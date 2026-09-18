Þurftu að keyra á hnífamann sem slóst við lögreglu Samúel Karl Ólason skrifar 18. september 2026 06:17 Það virðist sem lögreglulþjónar hafi staðið í ströngu í gærkvöldi og í nótt. Vísir/Viktor Freyr Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst í gærkvöldi tilkynning um mann sem réðst á annan og ógnaði honum með hníf. Að því loknu ók hann á brott. Lögregluþjónar fundu hann í umferðinni og hófst þá eftirför, sem endaði með því að taka þurfti manninn úr umferð með því að aka á bíl hans. Maðurinn slóst síðan við lögregluþjóna sem handtóku hann en hann var handtekinn og færður í fangaklefa. Þá barst einnig tilkynning um að flugeld hafði verið kastað inn í bíl. Fólk var í bílnum þegar öðrum bíl, sem ku hafa verið fullur af ungmennum, kom þar upp að og var flugeld kastað inn í fyrri bílinn. Þar sprakk hann og hlutu farþegar og ökumaður tjón af og bíllinn skemmdist. Í dagbók lögreglu segir að leitað hafi verið að hinum bílnum en hann hafi ekki fundist í gærkvöldi eða nótt. Starfsmenn Bráðamóttökunnar óskuðu eftir aðstoð lögreglu vegna ungmennis sem þangað leitaði eftir að hafa orðið fyrir líkamsárás. Það mál er í rannsókn. Annað mál sem er í rannsókn snýr að því að öryggisvörður tilkynnti lögreglunni um slagsmál þar sem annar sem tók þátt í þeim ógnaði hinum með grjóti. Báðir voru farnir af vettvangi þegar lögregluþjóna bar að garði. Lögreglunni bárust í gærkvöldi og í nótt allavega fjórar tilkynningar um innbrot. Í einu tilfelli hafði einhver farið inn á heimili og stolið þaðan verðmætum á meðan íbúar sváfu. Í öðru tilfelli var brotist inn í fyrirtæki en engar skemmdir voru unnar og engu var stolið. Í enn einu tilfelli var um að ræða eiganda íbúðarinnar sem hafði læst sig úti en nágranni hafði tilkynnt innbrot þegar hann sá eigandann fara inn um glugga. Lögreglumál Mest lesið Áhugamálunum forgangsraðað framar náminu Innlent „Við höldum í fjallarómantíkina“ Innlent Fjárlögin leiði til stöðnunar Landspítalans Innlent „Ofsalega leið og sár yfir þessari framgöngu hans“ Innlent Slapp við fangelsisvist eftir að hafa notað maura í matargerð Erlent Hefði átt að vita að stungan gæti leitt til dauða Innlent Hætti í flokknum eftir samtal Ingu Sæland við eiginkonuna Innlent Nær fjórir af hverjum tíu bitnir Innlent Þurftu að keyra á hnífamann sem slóst við lögreglu Innlent „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Innlent Fleiri fréttir Þurftu að keyra á hnífamann sem slóst við lögreglu Fjárlögin leiði til stöðnunar Landspítalans Áhugamálunum forgangsraðað framar náminu Segir aðgerð 86 ekki lokið: „Það sem við hófum á hafi úti munum við halda áfram í réttarsölum“ „Við höldum í fjallarómantíkina“ „Ofsalega leið og sár yfir þessari framgöngu hans“ Nær fjórir af hverjum tíu bitnir Hefði átt að vita að stungan gæti leitt til dauða Samfélagsmiðlasérfræðingur sækist eftir formennsku í ASÍ Hætti í flokknum eftir samtal Ingu Sæland við eiginkonuna Trúfélögin hafi greinilega ekki fylgst með innhólfinu Þriggja ára fangelsi fyrir að frelsissvipta æskuvin sinn Brim sýknað af kröfum foreldra sjómannsins Sundabraut verði eitt það fyrsta á dagskrá Uppsagnir hjá dómsmálaráðuneytinu Gefa ríkisstjórninni rauða spjaldið Ríkið lagði eldri borgarana Laun Wolt sendla undir þúsund krónum á klukkutímann „Get ég komið fjórtán lítrum fyrir í tíu lítrum af flöskum?“ Koma af fjöllum varðandi áform borgarinnar Rúmlega þúsund farþegar fært til flug og enginn sáttafundur í kjaradeilu Drengirnir hafi látið vita af sér Sækjandi fékk sínu framgengt: „Fabríkera einhver gögn og leggja fram“ Afturkalla lóðaúthlutun til tveggja trúfélaga Spreyttu þig á PISA-spurningunum „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Hlaut Náttúruverndarviðurkenningu Sigríðar í Brattholti Geti fundið Tækniskólanum góðan stað á Akureyri Hjólahvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ Með lambúshettu að prófa sírenur og gjallarhorn Sjá meira