Hótar háum tollum og að hætta viðskiptum við ESB Samúel Karl Ólason skrifar 17. september 2026 06:25 Donald Trump virðist ekki alveg viss um hvernig hann eigi að taka því að Kanadamenn gætu fengið aukaaðild að Evrópusambandinu. AP/Luis M. Alvarez Donald Trump segir að það að hleypa Kanada inn í Evrópusambandið með einhverjum hætti gæti verið „fjandsamlegt“ gagnvart Bandaríkjunum. Forsetinn hótar því að beita ESB enn frekari tollum og jafnvel hætta viðskiptum við Evrópu á einhverjum sviðum. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, bauð í gærmorgun Kanada að verða aukaaðildarríki ESB. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, var viðstaddur stefnuræðu hennar, en hann hefur að undanförnu leitað nýrra vina fyrir Kanada vegna viðskiptastríðs Trumps gegn nágrönnum sínum í norðri. Meðal annars hefur Carney leitað til Evrópusambandsins. Sjá einnig: Býður Kanada aukaaðild að Evrópusambandinu Trump ræddi tilkynningu von der Leyen við fjölmiðla í gærkvöldi og þá sagði hann að mögulegt væri að Evrópa væri að reyna að koma höggi á Bandaríkin. Hann sagði þetta þó „hlægilegt“ og sagði að Kanada væri „hræðilegur viðskiptafélagi“. „Ef þau gera það, ef ég held að það sé fjandsamlegt, mun ég setja mjög alvarlega tolla eða hætta alfarið viðskiptum við Evrópu á mörgum hlutum.“ Hann bætti við að ef verið væri að gera þetta í góðri trú, væri honum alveg sama. Samskipti Bandaríkjanna og Kanada hafa sjaldan verið eins slæm og þau eru nú og eiga ríkin í viðskiptastríði eftir að viðræður um viðskiptasamband þeirra féllu saman fyrr í sumar. Trump hefur beitt Kanada umfangsmiklum tollum og bannað innflutning vara frá Kanada, eftir að Kanadamenn svöruðu með eigin tollum gegn Bandaríkjunum. Þá hefur Trump einnig skrifað undir forsetatilskipun um að breyta eigi nafni Ontario-vatns í Ameríku-vatn. Vill þvinga Kanadamenn til innlimunar Trump hefur lengi talað niður til Kanada og sagt að landið eigi að verða 51. ríki Bandaríkjanna. Hann hefur jafnvel sagt opinberlega að hann vilji þvinga Kanadamenn til þess að ganga inn í Bandaríkin með efnahagslegum aðgerðum. Til þessa hefur hann hótað og beitt þvingunum og efnahagsaðgerðum eins og tollum gegn Kanada. Kanadamenn hafa brugðist reiðir við þessum aðgerðum Trumps. Þeir hafa hætt að kaupa vörur frá Bandaríkjunum og dregið verulega úr ferðalögum sínum til Bandaríkjanna, svo eitthvað sé nefnt. Bandaríkin Donald Trump Kanada Evrópusambandið Tengdar fréttir Flytja gull frá Bandaríkjunum og Kanada af öryggisástæðum Seðlabanki Hollands hefur flutt 86 tonn af gullforða sínum frá Bandaríkjunum og Kanada til London í Bretlandi, vegna vaxandi ólgu í alþjóðamálum. 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