Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-3 | Engin bikarþynnka í Blikum Árni Jóhannsson skrifar 15. september 2026 22:00 Anton Ari Einarsson hefur hafið upp raust sína hér til að gera það skýrt að hann var tilbúinn að kýla þennan bolta. Anton átti flottan leik í marki Blika. Vísir / Diego Breiðablik vann góðan 3-1 útisigur á Fram í Bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Ekki var að sjá þreytu eftir bikarúrslitaleik helgarinnar. Leikið var á Lambhagavelli í fyrstu umferð Efri hluta Bestu deildar karla. Leikurinn var ekki ris mikill fyrstu 45 mínúturnar og lengi framan af var atvik leiksins að það þurfti að skipta um bolta því einn af boltunum sem var í notkun var of linur. Það var lítil ákefð í liðunum en þó held ég að Breiðablik hafi mætt með þá áætlun að verja sitt mark vel og það gerðu þeir. Anton Logi Lúðvíksson bar fyrirliðabandið í fjarveru Höskulds Gunnlaugssonar í kvöld.Vísir / Diego Á 30. mínútu fengu gestirnir hornspyrnu sem Gabríel Snær Hallsson framkvæmdi en boltanum var komið út úr teig Framara en aftur á Gabríel. Blikinn tók boltann inn á vítateig og átti fasta spyrnu á nærstöng og varð Kennie Chopart fyrir því óláni að skora í eigið mark. Fram hafði verið að færa sig upp á skaftið og öruggleg verið pirraðir út í stöðuna þarna. Kennie er nú vanari að skora í mark mótherjans en varð fyrir óláni í kvöld.Vísir / Diego Ekki breyttist leikmyndin og krafturinn óx ekki hjá heimamönnum. Þeir reyndu að skapa færi en allt kom fyrir ekki og á lokamínútu fyrri hálfleiks dundi aftur yfir ógæfa hjá Fram liðinu. Blikar þustu áfram í skyndisókn og barst boltinn á Davíð Ingvarsson inn á vítateig heimamanna. Davíð hafði nægan tíma til að athafna sig og renndi hann boltanum út að vítateigslínunni þar sem Gabríel Snær kom aðvífandi og sendi boltann í fjærhornið. Staðan 2-0 á leiðinni inn í hálfleik og ljóst að Fram þyrfti að hrista upp í liðinu ef þeir ætluðu að fá eitthvað út úr þessum leik. Ásgeir Helgi Orrason gerði oft vel í vörn en skoraði einnig þriðja mark Blika.Vísir / Diego Heimamenn gerðu tvöfalda skiptingu í hálfleik og komu Kristófer Konráðsson og Fred Saraiva inn á. Það skilaði miklum krafti fyrstu mínútur hálfleiksins og uppskáru heimamenn mark strax á 49. mínútu. Kristófer fékk þá boltann vinstra megin og átti hárfína sendingu inn á markteiginn þar sem Róbert Hauksson kom á fleygiferð og renndi sér á boltann og sendi hann á milli fóta Antons Ara í markinu. Fram náði að fylgja markinu eftir í nokkur andartök á eftir en því miður fyrir þá fór loftið úr blöðrunni fljótt. Fram - Breiðablik Besta Deild Karla Haust 2026Vísir / Diego Á 66. mínútu leiksins gerði Ásgeir Helgi Orrason út um leikinn svo fyrir Breiðablik. Hornspyrna var tekin og áttu heimamenn í stökustu vandræðum með að koma boltanum í burtu. Að lokum datt knötturinn fyrir Ásgeir sem dúndraði honum yfir línuna og staðan orðin 1-3 og útlitið dökkt fyrir Fram. Enginn er annars bróðir í leik segir orðatiltækið en menn hjálpast þó að þegar búið er að leggja allt í sölurnar.Vísir / Diego Fram gerðu eins og þeir gátu, sem var því miður ekki mikið, til að koma sér aftur inn í leikinn en Anton Ari Einarsson varði mjög vel oft og tíðum og lagði líkama sinn í verkefnið. Fram reyndi aftur sendingu inn í markteig sem hafði gengið vel í marki þeirra en ekki vildi betur til að Róbert Haukss. og Anton skullu saman og lágu óvígir eftir en gátu haldið leik áfram. Fram - Breiðablik Besta Deild Karla Haust 2026Vísir / Diego Fram - Breiðablik Besta Deild Karla Haust 2026Vísir / Diego Blikar sigldu svo sigrinum heim og fögnuðu vel og innilega í leikslok. Þeir eru komnir með 33 stig en munu að öllum líkindum ekki ná í skottið á Fram sem er með 12 stigum meira í sætinu fyrir ofan með fjóra leiki eftir. Atvik leiksins Atvik leiksins er Meira staðreynd í þetta skiptið. Eftir fyrri hálfleikinn voru Blikar með eitt skot á markið en búnir að skora tvö mörk. Það sem skiptir máli er að koma boltanum yfir línuna og það náðu gestirnir úr Kópavoginum að gera í tvígang í fyrri hálfleik. Stjörnur og skúrkar Heimamenn í Fram fá allir skúrkastimpilinn í dag. Þeir bara hreinlega mættu ekki til leiks af sama krafti og þeir eiga að geta. Blikar gerðu vel varnarlega, skoruðu tvö mörk og Gabríel Snær Hallsson kom að tveimur þeirra og er stjarna leiksins. Umgjörð og stemmning Það hefur oft verið betur mætt í stúkuna og heyrst betur í fólki en leikurinn gerði ekki mikið til að vekja upp stuðningsmennina. Framarar eru höfðingjar heim að sækja og umgjörðin frábær. Dómarinn Sigurður Hjörtur Þrastarson þurfti oft að segja mönnum til í kvöld. Hann hinsvegar stóð sína vakt vel, hélt línu og leyfði leiknum að fljóta vel. Fram - Breiðablik Besta Deild Karla Haust 2026Vísir / Diego Viðtöl: Rúnar: „Við féllum í þá gryfju að halda að við séum eitthvað tiki-taka lið“ Rúnar Kristinsson var þungt hugsi í leiknum í kvöld.Vísir / Diego Þjálfari Fram, Rúnar Kristinsson, fannst blaðamaður ekki ósanngjarn þegar hann sagði að lið hans hafi verið kraftlaust í kvöld. „Nei alls ekki. Við vorum alveg skelfilegir í fyrri hálfleik og vorum að færa boltann alltof mikið í öftustu línu og upp að miðjunni og aftur til baka. Við fórum aldrei inn á vallarhelming Blika nema nokkra metra og ógnuðum þeim aldrei. Þeir voru reyndar þéttir til baka og skipulagðir en þetta var ekki leikur sem ég vil sjá okkur spila.“ „Við þurfum að fara hraðar í átt að markinu, sem er 50 metrum framar, fest niður og alltaf á sama stað. Við féllum í þá gryfju að halda að við séum eitthvað tiki-taka lið. Við getum alveg spilað flottan fótbolta en það þarf að spila fram á við. Koma boltanum fram á við að marki andstæðinganna til að reyna að skapa eitthvað og búa til færi.“ Sér Rúnar einhverja ástæðu fyrir því afhverju hans menn mættu eins og þeir mættu til leiks í kvöld? „Nei, við erum búnir að spila 23 leiki í sumar og þetta er fjórða tapið okkar. Við erum með ótrúlega flottan árangur og ég ætla ekki að taka það af strákunum. Það koma svona dagar inn á milli. Ég veit ekki hvort við hræddumst eitthvað í dag. Ég sagði fyrir leik að einhverju fargi væri létt af Blikum en þeir spiluðu flottan fótbolta í dag og voru vel skipulagðir.“ „Við áttum ekkert að mæta hér í dag og leika okkur að þeim. Þetta er Breiðablik og þeir hafa verið við toppinn undanfarin ár og þó að deildin hafi farið illa í sumar þá eru þeir bikarmeistarar. Þeir eru með gott lið, góðan mannskap og þú sérð bara breiddina þeirra í kvöld. Þeir voru bara miklu betri. Við áttum korters kafla í síðari hálfleik sem átti að gefa okkur byr undir báða vængi en náðum ekki að nýta þá yfirburði. Anton Ari varði svo vel hérna undir lokin. Það hefði ekki verið sanngjart ef við hefðum fengið eitthvað úr þessum leik.“ Er eitthvað sérstakt sem Rúnar þarf að segja við sína menn eftir leikinn? „Nei nei, við erum bara enn þá á frábærum stað í deildinni og alveg sama hvað þá erum við að fara að enda í öðru eða þriðja sæti. Þetta er ekki að breyta okkar plönum um að við ætlum að ná í þetta annað sæti.“ Ólafur Ingi: „Það er þungu fargi af okkur létt“ Fram - Breiðablik Besta Deild Karla Haust 2026Vísir / Diego Þjálfari Breiðabliks, Ólafur Ingi Skúlason, var að vonum sáttur með frábæran sigur sinna manna á Fram í kvöld. „Já þetta var frábær sigur. Solid frammistaða og mjög flottur leikur.“ Hvað voru Breiðablik að gera rétt í kvöld? „Eins og ég talaði um fyrir leik. Við vorum að sinna grunninum vel, vorum að sinna návígjunum vel. Við vorum þéttir og það var erfitt fyrir þá að finna leið að markinu okkar. Sérstaklega í fyrri hálfleik þar sem við vorum mjög þéttir og fyrir mitt leyti mjög solid fyrri hálfleikur. Vinnum okkur inn í seinni hálfleikinn aftur eftir að hafa byrjað hann illa. Svo reyna þeir að pressa okkur í lokin en við áttum vel við krossana sem þeir dældu inn í teig.“ Það var engin bikarþynnka hjá Blikum í dag. „Nei, þetta var bara mjög jákvætt. Frábær frammistaða en það sást alveg á okkur að við vorum orðnir mjög þreyttir í lokin en bara til fyrirmyndar.“ Afhverju allt í einu núna kemur svona heilsteypt frammistaða hjá Breiðblik í deildinni? „Það er góð spurning“, sagði þjálfarinni, brosti og hélt áfram. „Það er erfitt að segja en auðvitað hefur bikarinn legið á okkur og það er þungu fargi af okkur létt. Við erum búnir að klára þann leik og ná settum markmiðum að því leytinu að við erum komnir með titil og komnir í Evrópu á næsta ári. Það léttir lundina og gefur okkur örlítið meira sjálfstraust sem hefur vantað hjá okkur. Það voru mjög góðir spilkaflar inn á milli hjá okkur í dag en við eigum meira inni. Virkilega heilsteypt og góð frammistaða.“ Hvernig sér þjálfarinn framhaldið? Það er ekki að miklu að keppa og markmiðunum hefur verið náð. „Það náttúrlega alltaf að einhverju að keppa og þegar þú ferð í Blikabúninginn þá viltu standa þig vel. Það er mikil samkeppni hjá okkur og loksins er hópurinn nánast orðinn heill. Þannig að það er mikil samkeppni um stöður hjá okkur og við viljum nýta þessar leiki eins vel og við getum í að bæta okkur og gera vel. Þetta eru skemmtilegustu leikirnir og við ætlum að njóta þess og fá það útúr því sem við viljum.“ Besta deild karla Fram Breiðablik