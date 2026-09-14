Íslenski boltinn

Sjáðu stur­lað mark Tómasar, rassamark Vals og tvennur Galdurs og Bene­dikts

Sindri Sverrisson skrifar
Tómas Orri Róbertsson skoraði stórkostlegt mark í dýrmætum sigri FH í gær.
Tómas Orri Róbertsson skoraði stórkostlegt mark í dýrmætum sigri FH í gær. vísir/Guðmundur

Tómas Orri Róbertsson skoraði sannkallað draumamark í dýrmætum sigri FH gegn KA í gær. KR, Valur og Stjarnan fögnuðu einnig sigri. Öll mörkin úr Bestu deildinni má sjá á Vísi.

Galdur Guðmundsson skoraði tvö marka KR í 5-1 sigrinum gegn ÍA í gær. KR er þar með aðeins sex stigum á eftir toppliði Víkings en Víkingar eiga leik til góða við Keflavík í kvöld.

Valsmenn unnu 4-1 sigur gegn Þór, þrátt fyrir að hafa lent undir, þar sem eitt marka heimamanna kom eftir að spyrna Lúkasar Loga Heimissonar utan teigs fór af afturenda varnarmanns í háum boga í markið. Þá hélt Patrick Pedersen áfram að bæta markametið í sögu efstu deildar.

Benedikt Warén skoraði bæði mörk Stjörnunnar sem jók enn á raunir ÍBV en Eyjamenn eru í botnsæti deildarinnar.

Í Kaplakrika unnu svo FH-ingar eins og fyrr segir afar dýrmætan 3-0 sigur gegn KA og bjuggu sér til örlítið andrými á meðan að KA-menn sitja enn í fallsæti, stigi á eftir Þór. Draumamark Tómasar Orra, úr frábæru skoti utan teigs, stóð þar upp úr þó að Adolf Daði Birgisson hafi einnig gert afar snoturt mark.

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