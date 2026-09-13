Íslenski boltinn

Markaskorari Vals ó­viss um fram­tíð sína

Þorsteinn Hjálmsson skrifar
Dagur Orri í leik með Val gegn KA fyrr á tímabilinu
Dagur Orri í leik með Val gegn KA fyrr á tímabilinu Vísir/Anton Brink

Dagur Orri Garðarson, einn af markaskorurum Vals í dag í 4-1 sigri gegn Þór Akureyri í Bestu deildinni veit ekki hvort leikurinn hafi verið hans síðasti fyrir félagið. Dagur er orðaður við brottför til MSK Zilina í Slóvakíu.

„Þetta voru frábær úrslit fyrir okkur, eftir allt tímabilið og það sem við erum búnir að ganga í gegnum. Frábært að lenda undir og koma svona sterkt til baka og vinna leikinn,“ sagði Dagur Orri Garðarsson, sóknarmaður Vals, eftir 4-1 sigur á Þór á Hlíðarenda í fyrstu umferð Bestu deildarinnar eftir að henni var skipt í neðri- og efri hluta.

Þórsarar hófu leikinn af miklum krafti og komust yfir á 18. mínútu. Dagur Orri jafnaði svo leikinn á 27. mínútu og var staðan jöfn í hálfleik.

„Við mættum bara ekki rétt stilltir inn í leikinn. Þeir mættu bara miklu hungraðri og við fengum bara högg í andlitið. Við þurftum að gera eitthvað til þess að koma til baka og markið hjálpaði okkur helvíti mikið við að koma okkur aftur inn í leikinn. Gott að geta hjálpað liðinu að koma svona sterkt til baka,“ sagði Dagur Orri.

„Við vorum svo down eitthvað. Við þurftum bara að njóta meira þess að vera að spila, spila saman, sem við gerðum svo í seinni hálfleik. Þá vorum við miklu glaðari saman og þá smellur þetta saman. Þetta er miklu skemmtilegra þegar maður er að hafa gaman af þessu. Við vorum bara að njóta í seinni hálfleik.“

Dagur Orri hefur verið orðaður við Val að undanförnu og í gær bárust þær fregnir að slóvakíska félagið MSK Zilina hefði mikinn áhuga á kappanum. Þrír menn á vegum slóvakíska félagsins voru mættir rúmum klukkutíma fyrir leik á Hlíðarenda til þess að fylgjast með leik dagsins og Degi Orra. Dagur Orri var því spurður hvort þetta hafi verið hans síðasti leikur fyrir Val, en félagaskiptaglugginn í Slóvakíu lokar í kvöld.

„Ég veit það ekki sjálfur. Það þarf bara að koma í ljós á komandi tímum. Ég bara veit það ekki. Valur og þeir eru búnir að vera að tala saman, en ég veit ekkert hvað er að gerast á bak við tjöldin enn þá. Ég hugsa að ég fái að vita það í dag. Það kemur í ljós,“ sagði Dagur Orri að lokum.

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