Erlent

Varði breytingar á reglum um ráðningar og dýraníð

Samúel Karl Ólason skrifar
Kash Patel er yfirmaður Alríkislögreglu Bandaríkjanna.
Kash Patel er yfirmaður Alríkislögreglu Bandaríkjanna. AP/Manuel Balce Ceneta

Kash Patel, forstjóri Alríkislögreglu Bandaríkjanna (FBI) lenti í miklu orðaskaki við öldungadeildarþingmenn Demókrataflokksins í gær. Þar gaf hann meðal annars í skyn að hann myndi senda starfsmenn stofnunarinnar á kjörstaði í þingkosningunum í nóvember og reifst við þá um af hverju hann hefur sagt upp fjölmörgum starfsmönnum sem komu að því að rannsaka Donald Trump, forseta.

Sérstaka athygli vakti þó þegar þingmenn beggja flokka spurðu hann út í breytingar á reglum FBI varðandi ráðningar og dýraníð, eða nánar tiltekið kynlíf með dýrum (e. beastiality).

Síðasta vor breyttu forsvarsmenn FBI reglum um ráðningar. Þá var fellt úr gildi bann við því að ráða fólk sem hafði verið gómað við að stela af fyrrverandi vinnuveitendum, gerst sekt um kaup á að stunda vændi og fólk sem hafði stundað áðurnefnt dýraníð.

Þegar þingmenn spurðu Patel út í þessar breytingar og tilgang þeirra staðhæfði hann að þetta kæmi ekki niður á stöðlum varðandi nýráðningar og gæðum starfsmanna. Þetta snerist um það að undir stjórn hans myndi FBI ekki fara gegn réttindum fórnarlamba dýraníðs.

Dick Durbin var fyrstur til að spyrja Patel út í breyttu reglurnar.

Það voru ekki eingöngu þingmenn Demókrataflokksins sem spurðu út í þessar breytingar heldur einnig Repúblikanar og þá sérstaklega John Kennedy frá Louisiana. Hann reyndi að átta sig á tilgangi breytinganna, sem Patel sagði að undirmenn hans hefðu lagt til.

Patel sagði að fyrri reglur hefðu sjálfkrafa falið í sér að fólk sem hefði tekið þátt í kynlífi með dýrum gæti ekki sótt um hjá FBI, hvoru megin sem það var í níðinu.

„Hvoru megin við hvað?“ spurði Kennedy. „Ertu að útiloka dýrið?“

Patel svaraði hlægjandi og sagði FBI eiga marga frábæra hunda en það væri ekki verið að útiloka þá.

„Þegar þú segir dýraníð, ég segi þetta með virðingu, til manneskjunnar sem lagði þetta til, af hverju spurðir þú hana ekki: „Frá hvaða plánetu kemur þú eiginlega?“,“ spurði Kennedy.

Patel játaði að það hefðu verið hans fyrstu viðbrögð en svo útskýrði hann að honum hefðu verið sýnd dæmi um fólk sem hefði verið þvingað til að stunda dýraníð og hefði seinna meir sótt um hjá FBI. Um væri að ræða fórnarlömb mansals sem væru stundum þvinguð til að gera hræðilega hluti.

Kennedy vildi þá slá allan vafa út af borðinu og spurði Patel hvort manneskja sem hefði vísvitandi haft mök við dýr yrði ráðin af FBI. Patel sagði nei.

Þetta var ekki það eina sem tekist var á um á fundinu. Demókratar voru harðorðir í garð Patels og sökuðu hann meðal annars um að klúðra Epstein-málinu alfarið og um að vera vanhæfur í starfið.

Þá sagði Patel að vel kæmi til greina að senda starfsmenn FBI á kjörstaði í þingkosningunum í nóvember. Demókratar og embættismenn víðsvegar um Bandaríkin hafa miklar áhyggjur af tilraunum Donalds Trump til að hafa áhrif á kosningarnar.

Áhugasamir geta horft á allan fundinn hér.

Bandaríkin Donald Trump

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