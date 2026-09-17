„Maður hefur alveg séð það gerast áður að liðið eigi erfitt með að spila vikuna eftir bikarúrslitaleik en svo áttu Blikarnir til dæmis, karlaliðið, ekki í miklum vandræðum með það um daginn,“ segir Gylfi Tryggvason, þjálfari Grindavík/Njarðvík, í hádegisfréttum Bylgjunnar en liðið mætir Blikum í Bestu-deild kvenna í kvöld. Grindavík/Njarðvík tapaði fyrir Þrótti í bikarúrslitum laugardaginn síðasta.
„Við höfum engar ástæður eða afsakanir fyrir því að eiga ekki góðan leik í kvöld. Stemningin er bara fín í hópnum. Auðvitað var leiðinlegt að tapa þessum leik og auðvitað voru stelpurnar svekktar í einn, tvo daga en svo höldum við bara áfram og nú er bara nýtt mót að hefjast og við eigum fimm leiki eftir á tímabilinu. Það skiptir okkur miklu máli að reyna að enda þá sem best þannig að við bara ætlum að mæta af fullum krafti í kvöld.“
En hvernig ætlar Gylfi að leggja leikinn upp í kvöld til þess að eiga möguleika á sigri?
„Þetta snýst eiginlega ekkert endilega um að vinna þennan leik á eftir. Þetta snýst eiginlega bara meira um að reyna að halda áfram að þróa okkar leikstíl sem við erum búin að vera að reyna að vinna í sumar. Það hafa verið miklar mannabreytingar hjá okkur í sumar þannig að við erum einhvern veginn alltaf að vinna í alls konar hlutum þannig að við ætlum bara að fara aðeins ýktara í fótboltann sem við viljum spila og sjá hvort að það sé algjör þvæla eða hvort við séum á réttri leið með það.“