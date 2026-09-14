„Get ekki beðið eftir leiknum í Frostaskjóli“ Kolbeinn Kristinsson skrifar 14. september 2026 21:31 Róbert Orri Þorkelsson skoraði gott mark í dag. Hann hyggst nýta tækifærið sem hann fær í vörninni næstu vikur. Mynd/Víkingur Róbert Orri Þorkelsson átti góðan leik í hjarta varnar Víkings þegar liðið vann sannfærandi 4-1 sigur á Keflavík í Fossvoginum. Hann kórónaði frammistöðuna með stórglæsilegu marki í fyrri hálfleik. „Þetta var virkilega flott hjá okkur í dag. Leiðinlegt hins vegar að fá á okkur þetta mark en mér fannst þetta mjög heilsteypt frammistaða. Við gerðum bara mjög vel í dag,“ sagði Róbert eftir leik. „Beint af æfingasvæðinu“ Róbert skoraði annað mark Víkinga með þrumuskoti í slána og inn eftir útfært horn. Markið var engin tilviljun. „Þetta var í rauninni bara beint af æfingasvæðinu. Við æfðum þetta í gær og fórum svona létt yfir þetta. Það var nú ekki flóknara en það.“ Róbert byrjaði við hlið Olivers Ekroth í miðri vörninni og nýtti tækifærið vel. Tímabilið hefur þó ekki verið einfalt fyrir hann persónulega. „Þetta er búið að vera erfitt fyrir mig. Ég hef verið mikið meiddur, eins og kannski oft áður, þannig að það er mjög mikilvægt fyrir mig að fá þessa síðustu leiki.“ Samkeppnin um stöðu miðvarðar hefur sömuleiðis verið mikil hjá Víkingum. „Við höfum verið með fjóra mjög góða miðverði að mínu viti þannig að samkeppnin er erfið. Maður verður bara að taka henni. Ég er mjög ánægður með að fá þessa síðustu leiki og ætla að reyna að grípa tækifærið vel.“ „Get ekki beðið“ Víkingar færast nær takmarkinu með hverjum leik og næsta verkefni er stórleikur gegn KR í Frostaskjólinu. „Það verður bara hrikalega skemmtilegur leikur og maður getur ekki beðið eftir honum. Það verður gaman að mæta í Frostaskjólið og, ef mér skjátlast ekki, mögulega geta klárað þetta þar. Það væri skemmtilegt.“ Víkingur Reykjavík Besta deild karla Mest lesið Ögrandi herferð Sweeney gagnrýnd: „Get ekki lýst því hvað ég er reið“ Sport Missti eins árs gamlan son sinn Handbolti Hafþór lét Haaland líta út eins og smástrák Enski boltinn Uppgjörið: Víkingur - Keflavík 4-1 | Annað skref í átt að titlinum Íslenski boltinn Fámáll um orðrómana Íslenski boltinn „Sýnir hvað þau eru þakklát fyrir það sem ég gaf klúbbnum“ Fótbolti Elín Klara slær í gegn og uppfyllir brátt draum sinn Handbolti Sjáðu ólöglega sigurmarkið og rauðu spjöldin Enski boltinn Leedsarar léku sér að Newcastle Enski boltinn „Þetta er bara svo ógeðslega dýrt“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Get ekki beðið eftir leiknum í Frostaskjóli“ Uppgjörið: Víkingur - Keflavík 4-1 | Annað skref í átt að titlinum Sjáðu sturlað mark Tómasar, rassamark Vals og tvennur Galdurs og Benedikts Slagsmál á æfingu trufluðu ekki: „Litlar stimpingar með stórum afleiðingum“ Fámáll um orðrómana „Þetta er bara svo ógeðslega dýrt“ „Allir orðnir vinir í skóginum“ „Draumur að fá að spila á landsliðsvellinum“ Uppgjörið: Fylkir - HK 2-2 | Þrjú rauð spjöld og Fylkir í úrslit Þróttur tryggði sig í úrslitaleikinn „Mótið í rauninni búið“ „Við komum svo voða skrítnir inn í seinni hálfleikinn“ „Hræddur um að Höddi Magg hafi fengið hland fyrir hjartað“ „Fannst dómarinn missa svolítið tökin á leiknum” Uppgjörið: Stjarnan - ÍBV 2-0 | Warén jók á áhyggjur Eyjamanna Uppgjörið: KR - ÍA 5-1 | Markahæstir í sögunni Markaskorari Vals óviss um framtíð sína Uppgjörið: Valur - Þór Ak. 4-1 | Valsmenn ekki í vandræðum með Þórsara Uppgjörið: FH - KA 3-0 | FH-ingar fjórum stigum frá fallsvæðinu Þróttarar brutu bikarinn Kemur fyrirliða KR til varnar: „Talar beint frá hjartanu“ „Hver einasti maður ákveðið að við færum beint niður“ Stöðvaði leikinn og skutlaði sér á eftir gæs Grindavík/Njarðvík - Þróttur R. 1-2 | Þróttur bikarmeistari í fyrsta sinn Valshjartað slær enn hjá hetju KR KR upp í Bestu deildina MSK Zilina að kaupa Dag Orra frá Val Þetta verður spennuleikur í Laugardalnum KR með örlögin í sínum höndum og sæti í Bestu deildinni í boði Töpin sitja ekki í leikmönnunum fyrir úrslitaleikinn Sjá meira