Vill fara með Svíþjóð í nýja átt Kjartan Kjartansson skrifar 17. september 2026 14:24 Magdalena Andersson, leiðtogi Jafnaðarmannaflokks Svíþjóðar, á kosninganótt. Hún gæti orðið næsti forsætisráðherra Svíþjóðar. Vísir/EPA Magdalena Andersson, leiðtogi sænskra jafnaðarmanna, segist vilja fara með Svíþjóð í nýja átt sem kjósendur völdu í kosningum um helgina. Hún leggur áherslu á loftslags-, mennta-, heilbrigðis- og öldrunarmál. Úrslit þingkosninganna í Svíþjóð voru endanlega staðfest þegar lokið var við að telja síðustu atkvæðin í dag. Stjórnarandstöðuflokkarnir eru nú með þriggja manna meirihluta á þingi en minnihlutastjórn Ulfs Kristersson forsætisráðherra er fallin. Hann sagði af sér embætti í dag. Andersson birti ávarp á samfélagsmiðlinum Youtube eftir að endanleg úrslit lágu fyrir í dag. Þar sagði hún nýja tíma runna upp. „Sænska þjóðin kaus nýja stefnu fyrir landið okkar, hún kaus einingu og gegn sundrung. Sænska þjóðin kaus að færa Svíþjóð áfram veginn og ég vil gera þessa nýju stefnu sem þið kusuð að veruleika,“ sagði Andersson. Stjórnarmyndunarviðræður taka nú við. Andersson sagðist vonast til þess að samvinna á milli ólíkra flokka ykist. „Við öll þau sem kusu annan flokk en minn vil ég segja að þið hafið fulla virðingu mína. Ég ætla að leggja mig alla fram um að vinna mér inn traust ykkar líka.“ Sænska ríkisútvarpið segir að Jafnaðarmannaflokkurinn hafi þegar boðið leiðtogum stjórnarandstöðuflokkanna til fundar um bandalag á nýju þingi, þar á meðal um hvernig formennsku í þingnefndum verður úthlutað. Svíþjóð Þingkosningar í Svíþjóð Mest lesið „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Innlent Koma af fjöllum varðandi áform borgarinnar Innlent Lögreglan leitar tveggja drengja frá Borgarnesi Innlent Spreyttu þig á PISA-spurningunum Innlent Hjólahvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ Innlent Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Innlent Drengirnir hafi látið vita af sér Innlent Hótar háum tollum og að hætta viðskiptum við ESB Erlent Orð yfirmanns síns „ósanngjörn“ og „ófagleg“ Innlent Sækjandi fékk sínu framgengt: „Fabríkera einhver gögn og leggja fram“ Innlent Fleiri fréttir Telja Bandaríkjamenn kunna að hafa framið stríðsglæpi í Íran Kristersson sagði af sér eftir að öll atkvæði voru talin „Þetta snýst um fullveldi“ Þvertaka fyrir að Karl hafi sagt að Díana myndi gleymast fljótt Sænskur stórglæpon handsamaður í Marokkó Samþykktu frumvarp Grahams einu og hálfu ári seinna Hótar háum tollum og að hætta viðskiptum við ESB Varði breytingar á reglum um ráðningar og dýraníð Krefst þess með hástöfum að stýrivextir verði lækkaðir Nær hundrað prósent líkur á sigri vinstri blokkarinnar Kostaði 57 milljarða að verjast einni árás Hútar skutu niður herþotu Sáda Ný réttarhöld gætu reynst flókin í framkvæmd Afhjúpa RIS-vanda í Evrópu og Bandaríkjunum Býður Kanada aukaaðild að Evrópusambandinu Fréttaþyrla NBC hrapaði í Los Angeles Áfram gengur að stoppa upp í ósongatið Loka Kennedy-miðstöðinni eftir að Trump fékk ekki nafn sitt á bygginguna Myndu rústa Póllandi á tveimur til þremur dögum Skutu vegna „ögrandi hegðunar“ dönsku herþyrlunnar Hægt hefði verið koma í veg fyrir dauðsföll barna á sjúkrahúsi Letby Eitt alræmdasta sakamál Ástralíu: Raðmorðingja sleppt úr fangelsi Nemandi alvarlega særður í stunguárás í skóla í Osló Lýsti yfir samkomulagi sem lá ekki fyrir Rússneskt skip skaut blysum að danskri herþyrlu Hafna viðræðum til hægri Úrskurður Hæstaréttar bakslag fyrir Trump Finnar ganga til liðs við kjarnorkuvopnaverkefni Frakka Rússneskur auðjöfur borgaði fyrir draumabrúðkaup Trumps Trump segir að árásum á orkuinnviði verði hætt Sjá meira