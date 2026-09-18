Innlent

Þurftu að keyra á hnífamann sem slóst við lög­reglu

Samúel Karl Ólason skrifar
Það virðist sem lögreglulþjónar hafi staðið í ströngu í gærkvöldi og í nótt.
Það virðist sem lögreglulþjónar hafi staðið í ströngu í gærkvöldi og í nótt. Vísir/Viktor Freyr

Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst í gærkvöldi tilkynning um mann sem réðst á annan og ógnaði honum með hníf. Að því loknu ók hann á brott. Lögregluþjónar fundu hann í umferðinni og hófst þá eftirför, sem endaði með því að taka þurfti manninn úr umferð með því að aka á bíl hans.

Maðurinn slóst síðan við lögregluþjóna sem handtóku hann en hann var handtekinn og færður í fangaklefa.

Þá barst einnig tilkynning um að flugeld hafði verið kastað inn í bíl. Fólk var í bílnum þegar öðrum bíl, sem ku hafa verið fullur af ungmennum, kom þar upp að og var flugeld kastað inn í fyrri bílinn. Þar sprakk hann og hlutu farþegar og ökumaður tjón af og bíllinn skemmdist.

Í dagbók lögreglu segir að leitað hafi verið að hinum bílnum en hann hafi ekki fundist í gærkvöldi eða nótt.

Starfsmenn Bráðamóttökunnar óskuðu eftir aðstoð lögreglu vegna ungmennis sem þangað leitaði eftir að hafa orðið fyrir líkamsárás. Það mál er í rannsókn.

Annað mál sem er í rannsókn snýr að því að öryggisvörður tilkynnti lögreglunni um slagsmál þar sem annar sem tók þátt í þeim ógnaði hinum með grjóti. Báðir voru farnir af vettvangi þegar lögregluþjóna bar að garði.

Lögreglunni bárust í gærkvöldi og í nótt allavega fjórar tilkynningar um innbrot. Í einu tilfelli hafði einhver farið inn á heimili og stolið þaðan verðmætum á meðan íbúar sváfu. Í öðru tilfelli var brotist inn í fyrirtæki en engar skemmdir voru unnar og engu var stolið.

Í enn einu tilfelli var um að ræða eiganda íbúðarinnar sem hafði læst sig úti en nágranni hafði tilkynnt innbrot þegar hann sá eigandann fara inn um glugga.

Lögreglumál

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