Erlent

Krefst þess með há­stöfum að stýrivextir verði lækkaðir

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Donald Trump er ekki sáttur með ákvörðunina.
Donald Trump er ekki sáttur með ákvörðunina. EPA

„LÆKKIÐI STÝRIVEXTINA FYRIR BANDARÍKIN, OG ÞAÐ HRATT,“ eru fyrstu viðbrögð Bandaríkjaforseta við því að stýrivextir voru hækkaðir í landinu.

Þetta er í fyrsta skipti í þrjú ár sem stýrivextir Bandaríkjanna eru hækkaðir en þeir fóru úr 3,5 til 3,75 prósentum í 3,75 til 4 prósent. Tólf manna nefndin sem ákvarðar breytingar á stýrivöxtum landsins var einróma um breytinguna.

Donald Trump Bandaríkjaforseti er hins vegar ekki ánægður.

„Stýrivextir í Bandaríkjunum ættu að vera eitt prósent eða minna af því að við erum með besta lánatraust í heimi - MEÐ YFIRBURÐUM,“ skrifaði forsetinn í færslu á Truth Social nú rétt í þessu.

Donald Trump er ekki ánægður.

Hann segir að vel gangi vegna nýrra fjárfestinga. Í ágúst mældist verðbólgan 3,4 prósent í Bandaríkjunum en er markmið Seðlabankans að halda henni í tveimur prósentum. Trump staðhæfir að ef Bandaríkin myndu hætta viðskiptum við öll löndin sem þau eigi í viðskiptahalla við myndu Bandaríkjamenn græja 1,5 billjón dollara á ári.

Nær öll löndin séu þá í viðskiptahalla.

„Orðið „halli“ er ekkert annað en fínt orð yfir TAP. Við erum að „halda uppi“ nánast öllum löndum í heiminum og það getur ekki gengið lengur.“

Fyrsta breytingin í starfi

Kevin Warsh seðlabankastjóri sagði í kjölfar hækkunarinnar að þrjú atriði hefðu haft áhrif. Það væri sterkara hagkerfi, verðbólguþróunin sem hefði „ekki staðist prófið“ og staða mála í heiminum.

Warsh tók við stöðunni í maí á þessu ári og undir forystu hans hefur Seðlabankinn hingað til ekki gert neinar breytingar á stýrivöxtunum. Forvera hans í starfi, Jeorome H. Powell, var bolað úr starfi af forsetanum eftir að hann neitaði að láta að stjórn og gefa eftir kröfur hans um að lækka vexti.

Trump skipaði þess í stað Warsh en hann hafði áður starfað fyrir milljarðamæringinn Stanley Druckenmiller. Hann hafði þá talaði fyrir því að lækka vexti og færði rök fyrir því að tollastefna Trumps myndi ekki valda varanlegri verðbólgu.

Bandaríkin Donald Trump

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