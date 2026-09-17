„Við höldum í fjallarómantíkina“

Skagfjörðsskáli í Langadal í Þórsmörk hefur verið jafnaður við jörðu. Eftir 72 ára sögu hefur Ferðafélag Íslands ákveðið að blása í herlúðra og reisa nýjan þar sem ferðalangar í náttúruparadísinni geta sungið saman undir gítarspili og hallað höfði yfir nóttina.
„Já, þetta eru ansi miklar framkvæmdir,“ segir Stefán Jökull Jakobsson, yfirskálavörður Ferðafélags Íslands, en hann er yfir verkinu.
Stefán Jökull segir fyrsta hluta gamla Skagfjörðsskála hafa verið byggðan 1954 og svo hafi verið bætt við hann á áttunda áratugnum. Nú hafi hins vegar verið kominn tími til að endurnýja, enda býsna margt orðið gamalt og lúið í skálanum.
„Við sáum í hendi okkar að betra væri hreinlega að fjarlægja gamla húsið og byggja nýtt sem þó mun standa á gamla sökklinum,“ segir Stefán Jökull fjallbrattur. Hann segir að ný húsakynni muni mæta betur nútímakröfum um stærð á rúmum, betra skipulagi og betri orkunýtingu. Þau fengu rafmagn inn í Langadal fyrir fjórum árum og þá sé betra að hafa almennilega einangrun.
En eru ekki fjölmargir fjallakofarómantíkerarnir sem sjá eftir gamla húsinu?
„Jú, jú, það er alltaf heilmikil tilfinning sem fylgir því þegar maður er að fjarlægja gamalt hús. En nýju húsi munu fylgja endurnýjaðar sögur.
Það er gríðarlega stór hluti íslensku þjóðarinnar sem á héðan góðar minningar. Þær gleymast ekki þótt komið sé nýtt hús og nýjar minningar verða til í nýju húsi. Við náum engan veginn að fjarlægja söguna, þótt húsið sé ríkur þáttur í því. Öll stemningin sem hefur lifað hér í Þórsmörk síðan félagið byrjaði að starfa hér mun lifa áfram.“
Stefán Jökull segist hafa átt í margvíslegum rökræðum við fjölmarga um þetta efni; mismunandi tilfinningar sem fólk leggur í húsið.
„Foreldrar mínir kynntust hérna í Skagfjörðsskála, ég kynntist konunni minni hér í Skagfjörðsskála, ég hef undanfarin 14 ár verið að halda þessu húsi við eins og gamalt hús leyfir og þannig má áfram telja. Margar af mínum tilfinningum tengjast þessu húsi en ég horfi til þessa verks með gleði,“ segir yfirskálavörðurinn.
Við verkið verður haldið í fyrri byggingarstíl og það verður ekki stórkostleg ásýndarbreyting á skálanum í Langadal. Hann breikkar hins vegar örlítið og hækkar auk þess sem sett verður upp nýtt og stærra anddyri. Einn galli við húsið hefur verið sá að fólk hefur átt í erfiðleikum með að taka af sér blaut klæði án þess að allt verði blautt innandyra.
Kostnaður við þessa aðgerð hleypur á nærri 400 milljónum króna þegar uppi verður staðið, að sögn Stefáns Jökuls.
En hann vill nefna að verktakar í sveitinni og góðir félagar hafi gert Ferðafélaginu kleift að ráðast í endurbyggingu á Skagfjörðsskála.
„SG hús hafa staðið þétt við bakið á okkur en húsið er byggt á Selfossi og verður flutt hingað í einingum. En uppleggið er að halda við skálastemmningunni. Við höldum í fjallarómantíkina.“
Að sögn Stefáns Jökuls er gert ráð fyrir því að verkinu ljúki í endaðan maí. Unnið verði að endurbótum eins lengi og veður leyfi og svo fari menn kátir af stað um leið og vori.
„Húsið verður að öllu óbreyttu vígt til notkunar 17. júní á næsta ári – á hundrað ára afmæli félagsins.“