Markaskorari Vals óviss um framtíð sína Þorsteinn Hjálmsson skrifar 13. september 2026 16:29 Dagur Orri í leik með Val gegn KA fyrr á tímabilinu Vísir/Anton Brink Dagur Orri Garðarson, einn af markaskorurum Vals í dag í 4-1 sigri gegn Þór Akureyri í Bestu deildinni veit ekki hvort leikurinn hafi verið hans síðasti fyrir félagið. Dagur er orðaður við brottför til MSK Zilina í Slóvakíu. „Þetta voru frábær úrslit fyrir okkur, eftir allt tímabilið og það sem við erum búnir að ganga í gegnum. Frábært að lenda undir og koma svona sterkt til baka og vinna leikinn,“ sagði Dagur Orri Garðarsson, sóknarmaður Vals, eftir 4-1 sigur á Þór á Hlíðarenda í fyrstu umferð Bestu deildarinnar eftir að henni var skipt í neðri- og efri hluta. Þórsarar hófu leikinn af miklum krafti og komust yfir á 18. mínútu. Dagur Orri jafnaði svo leikinn á 27. mínútu og var staðan jöfn í hálfleik. „Við mættum bara ekki rétt stilltir inn í leikinn. Þeir mættu bara miklu hungraðri og við fengum bara högg í andlitið. Við þurftum að gera eitthvað til þess að koma til baka og markið hjálpaði okkur helvíti mikið við að koma okkur aftur inn í leikinn. Gott að geta hjálpað liðinu að koma svona sterkt til baka,“ sagði Dagur Orri. „Við vorum svo down eitthvað. Við þurftum bara að njóta meira þess að vera að spila, spila saman, sem við gerðum svo í seinni hálfleik. Þá vorum við miklu glaðari saman og þá smellur þetta saman. Þetta er miklu skemmtilegra þegar maður er að hafa gaman af þessu. Við vorum bara að njóta í seinni hálfleik.“ Dagur Orri hefur verið orðaður við Val að undanförnu og í gær bárust þær fregnir að slóvakíska félagið MSK Zilina hefði mikinn áhuga á kappanum. Þrír menn á vegum slóvakíska félagsins voru mættir rúmum klukkutíma fyrir leik á Hlíðarenda til þess að fylgjast með leik dagsins og Degi Orra. Dagur Orri var því spurður hvort þetta hafi verið hans síðasti leikur fyrir Val, en félagaskiptaglugginn í Slóvakíu lokar í kvöld. „Ég veit það ekki sjálfur. Það þarf bara að koma í ljós á komandi tímum. Ég bara veit það ekki. Valur og þeir eru búnir að vera að tala saman, en ég veit ekkert hvað er að gerast á bak við tjöldin enn þá. Ég hugsa að ég fái að vita það í dag. Það kemur í ljós,“ sagði Dagur Orri að lokum. Besta deild karla Valur Tengdar fréttir Leik lokið: Valur - Þór Ak. 4-1 | Valsmenn ekki í vandræðum með Þórsara Valsmenn gerðu virkilega vel í því að leggja Þór Akureyri að velli, 4-1, þegar að liðin mættust í neðri hluta Bestu deildarinnar á N1-vellinum að Hlíðarenda í dag. Þórsarar eru í harðri fallbaráttu en Valur siglir lygnan sjó efst í neðri hlutanum. 13. september 2026 16:02 Mest lesið Uppgjörið: KR - ÍA 5-1| Markahæstir í sögunni Íslenski boltinn Stöðvaði leikinn og skutlaði sér á eftir gæs Íslenski boltinn Stórmerkileg byrjun Freys hjá Rosenborg Fótbolti Arteta heitt í hamsi: „Þetta er óásættanlegt“ Enski boltinn Kemur fyrirliða KR til varnar: „Talar beint frá hjartanu“ Íslenski boltinn Manchester United - Manchester City | Baráttan um Manchester-borg Enski boltinn „Hver einasti maður ákveðið að við færum beint niður“ Íslenski boltinn Andri Lucas svaraði fautaskap með marki Enski boltinn Uppgjörið: FH - KA 3-0 | FH-ingar fjórum stigum frá fallsvæðinu Íslenski boltinn Þróttarar brutu bikarinn Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Við komum svo voða skrítnir inn í seinni hálfleikinn“ „Hræddur um að Höddi Magg hafi fengið hland fyrir hjartað“ „Fannst dómarinn missa svolítið tökin á leiknum” Uppgjörið: Stjarnan - ÍBV 2-0 | Warén jók á áhyggjur Eyjamanna Uppgjörið: KR - ÍA 5-1| Markahæstir í sögunni Markaskorari Vals óviss um framtíð sína Uppgjörið: Valur - Þór Ak. 4-1 | Valsmenn ekki í vandræðum með Þórsara Uppgjörið: FH - KA 3-0 | FH-ingar fjórum stigum frá fallsvæðinu Þróttarar brutu bikarinn Kemur fyrirliða KR til varnar: „Talar beint frá hjartanu“ „Hver einasti maður ákveðið að við færum beint niður“ Stöðvaði leikinn og skutlaði sér á eftir gæs Grindavík/Njarðvík - Þróttur R. 1-2 | Þróttur bikarmeistari í fyrsta sinn Valshjartað slær enn hjá hetju KR KR upp í Bestu deildina MSK Zilina að kaupa Dag Orra frá Val Þetta verður spennuleikur í Laugardalnum KR með örlögin í sínum höndum og sæti í Bestu deildinni í boði Töpin sitja ekki í leikmönnunum fyrir úrslitaleikinn Alþjóðadómarinn verður yfirþjálfari Furðar sig á verðlaunafénu eftir úrslit bikarsins Myndasyrpa: Gleðin við völd í Laugardal „Ef ég hefði fengið að velja þá hefði ég alltaf valið eldinguna“ „Maður er í þessu til þess að vinna titla“ „Getur vel verið að ég sé bara með Aftureldingargleraugu“ „Við náðum einum af þessum stóru í ár“ „Maður skal brennimerkja þessa stund í hjarta sínu og sál“ Breiðablik - Afturelding 2-1 | Blikar bikarmeistarar í annað sinn Spenntur að sjá rauða hafið í stúkunni Meðvitaðir um pressuna Sjá meira