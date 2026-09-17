Þvertaka fyrir að Karl hafi sagt að Díana myndi gleymast fljótt Samúel Karl Ólason skrifar 17. september 2026 10:07 Frá jarðarför Díönu árið 1997. Á myndinni má sjá þá prinsana Filippus og Vilhjálm. Því næst er Charles Spencer, bróðir Díönu. Við hlið hans er svo Harry og þar næst Karl konungur. AP/Jeff J. Mitchell Talsmenn bresku konungsfjölskyldunnar segja að Karl konungur hafi ekki haldið því fram að Díana prinsessa, fyrrverandi eiginkona hans, myndi fljótt gleymast. Þessu heldur Charles Spencer, bróðir Díönu, fram að Karl hafi kastað fram skömmu eftir að hún lét lífið árið 1997. Í nýrri bók sem gefa á út í næstu viku rifjar Spencer upp dagana eftir að Díana dó í bílslysi í París, 36 ára gömul. Hann segist hafa lent í rifrildi við Karl um þær áætlanir konungsfjölskyldunnar að láta Vilhjálm og Harry, syni Karls og Díönu, sem voru þá fimmtán og tólf ára gamlir, ganga á eftir kistu hennar í jarðarförinni. Spencer heldur því fram að hann hafi sagt Karli konungi, sem var þá prins, að systir hans hefði ekki viljað leggja það á syni sína. Við það á Karl að hafa sagt við Spencer: „Hafðu engar áhyggjur. Við munum gleyma henni fljótt.“ Spencer, sem er breskur jarl, segir Karl hafa sýnt Díönu fyrirlitningu. Díana prinsessa var 36 ára gömul þegar hún dó í bílslysi í París.AP/Rick Rycroft Buckingham-höll sendi í gærkvöldi út yfirlýsingu sem þykir merkilega harðorð, miðað við aðrar yfirlýsingar konungsfjölskyldunnar. „Þótt við tjáum okkur ekki um bækur af prinsippástæðum, er hans hátign meðvitaður um að sá sársauki sem fylgir missi systkins getur haft áhrif á skynsemi, skekkt dómgreind og litað minningar á margan hátt sem aðrir gera sér ef til vill ekki grein fyrir, jafnvel mörgum árum eftir slíkan missi.“ Karl Bretlandskonungur.AP/Jonathan Brady BBC segir yfirlýsinguna minna á svör Elísabetar drottningar um ásakanir varðandi það að hún hafi sýnt rasisma þegar hún á að hafa spurt hversu dökkur Archie, sonur Harry og Maghan Markle, gæti orðið. Sjá einnig: Hvorki Elísabet né Filippus ræddu húðlit Archie Þegar Díana lét lífið var konungsfjölskyldan sökuð um að sýna ekki nægilega mikla samkennd og átta sig ekki á sorg bresku þjóðarinnar. Spencer hélt ræðu í jarðarförinni þar sem hann talaði um að verja þá Vilhjálm og Harry svo þeir þyrftu ekki að ganga í gegnum þjáningar móður þeirra. Þótti það, og önnur ummæli í ræðu hans, vera gagnrýni á konungsfjölskylduna. Kóngafólk Bretland Karl III Bretakonungur Mest lesið „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Innlent Lögreglan leitar tveggja drengja frá Borgarnesi Innlent Hjólahvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ Innlent Hótar háum tollum og að hætta viðskiptum við ESB Erlent Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Innlent Spreyttu þig á PISA-spurningunum Innlent Orð yfirmanns síns „ósanngjörn“ og „ófagleg“ Innlent Alelda bíll í Kópavogi Innlent Báðir aðstoðarmennirnir horfnir á stuttum tíma Innlent Varði breytingar á reglum um ráðningar og dýraníð Erlent Fleiri fréttir Þvertaka fyrir að Karl hafi sagt að Díana myndi gleymast fljótt Sænskur stórglæpon handsamaður í Marokkó Samþykktu frumvarp Grahams einu og hálfu ári seinna Hótar háum tollum og að hætta viðskiptum við ESB Varði breytingar á reglum um ráðningar og dýraníð Krefst þess með hástöfum að stýrivextir verði lækkaðir Nær hundrað prósent líkur á sigri vinstri blokkarinnar Kostaði 57 milljarða að verjast einni árás Hútar skutu niður herþotu Sáda Ný réttarhöld gætu reynst flókin í framkvæmd Afhjúpa RIS-vanda í Evrópu og Bandaríkjunum Býður Kanada aukaaðild að Evrópusambandinu Fréttaþyrla NBC hrapaði í Los Angeles Áfram gengur að stoppa upp í ósongatið Loka Kennedy-miðstöðinni eftir að Trump fékk ekki nafn sitt á bygginguna Myndu rústa Póllandi á tveimur til þremur dögum Skutu vegna „ögrandi hegðunar“ dönsku herþyrlunnar Hægt hefði verið koma í veg fyrir dauðsföll barna á sjúkrahúsi Letby Eitt alræmdasta sakamál Ástralíu: Raðmorðingja sleppt úr fangelsi Nemandi alvarlega særður í stunguárás í skóla í Osló Lýsti yfir samkomulagi sem lá ekki fyrir Rússneskt skip skaut blysum að danskri herþyrlu Hafna viðræðum til hægri Úrskurður Hæstaréttar bakslag fyrir Trump Finnar ganga til liðs við kjarnorkuvopnaverkefni Frakka Rússneskur auðjöfur borgaði fyrir draumabrúðkaup Trumps Trump segir að árásum á orkuinnviði verði hætt Vilja verða jafningjar Englendinga Stjórnarmyndunarmaraþon framundan í Svíþjóð Sádar í slæmri stöðu en Trump kennir Selenskí um Sjá meira