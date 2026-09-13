Íslenski boltinn

„Allir orðnir vinir í skóginum“

Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar
Heimir Guðjónsson er á leiðinni á Laugardalsvöll í leik um sæti í Bestu deild karla.
Heimir Guðjónsson er á leiðinni á Laugardalsvöll í leik um sæti í Bestu deild karla. Vísir / Hulda Margrét

Heimir Guðjónsson, þjálfari Fylkis, var ánægður með að hans menn skyldu tryggja sér sæti í úrslitaleik umspilsins um sæti í Bestu deild karla eftir dramatískan sigur á HK í Árbænum.

„Ánægður með sigurinn. Við vorum fínir í fyrri hálfleik og með góð tök á leiknum. Að mínu mati komumst við sanngjarnt yfir,“ sagði Heimir eftir leik.

HK sneri hins vegar leiknum sér í vil í síðari hálfleik og komst í 2-1.

„Í seinni hálfleik komu þeir bara út og við vorum ekki klárir. Mér fannst þeir töluvert sterkari og þeir skoruðu tvö mörk, sanngjarnt. En við náðum einhvern veginn að kreista þetta fram.“

Heimir sagði innkomu Mána Austmanns hafa skipt miklu máli í síðari hálfleik.

„Okkur gekk illa að halda boltanum en Máni kom inn og þá varð meiri ró á boltanum. Hann lagði svo upp markið fyrir Gumma og eftir það snerist þetta náttúrulega um að reyna að hanga á þessu.“

Heimir viðurkenndi að hafa haft áhyggjur þegar HK hafði náð forystunni.

„Jú, ég get alveg viðurkennt það. Við réðum illa við löngu boltana og sérstaklega seinni boltann. Í seinni hálfleik unnu þeir nánast alla seinni boltana og það var hreinlega að drepa okkur.“

Mikill hiti var í leiknum undir lokin og alls fóru þrjú rauð spjöld á loft.

„Það er fínt að það sé smá hiti í þessu og ég hef gaman af því. Það voru læti en þegar þetta var búið held ég að allir hafi verið orðnir vinir í skóginum.“

Aron Snær Guðbjörnsson fékk sitt annað gula spjald undir lok framlengingarinnar og verður því í leikbanni í úrslitaleiknum. Heimir sagði það vissulega vera skakkafall en Fylkir hafi áður þurft að bregðast við slíkum aðstæðum.

„Já, Aron hefur staðið sig vel í sumar eftir að hann kom inn. En við finnum lausnir á því. Við höfum lent í skakkaföllum í sumar og finnum út úr því.“

Fylkir mætir Þrótti í úrslitaleik umspilsins á Laugardalsvelli þar sem sæti í Bestu deild karla verður í húfi.

Fylkir Lengjudeild karla

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