heiminn sömu augum,“ sagði forsetinn.
Evrópusambandið og Kanada hafa þétt raðirnar að undanförnu. Ástæðan er ekki síst tollastríð Bandaríkjastjórnar gegn þeim. Bandaríkjamenn hafa einnig í vaxandi mæli dregið sig í hlé í öryggismálum í kringum Atlantshafið.
Þrátt fyrir það fullyrti von der Leyen að samstarfi ESB og Kanada væri ekki „beint að neinum öðrum“, að því er segir í frétt Politico af ræðu hennar.
Carney ávarpar Evrópuþingið í dag. Stefnt er að því að sameiginleg ráðstefna ESB og Kanada verði haldin í Montreal í næsta mánuði.