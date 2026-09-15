Haukar og Selfoss munu spila til úrslita í Gatorade-bikar Fótbolta.net, neðrideildarbikarnum. Liðin unnu undanúrslitaleiki sína í kvöld og mætast á þjóðarleikvanginum á föstudag.
Bikarkeppnin á sér fyrirmynd á Englandi í EFL-bikarnum, sem var gjarnan kölluð Framrúðubikarinn þegar Stoke í Íslendingaeigu keppti í henni og vann undir stjórn Guðjóns Þórðarsonar um aldamótin.
Keppnin hér á landi fer fram í fjórða sinn í ár en Víðir vann hana fyrst 2023, Selfoss vann hana 2024 og Víkingur Ólafsvík í fyrra.
Í henni keppa lið í 2.-5. deild og segja má að tvö bestu liðin þeirra á meðal mætist í úrslitum í ár en Haukar og Selfoss höfnuðu í 1. og 2. sæti 2. deildarinnar og eru því bæði á leið í Lengjudeildina að ári.
Selfoss vann öruggan 5-0 heimasigur á Álftanesi í kvöld.
Guðmundur Stefánsson skoraði tvö fyrstu mörk Selfyssinga og þeir Viðar Örn Kjartansson, Aron Fannar Birgisson og Gestur Helgi Snorrason skoruðu eitt hver. Álftanes lék manni færri frá 26. mínútu þar sem Hilmir Ingi Jóhannesson fékk að líta rautt spjald.
Spennan var meiri á Blönduósi þar sem Haukar sóttu Kormák/Hvöt heim í hinum undanúrslitaleiknum. Pol Morlans Martin kom heimamönnum yfir rétt fyrir hálfleik en Daði Snær Ingason jafnaði á 71. mínútu.
Liðin fengust ekki aðskilin eftir 90 mínútur og ekki heldur eftir framlengingu. Haukar skoruðu úr fjórum spyrnum en Kormákur/Hvöt aðeins þremur og því mætast Haukar og Selfoss í úrslitum.
Selfoss getur unnið titilinn í annað sinn, eftir að hafa unnið 2024, en Haukar eru í úrslitum í fyrsta sinn.
Úrslitaleikurinn fer fram á Laugardalsvelli á föstudaginn kemur.
Upplýsingar um úrslit og markaskorara fengnar af Fótbolti.net.