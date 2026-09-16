Krefst þess með hástöfum að stýrivextir verði lækkaðir Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 16. september 2026 22:30 Donald Trump er ekki sáttur með ákvörðunina. EPA „LÆKKIÐI STÝRIVEXTINA FYRIR BANDARÍKIN, OG ÞAÐ HRATT,“ eru fyrstu viðbrögð Bandaríkjaforseta við því að stýrivextir voru hækkaðir í landinu. Þetta er í fyrsta skipti í þrjú ár sem stýrivextir Bandaríkjanna eru hækkaðir en þeir fóru úr 3,5 til 3,75 prósentum í 3,75 til 4 prósent. Tólf manna nefndin sem ákvarðar breytingar á stýrivöxtum landsins var einróma um breytinguna. Donald Trump Bandaríkjaforseti er hins vegar ekki ánægður. „Stýrivextir í Bandaríkjunum ættu að vera eitt prósent eða minna af því að við erum með besta lánatraust í heimi - MEÐ YFIRBURÐUM,“ skrifaði forsetinn í færslu á Truth Social nú rétt í þessu. Donald Trump er ekki ánægður. Hann segir að vel gangi vegna nýrra fjárfestinga. Í ágúst mældist verðbólgan 3,4 prósent í Bandaríkjunum en er markmið Seðlabankans að halda henni í tveimur prósentum. Trump staðhæfir að ef Bandaríkin myndu hætta viðskiptum við öll löndin sem þau eigi í viðskiptahalla við myndu Bandaríkjamenn græja 1,5 billjón dollara á ári. Nær öll löndin séu þá í viðskiptahalla. „Orðið „halli“ er ekkert annað en fínt orð yfir TAP. Við erum að „halda uppi“ nánast öllum löndum í heiminum og það getur ekki gengið lengur.“ Fyrsta breytingin í starfi Kevin Warsh seðlabankastjóri sagði í kjölfar hækkunarinnar að þrjú atriði hefðu haft áhrif. Það væri sterkara hagkerfi, verðbólguþróunin sem hefði „ekki staðist prófið“ og staða mála í heiminum. Warsh tók við stöðunni í maí á þessu ári og undir forystu hans hefur Seðlabankinn hingað til ekki gert neinar breytingar á stýrivöxtunum. Forvera hans í starfi, Jeorome H. Powell, var bolað úr starfi af forsetanum eftir að hann neitaði að láta að stjórn og gefa eftir kröfur hans um að lækka vexti. Trump skipaði þess í stað Warsh en hann hafði áður starfað fyrir milljarðamæringinn Stanley Druckenmiller. Hann hafði þá talaði fyrir því að lækka vexti og færði rök fyrir því að tollastefna Trumps myndi ekki valda varanlegri verðbólgu. Bandaríkin Donald Trump Mest lesið Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Innlent Báðir aðstoðarmennirnir horfnir á stuttum tíma Innlent Gátu ekki gefið skýr svör um mögulegt ástarsamband Innlent Stefna á að aflýsa öllum flugferðum Innlent Kannast ekkert við málið og segir lögreglu hafa komið fíkniefnum fyrir Innlent Uppnám í Dettifossmálinu vegna óvænts gagns Innlent Ráða nýjan forstjóra þvert á ósk framkvæmdastjóra Innlent „Við höfum ekki séð svona frábærar tölur í háa herrans tíð“ Innlent Sævar las upp yfirlýsingu: „Ég treysti ákæruvaldinu ekki“ Innlent Fréttir af dagsleyfi kynferðisbrotamanns slógu ráðherra illa Innlent Fleiri fréttir Krefst þess með hástöfum að stýrivextir verði lækkaðir Nær hundrað prósent líkur á sigri vinstri blokkarinnar Kostaði 57 milljarða að verjast einni árás Hútar skutu niður herþotu Sáda Ný réttarhöld gætu reynst flókin í framkvæmd Afhjúpa RIS-vanda í Evrópu og Bandaríkjunum Býður Kanada aukaaðild að Evrópusambandinu Fréttaþyrla NBC hrapaði í Los Angeles Áfram gengur að stoppa upp í ósongatið Loka Kennedy-miðstöðinni eftir að Trump fékk ekki nafn sitt á bygginguna Myndu rústa Póllandi á tveimur til þremur dögum Skutu vegna „ögrandi hegðunar“ dönsku herþyrlunnar Hægt hefði verið koma í veg fyrir dauðsföll barna á sjúkrahúsi Letby Eitt alræmdasta sakamál Ástralíu: Raðmorðingja sleppt úr fangelsi Nemandi alvarlega særður í stunguárás í skóla í Osló Lýsti yfir samkomulagi sem lá ekki fyrir Rússneskt skip skaut blysum að danskri herþyrlu Hafna viðræðum til hægri Úrskurður Hæstaréttar bakslag fyrir Trump Finnar ganga til liðs við kjarnorkuvopnaverkefni Frakka Rússneskur auðjöfur borgaði fyrir draumabrúðkaup Trumps Trump segir að árásum á orkuinnviði verði hætt Vilja verða jafningjar Englendinga Stjórnarmyndunarmaraþon framundan í Svíþjóð Sádar í slæmri stöðu en Trump kennir Selenskí um Gefa kola- og gasorkuverum lausan tauminn Finnar taka þátt í kjarnorkuvernd Frakka Talinn hafa geymt lík foreldra sinna í frysti í þrjátíu ár „Það er ekki Stóra-Bretland heldur litla England“ Leita 129 manns eftir að ferju hvolfdi við Indónesíu Sjá meira