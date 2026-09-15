„Blikarnir geta sleppt sér lausum“ Henry Birgir Gunnarsson skrifar 15. september 2026 12:46 Rúnar Kristinsson hefur verið að gera frábæra hluti með Framara og ætlar sér að minnsta kosti annað sætið í Bestu deildinni. vísir/Anton Það fer einn leikur fram í Bestu deild karla í kvöld er Fram tekur á móti nýkrýndum bikarmeisturum Breiðabliks í Úlfarsárdalnum. „Þetta leggst vel í mig. Úrslitakeppnin að hefjast og að miklu að keppa fyrir okkur. Það er einhver von um að ná Víkingum en annars er þetta barátta við KR um annað sætið,“ segir Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, og bætir við að liðið sé með augun á Íslandsmeistaratitlinum á meðan það sé enn tölfræðilegur möguleiki að ná honum. Blikar urðu bikarmeistarar síðastliðinn föstudag og hafa að engu að keppa í deildinni lengur. Rúnar er þó ekki að gera ráð fyrir neinni bikarþynnku hjá Blikum. Blikar lausir við pressuna „Það má setja þetta upp eins og það sé ekki að neinu að keppa fyrir Blika en það má líka setja dæmið upp þannig að það sé þungu fargi létt af Blikunum. Komnir með titil og öruggir í Evrópukeppni. Þá geta menn sleppt sér lausum því það er búið að vera erfitt hjá þeim síðustu vikur,“ segir Rúnar og bætir við. „Það er búin að vera pressa á liðinu að ná árangri sem hefur ekki verið að ganga upp í deildinni. Bikarinn var þeim afar mikilvægur. Kannski koma leikmenn mjög afslappaðir og rólegir inn í leikinn. Þeir eru með fullt af góðum leikmönnum og ef þeir spila með axlirnar aðeins niðri í stað þess að vera stífar upp í loftið af stressi og álagi að þá held ég að þeir geti sleppt sér lausum í kvöld og notið þess að spila fótbolta.“ Ekkert að hugsa um vera ofar en KR Rúnar er KR-ingur eins og allir þekkja og var að þjálfa KR-liðið í mörg ár áður en hann tók við Fram-liðinu. Undir hans stjórn hefur Fram verið á stöðugri uppleið. Rúnar þvertekur fyrir að það skipti sig persónulega einhverju sérstöku máli að enda fyrir ofan KR í deildinni. „Fyrir Fram skiptir það miklu máli en fyrir mig persónulega skiptir það engu máli. Ég vil ná sem bestum árangri fyrir Fram og auðvitað fyrir sjálfan mig. Maður er í þessu til þess að ná árangri og vinna fótboltaleiki. Það gæti verið betra að fjárhagslega að lenda í öðru sæti út af Evrópukeppni til að mynda. Það er því að miklu að keppa fyrir okkur og KR.“ Besta deild karla Fram Mest lesið „Þróunin á Íslandi sorgleg síðan ég var hér síðast“ Íslenski boltinn Ögrandi herferð Sweeney gagnrýnd: „Get ekki lýst því hvað ég er reið“ Sport Fékk símtal frá Þorsteini í þetta sinn en er óviss um landsliðið Fótbolti Beinið brotnaði í tvennt og Ólafur fer varlega Körfubolti Milner aftur til Liverpool Enski boltinn Fúlir foreldrar fá svarta spjaldið Fótbolti „Hann er betri útgáfa af Gerrard“ Enski boltinn Hafþór lét Haaland líta út eins og smástrák Enski boltinn VAR dómararnir í bann eftir mistök helgarinnar Enski boltinn Dagskráin: Stórleikur á Englandi og bikarmeistarar í dalnum Sport Fleiri fréttir „Blikarnir geta sleppt sér lausum“ Sjáðu mörkin: Bomba í slá og inn beint af æfingasvæðinu „Þróunin á Íslandi sorgleg síðan ég var hér síðast“ „Get ekki beðið eftir leiknum í Frostaskjóli“ Uppgjörið: Víkingur - Keflavík 4-1 | Annað skref í átt að titlinum Sjáðu sturlað mark Tómasar, rassamark Vals og tvennur Galdurs og Benedikts Slagsmál á æfingu trufluðu ekki: „Litlar stimpingar með stórum afleiðingum“ Fámáll um orðrómana „Þetta er bara svo ógeðslega dýrt“ „Allir orðnir vinir í skóginum“ „Draumur að fá að spila á landsliðsvellinum“ Uppgjörið: Fylkir - HK 2-2 | Þrjú rauð spjöld og Fylkir í úrslit Þróttur tryggði sig í úrslitaleikinn „Mótið í rauninni búið“ „Við komum svo voða skrítnir inn í seinni hálfleikinn“ „Hræddur um að Höddi Magg hafi fengið hland fyrir hjartað“ „Fannst dómarinn missa svolítið tökin á leiknum” Uppgjörið: Stjarnan - ÍBV 2-0 | Warén jók á áhyggjur Eyjamanna Uppgjörið: KR - ÍA 5-1 | Markahæstir í sögunni Markaskorari Vals óviss um framtíð sína Uppgjörið: Valur - Þór Ak. 4-1 | Valsmenn ekki í vandræðum með Þórsara Uppgjörið: FH - KA 3-0 | FH-ingar fjórum stigum frá fallsvæðinu Þróttarar brutu bikarinn Kemur fyrirliða KR til varnar: „Talar beint frá hjartanu“ „Hver einasti maður ákveðið að við færum beint niður“ Stöðvaði leikinn og skutlaði sér á eftir gæs Grindavík/Njarðvík - Þróttur R. 1-2 | Þróttur bikarmeistari í fyrsta sinn Valshjartað slær enn hjá hetju KR KR upp í Bestu deildina MSK Zilina að kaupa Dag Orra frá Val Sjá meira