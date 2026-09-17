Fulltrúar Interpol handtóku Ali Namdar, einn leiðtoga Foxtrot-glæpasamtakanna í Svíþjóð, í Marokkó í gær. Hann er grunaður um að hafa lagt á ráðin um fjölda ofbeldisverka, þar á meðal sprengju- og skotárásir á Norðurlöndunum.
Namdar, sem er 21 árs gamall, var klófestur í hafnarborginni Tangier í gær, að því er segir í frétt sænska ríkisútvarpsins. Alþjóðleg handtökuskipun var gefin út á hendur honum fyrr á þessu ári og var hann efstur á lista alþjóðalögreglunnar Interpol yfir eftirlýsta menn.
Sænsk yfirvöld fóru fram á handtökuskipunina á hendur Namdar vegna tilraunar til manndráps. Hann er grunaður um að hafa staðið að ofbeldisverkum í Borås, Uddevalla og Katrínarhólmi í Svíþjóð. Í Borås er hann talinn hafa fengið tólf ára gamla stúlku til þess að reyna að sprengja tvær handsprengjur.
Namdar er einnig eftirlýstur í Noregi, meðal annars fyrir sprengjutilræði í miðborg Osló í september í fyrra.