Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, var ánægður með öruggan 5-1 sigur sinna manna á ÍA í Bestu deild karla í fótbolta í dag. KR svaraði fyrir slæmt tap á Skaganum síðustu helgi.
ÍA vann öruggan 3-1 sigur á KR á Akranesi fyrir viku síðan í síðasta leik liðanna fyrir uppskiptingu deildarinnar. Það var vart að sjá að sömu tvö lið væru að mætast í dag.
„Ég held að þú áttir þig alveg á því að þetta eru tvær ólíkar íþróttir, að spila og grasi og gervigrasi. Því miður höfum við ekki náð nægilega góðum tökum á því að spila á náttúrulegu grasi á Íslandi. Því hefur stigasöfnunin verið heldur rýr í þessum þremur leikjum sem við höfum spilað,“
„En þetta var frábær leikur í dag, skemmtilegur, og ég er virkilega ánægður með frammistöðuna hjá liðinu,“ segir Óskar Hrafn.
Galdur Guðmundsson kom KR yfir snemma leiks og Vesturbæingar voru komnir með 3-0 forystu eftir rúmlega tuttugu mínútna leik. Sigur þeirra var aldrei í hættu.
KR-ingar byrjuðu leikinn því af miklum krafti.
„Við gerðum það. Menn fundu það hjá sér að það þurfti að svara fyrir þessa frammistöðu uppi á Skaga. Ég held að menn hafi gert það frá fyrstu mínútu. Þetta var virkilega sterkt og heilt yfir mjög fínn leikur. Skaginn er gott lið sem mun alltaf eiga sín augnablik í leikjum. Það er enginn að fara að keyra yfir Akranes í 90 mínútur og svo var bara geggjað að sjá Arnar Frey skrifa nýjan kafla í markvarðarsögu fótboltans.“
Hvernig þá?
„Ég held að það sjái það þeir sem vilja að staðsetningarnar hans í uppspilinu okkar er eitthvað sem mann fá ekki að venjast með markmenn. Ég er hræddur um að Höddi Magg hafi fengið hland fyrir hjartað þegar hann var kominn 15 metra inn á vallarhelming Skagamanna,“ segir Óskar Hrafn um markvörðinn Arnar Frey Ólafsson sem fór oftar en einu sinni með boltann yfir á vallarhelming Skagamanna og var nánast eins og bakvörður á tímabili.
Óskar Hrafn vísar þarna til samræðna hans og Harðar Magnússonar í útsendingu RÚV frá bikarleik KR og Vals í upphafi móts. Þeir áttu þar orðaskipti um hlutverk Arnars Freys og stöður hans framarlega á vellinum í KR-liðinu.
„Dóri (Halldór Snær Georgsson, hinn markvörður KR) var búinn að standa sig vel og vera flottur en við vorum búnir að vera án Arnars allt tímabilið. Ég held að þessi leikur sýni hvers við höfum saknað og hvers íslenskur fótbolti hefur í raun og veru saknað því hann er auðvitað bara skemmtikraftur.“
Talandi um skemmtikrafta, þið bættuð markamet í efstu deild. Er bara partý í Vesturbæ?
„Það er auðvitað bara gaman, það er gaman að skora mörk og gaman að sjá liðið sitt að skora mörk og gaman fyrir stuðningsmenn að sjá liðið sitt skora mörk. Það er bara frábært. Við erum að bæta markamet hjá feykisterku Víkingsliði 2023 sem ég var að reyna að elta með Breiðabliki og gat alls ekki náð með nokkrum hætti. Það er bara flott og núna er næsta verkefni að ná að spila svona aggressívan sóknarleik en samt ekki fá á okkur tvö mörk að meðaltali í leik. Ég er ekki að segja að það verði auðvelt eða sé sjálfgefið en það er eitthvað sem við þurfum að sækja að,“ segir Óskar Hrafn en KR bætti í dag markamet Víkings frá 2023, líkt og hann segir.
Víkingur skoraði 76 mörk sumarið 2023 en KR-ingar hafa skorað 79 mörk og það með fjóra leiki eftir.