„Allir orðnir vinir í skóginum“ Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar 13. september 2026 23:25 Heimir Guðjónsson er á leiðinni á Laugardalsvöll í leik um sæti í Bestu deild karla. Vísir / Hulda Margrét Heimir Guðjónsson, þjálfari Fylkis, var ánægður með að hans menn skyldu tryggja sér sæti í úrslitaleik umspilsins um sæti í Bestu deild karla eftir dramatískan sigur á HK í Árbænum. „Ánægður með sigurinn. Við vorum fínir í fyrri hálfleik og með góð tök á leiknum. Að mínu mati komumst við sanngjarnt yfir,“ sagði Heimir eftir leik. HK sneri hins vegar leiknum sér í vil í síðari hálfleik og komst í 2-1. „Í seinni hálfleik komu þeir bara út og við vorum ekki klárir. Mér fannst þeir töluvert sterkari og þeir skoruðu tvö mörk, sanngjarnt. En við náðum einhvern veginn að kreista þetta fram.“ Heimir sagði innkomu Mána Austmanns hafa skipt miklu máli í síðari hálfleik. „Okkur gekk illa að halda boltanum en Máni kom inn og þá varð meiri ró á boltanum. Hann lagði svo upp markið fyrir Gumma og eftir það snerist þetta náttúrulega um að reyna að hanga á þessu.“ Heimir viðurkenndi að hafa haft áhyggjur þegar HK hafði náð forystunni. „Jú, ég get alveg viðurkennt það. Við réðum illa við löngu boltana og sérstaklega seinni boltann. Í seinni hálfleik unnu þeir nánast alla seinni boltana og það var hreinlega að drepa okkur.“ Mikill hiti var í leiknum undir lokin og alls fóru þrjú rauð spjöld á loft. „Það er fínt að það sé smá hiti í þessu og ég hef gaman af því. Það voru læti en þegar þetta var búið held ég að allir hafi verið orðnir vinir í skóginum.“ Aron Snær Guðbjörnsson fékk sitt annað gula spjald undir lok framlengingarinnar og verður því í leikbanni í úrslitaleiknum. Heimir sagði það vissulega vera skakkafall en Fylkir hafi áður þurft að bregðast við slíkum aðstæðum. „Já, Aron hefur staðið sig vel í sumar eftir að hann kom inn. En við finnum lausnir á því. Við höfum lent í skakkaföllum í sumar og finnum út úr því.“ Fylkir mætir Þrótti í úrslitaleik umspilsins á Laugardalsvelli þar sem sæti í Bestu deild karla verður í húfi. Fylkir Lengjudeild karla Mest lesið „Þetta er bara svo ógeðslega dýrt“ Íslenski boltinn Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður Enski boltinn „Allir orðnir vinir í skóginum“ Íslenski boltinn Myndbandsdómgæsla gerði mistök í sigurmarki Haaland Enski boltinn Ronaldo segir að stuðningsmennirnir eigi að fá lífstíðarbann Fótbolti „Draumur að fá að spila á landsliðsvellinum“ Íslenski boltinn Uppgjörið: Fylkir - HK 2-2 | Þrjú rauð spjöld og Fylkir í úrslit Íslenski boltinn Áttaði sig ekki á því að hafa unnið mótið Sport „Hræddur um að Höddi Magg hafi fengið hland fyrir hjartað“ Íslenski boltinn Bandaríkin unnu fimmta heimsmeistaratitilinn í röð Körfubolti Fleiri fréttir „Þetta er bara svo ógeðslega dýrt“ „Allir orðnir vinir í skóginum“ „Draumur að fá að spila á landsliðsvellinum“ Uppgjörið: Fylkir - HK 2-2 | Þrjú rauð spjöld og Fylkir í úrslit Þróttur tryggði sig í úrslitaleikinn „Mótið í rauninni búið“ „Við komum svo voða skrítnir inn í seinni hálfleikinn“ „Hræddur um að Höddi Magg hafi fengið hland fyrir hjartað“ „Fannst dómarinn missa svolítið tökin á leiknum” Uppgjörið: Stjarnan - ÍBV 2-0 | Warén jók á áhyggjur Eyjamanna Uppgjörið: KR - ÍA 5-1 | Markahæstir í sögunni Markaskorari Vals óviss um framtíð sína Uppgjörið: Valur - Þór Ak. 4-1 | Valsmenn ekki í vandræðum með Þórsara Uppgjörið: FH - KA 3-0 | FH-ingar fjórum stigum frá fallsvæðinu Þróttarar brutu bikarinn Kemur fyrirliða KR til varnar: „Talar beint frá hjartanu“ „Hver einasti maður ákveðið að við færum beint niður“ Stöðvaði leikinn og skutlaði sér á eftir gæs Grindavík/Njarðvík - Þróttur R. 1-2 | Þróttur bikarmeistari í fyrsta sinn Valshjartað slær enn hjá hetju KR KR upp í Bestu deildina MSK Zilina að kaupa Dag Orra frá Val Þetta verður spennuleikur í Laugardalnum KR með örlögin í sínum höndum og sæti í Bestu deildinni í boði Töpin sitja ekki í leikmönnunum fyrir úrslitaleikinn Alþjóðadómarinn verður yfirþjálfari Furðar sig á verðlaunafénu eftir úrslit bikarsins Myndasyrpa: Gleðin við völd í Laugardal „Ef ég hefði fengið að velja þá hefði ég alltaf valið eldinguna“ „Maður er í þessu til þess að vinna titla“ Sjá meira