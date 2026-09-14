Íslenski boltinn

„Get ekki beðið eftir leiknum í Frostaskjóli“

Kolbeinn Kristinsson skrifar
Róbert Orri Þorkelsson skoraði gott mark í dag. Hann hyggst nýta tækifærið sem hann fær í vörninni næstu vikur.
Róbert Orri Þorkelsson skoraði gott mark í dag. Hann hyggst nýta tækifærið sem hann fær í vörninni næstu vikur. Mynd/Víkingur

Róbert Orri Þorkelsson átti góðan leik í hjarta varnar Víkings þegar liðið vann sannfærandi 4-1 sigur á Keflavík í Fossvoginum. Hann kórónaði frammistöðuna með stórglæsilegu marki í fyrri hálfleik.

„Þetta var virkilega flott hjá okkur í dag. Leiðinlegt hins vegar að fá á okkur þetta mark en mér fannst þetta mjög heilsteypt frammistaða. Við gerðum bara mjög vel í dag,“ sagði Róbert eftir leik.

„Beint af æfingasvæðinu“

Róbert skoraði annað mark Víkinga með þrumuskoti í slána og inn eftir útfært horn. Markið var engin tilviljun.

„Þetta var í rauninni bara beint af æfingasvæðinu. Við æfðum þetta í gær og fórum svona létt yfir þetta. Það var nú ekki flóknara en það.“

Róbert byrjaði við hlið Olivers Ekroth í miðri vörninni og nýtti tækifærið vel. Tímabilið hefur þó ekki verið einfalt fyrir hann persónulega.

„Þetta er búið að vera erfitt fyrir mig. Ég hef verið mikið meiddur, eins og kannski oft áður, þannig að það er mjög mikilvægt fyrir mig að fá þessa síðustu leiki.“

Samkeppnin um stöðu miðvarðar hefur sömuleiðis verið mikil hjá Víkingum.

„Við höfum verið með fjóra mjög góða miðverði að mínu viti þannig að samkeppnin er erfið. Maður verður bara að taka henni. Ég er mjög ánægður með að fá þessa síðustu leiki og ætla að reyna að grípa tækifærið vel.“

„Get ekki beðið“

Víkingar færast nær takmarkinu með hverjum leik og næsta verkefni er stórleikur gegn KR í Frostaskjólinu.

„Það verður bara hrikalega skemmtilegur leikur og maður getur ekki beðið eftir honum. Það verður gaman að mæta í Frostaskjólið og, ef mér skjátlast ekki, mögulega geta klárað þetta þar. Það væri skemmtilegt.“

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