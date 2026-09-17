Erlent

Vill fara með Sví­þjóð í nýja átt

Kjartan Kjartansson skrifar
Magdalena Andersson, leiðtogi Jafnaðarmannaflokks Svíþjóðar, á kosninganótt. Hún gæti orðið næsti forsætisráðherra Svíþjóðar.
Magdalena Andersson, leiðtogi Jafnaðarmannaflokks Svíþjóðar, á kosninganótt. Hún gæti orðið næsti forsætisráðherra Svíþjóðar. Vísir/EPA

Magdalena Andersson, leiðtogi sænskra jafnaðarmanna, segist vilja fara með Svíþjóð í nýja átt sem kjósendur völdu í kosningum um helgina. Hún leggur áherslu á loftslags-, mennta-, heilbrigðis- og öldrunarmál.

Úrslit þingkosninganna í Svíþjóð voru endanlega staðfest þegar lokið var við að telja síðustu atkvæðin í dag. Stjórnarandstöðuflokkarnir eru nú með þriggja manna meirihluta á þingi en minnihlutastjórn Ulfs Kristersson forsætisráðherra er fallin. Hann sagði af sér embætti í dag.

Andersson birti ávarp á samfélagsmiðlinum Youtube eftir að endanleg úrslit lágu fyrir í dag. Þar sagði hún nýja tíma runna upp.

„Sænska þjóðin kaus nýja stefnu fyrir landið okkar, hún kaus einingu og gegn sundrung. Sænska þjóðin kaus að færa Svíþjóð áfram veginn og ég vil gera þessa nýju stefnu sem þið kusuð að veruleika,“ sagði Andersson.

Stjórnarmyndunarviðræður taka nú við. Andersson sagðist vonast til þess að samvinna á milli ólíkra flokka ykist.

„Við öll þau sem kusu annan flokk en minn vil ég segja að þið hafið fulla virðingu mína. Ég ætla að leggja mig alla fram um að vinna mér inn traust ykkar líka.“

Sænska ríkisútvarpið segir að Jafnaðarmannaflokkurinn hafi þegar boðið leiðtogum stjórnarandstöðuflokkanna til fundar um bandalag á nýju þingi, þar á meðal um hvernig formennsku í þingnefndum verður úthlutað.

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