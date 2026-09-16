Sjáðu fyrsta mark Gabríels og flugskalla í rangt mark Sindri Sverrisson skrifar 16. september 2026 08:32 Anton Logi Lúðvíksson var fyrirliði Breiðabliks í gærkvöld í sigrinum á Fram. vísir/Diego Víkingar geta orðið Íslandsmeistarar á laugardaginn, annað árið í röð, eftir að nýkrýndir bikarmeistarar Breiðabliks unnu Fram 3-1 í gærkvöld. Mörkin í Úlfarsárdalnum má sjá á Vísi. Það var ekki að sjá að nein bikarþynnka væri í Blikum og þó að þeir séu núna, með bikarmeistaratitlinum, búnir að tryggja sér Evrópusæti þá slógu þeir ekki slöku við í gær. Gabríel Snær Hallsson átti stærstan þátt í því að staðan var 2-0 í hálfleik en hann átti fyrst spyrnu sem Kennie Chopart skallaði óvart í eigið net, og skoraði svo sjálfur með laglegu skoti rétt fyrir hálfleik. Það var jafnframt fyrsta mark hins 19 ára gamla Gabríels í efstu deild. Róbert Hauksson minnkaði muninn fyrir Fram, með sínu fjórða marki í síðustu fimm leikjum, áður en miðvörðurinn ungi Ásgeir Helgi Orrason innsiglaði sigur Blika. Mörkin má sjá hér að neðan. Klippa: Fram - Breiðablik 1-3 Besta deild karla Fram Breiðablik Tengdar fréttir Gabríel: Komnir með Fo... nóg af því að tapa Gabríel Snær Hallsson var mikill örlagavaldur fyrir sína menn í Breiðablik í kvöld. Hann lagði upp fyrsta markið sem Breiðablik skoraði og skoraði annað markið en Blikar unnu Fram á útivelli 3-1 og sýndu engin merki um bikarþynnku. 15. september 2026 21:43 Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-3 | Engin bikarþynnka í Blikum Breiðablik vann góðan 3-1 útisigur á Fram í Bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Ekki var að sjá þreytu eftir bikarúrslitaleik helgarinnar. Leikið var á Lambhagavelli í fyrstu umferð Efri hluta Bestu deildar karla. 15. september 2026 22:00 Mest lesið Mbappé og Vinicius vildu ekki sýna Ceuta stuðning Fótbolti Auknar líkur á að Ísland endi í neðstu deild Fótbolti Íslendingaliðið vann bikarinn með tvo ólöglega Handbolti Sjáðu svakalega sleggju Szoboszlai Enski boltinn Dagskráin: Stórlið í eldlínunni Sport Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Íslenski boltinn Hringdi í Mourinho eftir að hafa hafnað honum Fótbolti Gabríel: Komnir með Fo... nóg af því að tapa Íslenski boltinn 16 ára í stuði er Arsenal og Liverpool fóru áfram Enski boltinn Efnilegastur í Bandaríkjunum: Slær Freddy Adu við Fótbolti Fleiri fréttir Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Sjáðu fyrsta mark Gabríels og flugskalla í rangt mark Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-3 | Engin bikarþynnka í Blikum Gabríel: Komnir með Fo... nóg af því að tapa Haukar og Selfoss leika til úrslita Segir skot Dagnýjar á Breiðablik „pínu ósanngjarnt“ „Blikarnir geta sleppt sér lausum“ Sjáðu mörkin: Bomba í slá og inn beint af æfingasvæðinu „Þróunin á Íslandi sorgleg síðan ég var hér síðast“ „Get ekki beðið eftir leiknum í Frostaskjóli“ Uppgjörið: Víkingur - Keflavík 4-1 | Annað skref í átt að titlinum Sjáðu sturlað mark Tómasar, rassamark Vals og tvennur Galdurs og Benedikts Slagsmál á æfingu trufluðu ekki: „Litlar stimpingar með stórum afleiðingum“ Fámáll um orðrómana „Þetta er bara svo ógeðslega dýrt“ „Allir orðnir vinir í skóginum“ „Draumur að fá að spila á landsliðsvellinum“ Uppgjörið: Fylkir - HK 2-2 | Þrjú rauð spjöld og Fylkir í úrslit Þróttur tryggði sig í úrslitaleikinn „Mótið í rauninni búið“ „Við komum svo voða skrítnir inn í seinni hálfleikinn“ „Hræddur um að Höddi Magg hafi fengið hland fyrir hjartað“ „Fannst dómarinn missa svolítið tökin á leiknum” Uppgjörið: Stjarnan - ÍBV 2-0 | Warén jók á áhyggjur Eyjamanna Uppgjörið: KR - ÍA 5-1 | Markahæstir í sögunni Markaskorari Vals óviss um framtíð sína Uppgjörið: Valur - Þór Ak. 4-1 | Valsmenn ekki í vandræðum með Þórsara Uppgjörið: FH - KA 3-0 | FH-ingar fjórum stigum frá fallsvæðinu Þróttarar brutu bikarinn Kemur fyrirliða KR til varnar: „Talar beint frá hjartanu“ Sjá meira