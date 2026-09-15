Erlent

Loka Kennedy-miðstöðinni eftir að Trump fékk ekki nafn sitt á bygginguna

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Trump vill ólmur að nafn hans sé á byggingunni en eftir að hann gerði það í óleyfi var honum skylt að fjarlægja nafnið á ný núna í sumar.
Trump vill ólmur að nafn hans sé á byggingunni en eftir að hann gerði það í óleyfi var honum skylt að fjarlægja nafnið á ný núna í sumar. EPA

Donald Trump Bandaríkjaforseti gaf út í dag að ef nafn hans yrði ekki sett upp á byggingu Kennedy-listamiðstöðvarinnar mættu fyrirhugaðar endurbætur á byggingunni ekki fara fram. Byggingunni var lokað nokkrum klukkustundum eftir að dómari kvað upp að hann mætti ekki endurnefna miðstöðina.

Trump greindi frá því á Truth Social að stjórn Kennedy-miðstöðvarinnar hefði kosið að loka dyrum sínum í dag „af öryggisástæðum“ svo hægt væri að hefjast handa við fyrirhugaðar endurbætur. 

„Lokunin mun taka gildi strax en hins vegar munu endurbæturnar, sem eru umfangsmiklar og flóknar, ekki hefjast fyrr en áfrýjunardómstóll DC hefur úrskurðað um nafnið sem stjórnin samþykkti,“ skrifar forsetinn. 

„Ef úrskurðurinn er neikvæður, sem hann ætti ekki að vera, og Hæstiréttur Bandaríkjanna hnekkir honum ekki, mun endurbygging og endurnýjun Kennedy-miðstöðvarinnar ekki eiga sér stað.“

Trump vill bæta nafninu sínu við heitið svo miðstöðin muni heita The Donald Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts. Þegar Trump tók við sem forseti skipaði hann hollvini sína í stjórn miðstöðvarinnar og sig sjálfan sem stjórnarformann. Stjórnin greiddi atkvæði í ágúst um að tengja nafn Trumps við heitið í tilraun til að heiðra forsetann.

Fyrr í dag úrskurðaði Christopher Cooper, héraðsdómari í Bandaríkjunum, að ekki mætti bæta nafni Trumps við bygginguna. Cooper hefur þegar einu sinni komið í veg fyrir tilraun forsetans til að bæta nafninu sínu við og loka síðan miðstöðinni.

„Einfaldlega sagt, stefndu geta ekki sett upp minnisvarða um Trump forseta eða neinn eða neitt annað í Kennedy-miðstöðinni án blessunar þingsins,“ sagði Cooper í ákvörðuninni sinni.

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