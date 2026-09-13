„Mótið í rauninni búið“

„Eru ekki öll töp þung? Við erum búnir að vera á siglingu síðan í lok júlí þetta voru komnir sjö leikir án taps. Það er ekkert gott að fá áminningu um það hvernig er að tapa. Þetta var ekki gott,“ sagði Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari ÍA, eftir 5-1 tap fyrir KR í Bestu deild karla í fótbolta í dag.
Lárus Orri hafði orð á því fyrir leik að Skagamenn þyrftu að mæta KR-ingum af krafti í byrjun leiks. KR-ingar byrji leiki sína af miklum krafti. Það var raunin í dag og staðan orðin 3-0 eftir rúmlega tuttugu mínútur.
Það hafðist því ekki að mæta KR-ingum almennilega í upphafi leiks.
„Ég reyndi að útskýra hérna fyrir leik hvað er í gangi. Það sem er í gangi er að það má færa rök fyrir því að mótið okkar sé búið. Þetta var risa leikur hjá okkur síðast, við mættum tilbúnir í leikinn og núna alla vikuna erum við búnir að tala um það, og allir vita hvað var að fara að gerast hérna,“ segir Lárus Orri og bætir við:
„KR-ingarnir eru undir venjulegum kringumstæðum á fullu fyrstu 15 mínúturnar og svo dregur úr þeim mjög hratt. Það var það sem gerðist í dag og við bara mættum ekki til leiks. Ég sagði það líka við þig fyrir leikinn að þessi leikur yrði algjörlega undir okkur kominn. Við mættum ekki í baráttuna. Þeir gerðu það við okkur sem við gerðum við þá uppi á Skaga. Þeir voru grimmari,“
„Það er erfitt að koma sér í þann gír sem þú þarft að vera í til að taka þátt í svona leik. 95 prósent er ekki nóg, 99 prósent er ekki nóg. Þú þarft að vera 100 prósent og við vorum það ekki í dag,“
„Það dró mjög hratt úr KR-ingum eins og gerir alltaf og þegar við náum að minnka muninn í 3-1 leist mér bara nokkuð vel á þetta. Ég var nokkuð bjartsýnn að við myndum herja á þá og ná einhverju úr leiknum. Þá fengum við mark strax í andlitið sem í raun drap leikinn,“ segir Lárus Orri.
Þú talar um að mótið sé faktíst búið. Það er væntanlega áskorunin núna að halda mönnum á tánum og klára þetta með sæmd?
„Já. En mótið er náttúrulega ekki búið. Við getum ennþá náð fjórða sætinu. Það yrði mjög gott fyrir okkur, ég held að Skaginn hafi ekki náð fjórða sæti í einhver 19 ár. Auðvitað er það óskandi. En samt, þá er mótið í rauninni búið.“