Íslenski boltinn

Sjáðu fyrsta mark Gabríels og flugskalla í rangt mark

Sindri Sverrisson skrifar
Anton Logi Lúðvíksson var fyrirliði Breiðabliks í gærkvöld í sigrinum á Fram.
Anton Logi Lúðvíksson var fyrirliði Breiðabliks í gærkvöld í sigrinum á Fram. vísir/Diego

Víkingar geta orðið Íslandsmeistarar á laugardaginn, annað árið í röð, eftir að nýkrýndir bikarmeistarar Breiðabliks unnu Fram 3-1 í gærkvöld. Mörkin í Úlfarsárdalnum má sjá á Vísi.

Það var ekki að sjá að nein bikarþynnka væri í Blikum og þó að þeir séu núna, með bikarmeistaratitlinum, búnir að tryggja sér Evrópusæti þá slógu þeir ekki slöku við í gær.

Gabríel Snær Hallsson átti stærstan þátt í því að staðan var 2-0 í hálfleik en hann átti fyrst spyrnu sem Kennie Chopart skallaði óvart í eigið net, og skoraði svo sjálfur með laglegu skoti rétt fyrir hálfleik. Það var jafnframt fyrsta mark hins 19 ára gamla Gabríels í efstu deild.

Róbert Hauksson minnkaði muninn fyrir Fram, með sínu fjórða marki í síðustu fimm leikjum, áður en miðvörðurinn ungi Ásgeir Helgi Orrason innsiglaði sigur Blika.

Mörkin má sjá hér að neðan.

Klippa: Fram - Breiðablik 1-3
Besta deild karla Fram Breiðablik

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