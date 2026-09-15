Loka Kennedy-miðstöðinni eftir að Trump fékk ekki nafn sitt á bygginguna Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 15. september 2026 23:55 Trump vill ólmur að nafn hans sé á byggingunni en eftir að hann gerði það í óleyfi var honum skylt að fjarlægja nafnið á ný núna í sumar. EPA Donald Trump Bandaríkjaforseti gaf út í dag að ef nafn hans yrði ekki sett upp á byggingu Kennedy-listamiðstöðvarinnar mættu fyrirhugaðar endurbætur á byggingunni ekki fara fram. Byggingunni var lokað nokkrum klukkustundum eftir að dómari kvað upp að hann mætti ekki endurnefna miðstöðina. Trump greindi frá því á Truth Social að stjórn Kennedy-miðstöðvarinnar hefði kosið að loka dyrum sínum í dag „af öryggisástæðum“ svo hægt væri að hefjast handa við fyrirhugaðar endurbætur. „Lokunin mun taka gildi strax en hins vegar munu endurbæturnar, sem eru umfangsmiklar og flóknar, ekki hefjast fyrr en áfrýjunardómstóll DC hefur úrskurðað um nafnið sem stjórnin samþykkti,“ skrifar forsetinn. „Ef úrskurðurinn er neikvæður, sem hann ætti ekki að vera, og Hæstiréttur Bandaríkjanna hnekkir honum ekki, mun endurbygging og endurnýjun Kennedy-miðstöðvarinnar ekki eiga sér stað.“ Trump vill bæta nafninu sínu við heitið svo miðstöðin muni heita The Donald Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts. Þegar Trump tók við sem forseti skipaði hann hollvini sína í stjórn miðstöðvarinnar og sig sjálfan sem stjórnarformann. Stjórnin greiddi atkvæði í ágúst um að tengja nafn Trumps við heitið í tilraun til að heiðra forsetann. Fyrr í dag úrskurðaði Christopher Cooper, héraðsdómari í Bandaríkjunum, að ekki mætti bæta nafni Trumps við bygginguna. Cooper hefur þegar einu sinni komið í veg fyrir tilraun forsetans til að bæta nafninu sínu við og loka síðan miðstöðinni. „Einfaldlega sagt, stefndu geta ekki sett upp minnisvarða um Trump forseta eða neinn eða neitt annað í Kennedy-miðstöðinni án blessunar þingsins,“ sagði Cooper í ákvörðuninni sinni. Donald Trump Bandaríkin Mest lesið Eldur í Elliðaárdal Innlent Dýraverndunarsinni handtekinn í tengslum við minka- og svínabúsmálið Innlent Banamaður Bryndísar Klöru kominn á Vernd Innlent Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Innlent Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Innlent Sá barnaníðinginn fyrir utan heimili sitt: „Þetta rífur bara upp öll sár á einu augabragði“ Innlent Kallaði eftir afsögn Þorgerðar Katrínar í ræðustól Alþingis Innlent Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Innlent „Við höfum ekki séð svona frábærar tölur í háa herrans tíð“ Innlent Grafalvarlegt að banna heila atvinnugrein Innlent Fleiri fréttir Loka Kennedy-miðstöðinni eftir að Trump fékk ekki nafn sitt á bygginguna Myndu rústa Póllandi á tveimur til þremur dögum Skutu vegna „ögrandi hegðunar“ dönsku herþyrlunnar Hægt hefði verið koma í veg fyrir dauðsföll barna á sjúkrahúsi Letby Eitt alræmdasta sakamál Ástralíu: Raðmorðingja sleppt úr fangelsi Nemandi alvarlega særður í stunguárás í skóla í Osló Lýsti yfir samkomulagi sem lá ekki fyrir Rússneskt skip skaut blysum að danskri herþyrlu Hafna viðræðum til hægri Úrskurður Hæstaréttar bakslag fyrir Trump Finnar ganga til liðs við kjarnorkuvopnaverkefni Frakka Rússneskur auðjöfur borgaði fyrir draumabrúðkaup Trumps Trump segir að árásum á orkuinnviði verði hætt Vilja verða jafningjar Englendinga Stjórnarmyndunarmaraþon framundan í Svíþjóð Sádar í slæmri stöðu en Trump kennir Selenskí um Gefa kola- og gasorkuverum lausan tauminn Finnar taka þátt í kjarnorkuvernd Frakka Talinn hafa geymt lík foreldra sinna í frysti í þrjátíu ár „Það er ekki Stóra-Bretland heldur litla England“ Leita 129 manns eftir að ferju hvolfdi við Indónesíu Stjórnin líklega fallin en staðan afar þröng Johnson rétt slapp við árás Rússa Möguleiki á að úrslit ráðist ekki fyrr en í næstu viku Munurinn minnkar í nýrri spá Vinstri blokkin leiðir í útgönguspám „Það er mjög jafnt á milli blokkanna“ Óboðinn gestur gripinn við heimili Harris Vilja öll greiða atkvæði um að kljúfa sig frá Bretlandi Forstjórar gervigreindarfyrirtækja segja hættu á ferðum og hægja þurfi á þróun Sjá meira