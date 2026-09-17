Erlent

Þver­taka fyrir að Karl hafi sagt að Díana myndi gleymast fljótt

Samúel Karl Ólason skrifar
Frá jarðarför Díönu árið 1997. Á myndinni má sjá þá prinsana Filippus og Vilhjálm. Því næst er Charles Spencer, bróðir Díönu. Við hlið hans er svo Harry og þar næst Karl konungur.
Frá jarðarför Díönu árið 1997. Á myndinni má sjá þá prinsana Filippus og Vilhjálm. Því næst er Charles Spencer, bróðir Díönu. Við hlið hans er svo Harry og þar næst Karl konungur. AP/Jeff J. Mitchell

Talsmenn bresku konungsfjölskyldunnar segja að Karl konungur hafi ekki haldið því fram að Díana prinsessa, fyrrverandi eiginkona hans, myndi fljótt gleymast. Þessu heldur Charles Spencer, bróðir Díönu, fram að Karl hafi kastað fram skömmu eftir að hún lét lífið árið 1997.

Í nýrri bók sem gefa á út í næstu viku rifjar Spencer upp dagana eftir að Díana dó í bílslysi í París, 36 ára gömul. Hann segist hafa lent í rifrildi við Karl um þær áætlanir konungsfjölskyldunnar að láta Vilhjálm og Harry, syni Karls og Díönu, sem voru þá fimmtán og tólf ára gamlir, ganga á eftir kistu hennar í jarðarförinni.

Spencer heldur því fram að hann hafi sagt Karli konungi, sem var þá prins, að systir hans hefði ekki viljað leggja það á syni sína.

Við það á Karl að hafa sagt við Spencer:

„Hafðu engar áhyggjur. Við munum gleyma henni fljótt.“

Spencer, sem er breskur jarl, segir Karl hafa sýnt Díönu fyrirlitningu.

Díana prinsessa var 36 ára gömul þegar hún dó í bílslysi í París.AP/Rick Rycroft

Buckingham-höll sendi í gærkvöldi út yfirlýsingu sem þykir merkilega harðorð, miðað við aðrar yfirlýsingar konungsfjölskyldunnar.

„Þótt við tjáum okkur ekki um bækur af prinsippástæðum, er hans hátign meðvitaður um að sá sársauki sem fylgir missi systkins getur haft áhrif á skynsemi, skekkt dómgreind og litað minningar á margan hátt sem aðrir gera sér ef til vill ekki grein fyrir, jafnvel mörgum árum eftir slíkan missi.“

Karl Bretlandskonungur.AP/Jonathan Brady

BBC segir yfirlýsinguna minna á svör Elísabetar drottningar um ásakanir varðandi það að hún hafi sýnt rasisma þegar hún á að hafa spurt hversu dökkur Archie, sonur Harry og Maghan Markle, gæti orðið.

Sjá einnig: Hvorki Elísabet né Filippus ræddu húðlit Archie

Þegar Díana lét lífið var konungsfjölskyldan sökuð um að sýna ekki nægilega mikla samkennd og átta sig ekki á sorg bresku þjóðarinnar.

Spencer hélt ræðu í jarðarförinni þar sem hann talaði um að verja þá Vilhjálm og Harry svo þeir þyrftu ekki að ganga í gegnum þjáningar móður þeirra. Þótti það, og önnur ummæli í ræðu hans, vera gagnrýni á konungsfjölskylduna.

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