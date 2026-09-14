Sjáðu sturlað mark Tómasar, rassamark Vals og tvennur Galdurs og Benedikts Sindri Sverrisson skrifar 14. september 2026 11:02 Tómas Orri Róbertsson skoraði stórkostlegt mark í dýrmætum sigri FH í gær. vísir/Guðmundur Tómas Orri Róbertsson skoraði sannkallað draumamark í dýrmætum sigri FH gegn KA í gær. KR, Valur og Stjarnan fögnuðu einnig sigri. Öll mörkin úr Bestu deildinni má sjá á Vísi. Galdur Guðmundsson skoraði tvö marka KR í 5-1 sigrinum gegn ÍA í gær. KR er þar með aðeins sex stigum á eftir toppliði Víkings en Víkingar eiga leik til góða við Keflavík í kvöld. Valsmenn unnu 4-1 sigur gegn Þór, þrátt fyrir að hafa lent undir, þar sem eitt marka heimamanna kom eftir að spyrna Lúkasar Loga Heimissonar utan teigs fór af afturenda varnarmanns í háum boga í markið. Þá hélt Patrick Pedersen áfram að bæta markametið í sögu efstu deildar. Benedikt Warén skoraði bæði mörk Stjörnunnar sem jók enn á raunir ÍBV en Eyjamenn eru í botnsæti deildarinnar. Í Kaplakrika unnu svo FH-ingar eins og fyrr segir afar dýrmætan 3-0 sigur gegn KA og bjuggu sér til örlítið andrými á meðan að KA-menn sitja enn í fallsæti, stigi á eftir Þór. Draumamark Tómasar Orra, úr frábæru skoti utan teigs, stóð þar upp úr þó að Adolf Daði Birgisson hafi einnig gert afar snoturt mark. Besta deild karla Stjarnan ÍBV FH KA Valur Þór Akureyri KR ÍA Mest lesið Fámáll um orðrómana Íslenski boltinn Sjáðu ólöglega sigurmarkið og rauðu spjöldin Enski boltinn Sjokk fyrir Róbert: „Heyrist hátt brak og maður varð hræddur“ Fótbolti „Þetta er bara svo ógeðslega dýrt“ Íslenski boltinn Myndbandsdómgæsla gerði mistök í sigurmarki Haaland Enski boltinn Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður Enski boltinn „Markið hefði ekki átt að standa“ Enski boltinn Guðný fagnaði sigri með fimm mánaða dóttur og fékk kórónuna Fótbolti „Allir orðnir vinir í skóginum“ Íslenski boltinn Ronaldo segir að stuðningsmennirnir eigi að fá lífstíðarbann Fótbolti Fleiri fréttir Slagsmál á æfingu trufluðu ekki: „Litlar stimpingar með stórum afleiðingum“ Fámáll um orðrómana „Þetta er bara svo ógeðslega dýrt“ „Allir orðnir vinir í skóginum“ „Draumur að fá að spila á landsliðsvellinum“ Uppgjörið: Fylkir - HK 2-2 | Þrjú rauð spjöld og Fylkir í úrslit Þróttur tryggði sig í úrslitaleikinn „Mótið í rauninni búið“ „Við komum svo voða skrítnir inn í seinni hálfleikinn“ „Hræddur um að Höddi Magg hafi fengið hland fyrir hjartað“ „Fannst dómarinn missa svolítið tökin á leiknum” Uppgjörið: Stjarnan - ÍBV 2-0 | Warén jók á áhyggjur Eyjamanna Uppgjörið: KR - ÍA 5-1 | Markahæstir í sögunni Markaskorari Vals óviss um framtíð sína Uppgjörið: Valur - Þór Ak. 4-1 | Valsmenn ekki í vandræðum með Þórsara Uppgjörið: FH - KA 3-0 | FH-ingar fjórum stigum frá fallsvæðinu Þróttarar brutu bikarinn Kemur fyrirliða KR til varnar: „Talar beint frá hjartanu“ „Hver einasti maður ákveðið að við færum beint niður“ Stöðvaði leikinn og skutlaði sér á eftir gæs Grindavík/Njarðvík - Þróttur R. 1-2 | Þróttur bikarmeistari í fyrsta sinn Valshjartað slær enn hjá hetju KR KR upp í Bestu deildina MSK Zilina að kaupa Dag Orra frá Val Þetta verður spennuleikur í Laugardalnum KR með örlögin í sínum höndum og sæti í Bestu deildinni í boði Töpin sitja ekki í leikmönnunum fyrir úrslitaleikinn Alþjóðadómarinn verður yfirþjálfari Furðar sig á verðlaunafénu eftir úrslit bikarsins Myndasyrpa: Gleðin við völd í Laugardal Sjá meira