Þróttur hefur tryggt sig í úrslitaleik um að komast í Bestu deild karla í fótbolta. Liðið mætir annaðhvort Fylki eða HK í úrslitunum.
Þróttur tók á móti Njarðvík í seinni leik undanúrslitaviðureignarinnar um að komast upp í Bestu deild karla. Þróttur vann fyrri leikinn 1-0 og var því með forskot áður en leikurinn hófst.
Þróttur komst yfir í leiknum á 28. mínútu þegar Baldur Hannes Stefánsson, fyrirliði Þróttar, skallaði boltann í netið úr hornspyrnu. Þróttur var því komið með tveggja marka forystu í viðureigninni og virtist geta siglt sigrinum þægilega heim.
Snemma í seinni hálfleik fengu Þróttarar víti eftir að Guy Smit, markmaður Njarðvíkur, braut á Erni Braga Hinrikssyni inni í vítateignum. Sigurður Egill Lárusson steig á vítapunktinn og skoraði örugglega og Njarðvík komið með bakið upp að vegg.
Njarðvíkingar gera skiptingar enda hafa þeir engu að tapa og uppskera af því. Valdimar Jóhannsson minnkaði muninn fyrir Njarðvíkinga og gaf þeim líflínu þrátt fyrir að aðeins 20 mínútur væru eftir af venjulegum leiktíma.
Þróttarar vörðust vel og náði liðið að halda leikinn út og unnu á endanum tveggja marka sigur í viðureigninni 3-1. Liðið mun mæta annaðhvort Fylki eða HK í úrslitaleiknum en liðin spila seinna í kvöld. Þar er Fylkir með eins marks forystu en fyrri leikur liðanna endaði með 3-2 sigri Fylkis.
Upplýsingar um markaskorara og tímasetningar voru fengnar af fótbolta.net