Uppgjörið: Stjarnan - ÍBV 2-0 | Warén jók á áhyggjur Eyjamanna Theódóra Guðný Vilhjálmsdóttir skrifar 13. september 2026 16:41 ÍBV er sem stendur á botni Bestu deildar karla. Diego/Vísir Stjarnan hafði betur gegn ÍBV, 2-0, þegar liðin mættust á Samsung-vellinum í Garðabæ í Bestu deild karla í dag. Benedikt V. Warén skoraði bæði mörk Stjörnumanna með fjögurra mínútna millibili í fyrri hálfleik. Eyjamenn sóttu meira eftir hlé en tókst ekki að koma boltanum fram hjá Árna Snæ Ólafssyni í marki Stjörnunnar. Með sigrinum styrkti Stjarnan stöðu sína á toppi neðri hlutans og er nú með 31 stig. ÍBV situr áfram á botni deildarinnar með 18 stig. Stjörnumenn byrjuðu leikinn af miklum krafti og voru mun meira með boltann á upphafsmínútunum. Þrátt fyrir það gekk heimamönnum illa að skapa sér afgerandi marktækifæri gegn þéttum varnarleik Eyjamanna. Það breyttist á 28. mínútu þegar Stjörnumenn brunuðu í skyndisókn. Emil Atlason fékk boltann vinstra megin og renndi honum inn á Benedikt V. Warén sem kláraði færið vel og kom Stjörnunni í 1-0. Aðeins fjórum mínútum síðar var Benedikt aftur á ferðinni og í þetta sinn með stórglæsilegu marki. Guðmundur Baldvin Nökkvason renndi boltanum á Benedikt fyrir utan vítateig og hann smellhitti boltann. Ari Haraldstovu Petersen í marki ÍBV átti enga möguleika og staðan orðin 2-0. Eyjamenn uxu aðeins inn í leikinn eftir mörkin og fengu sitt besta færi fyrri hálfleiks á 40. mínútu. Þeir unnu þá boltann á miðsvæðinu og Arnór Ingi Kristinsson komst í gegnum vörn Stjörnunnar. Árni Snær Ólafsson sá hins vegar við honum og varði vel. ÍBV kom af mun meiri krafti inn í síðari hálfleikinn og tók smám saman meiri stjórn á boltanum. Eyjamenn náðu þó sjaldan að breyta yfirburðunum í hættuleg marktækifæri og voru oft klaufalegir þegar komið var inn á síðasta þriðjung vallarins. Lítið var um opin marktækifæri þar til á 79. mínútu þegar Alex Freyr Hilmarsson féll í vítateig Stjörnunnar. Eyjamenn vildu fá vítaspyrnu en Helgi Mikael Jónasson, dómari leiksins, sá ekkert athugavert og lét leikinn halda áfram. ÍBV hélt áfram að leita að marki á lokamínútunum en Stjörnumenn héldu út. Lokatölur á Samsungvellinum því 2-0 fyrir Stjörnunni. Benedikt reyndist hetja heimamanna með mörkunum tveimur og Stjarnan hóf leik í neðri hlutanum með þremur stigum. ÍBV er hins vegar áfram á botni deildarinnar með 18 stig. Atvik leiksins Atvik leiksins kom á 79. mínútu þegar Alex Freyr Hilmarsson féll innan vítateigs Stjörnunnar en ekkert var dæmt. Eyjamenn vildu fá vítaspyrnu og leikurinn hefði getað breyst mikið hefðu þeir náð að minnka muninn á þessum tímapunkti. Stjörnur og skúrkar Besti leikmaður heimamanna var Benedikt V. Warén en hann skoraði bæði mörk Stjörnunnar og átti heilt yfir mjög góðan leik. Guðmundur Kristjánsson var einnig öflugur í vörn Stjörnumanna. Dómarinn Helgi Mikael Jónasson og hans teymi áttu ekki sinn besta dag og að mínu mati missti Helgi aðeins tökin á leiknum á köflum. Tvö stór vafaatriði komu upp sem hefðu getað haft áhrif á gang leiksins. Það fyrra kom í fyrri hálfleik þegar Guðmundur Baldvin Nökkvason sparkaði í Bjarka Björn Gunnarsson eftir að sá síðarnefndi hafði brotið á honum. Guðmundur hefði vel getað fengið rautt spjald fyrir viðbrögðin. Síðara atvikið kom í seinni hálfleik þegar Alex Freyr Hilmarsson féll innan vítateigs Stjörnunnar. Ekkert var dæmt en að mínu mati hefði ÍBV átt að fá vítaspyrnu. Stemning og umgjörð Það var rigning og rok í Garðabænum í dag og mætingin á Samsungvöll var ekki upp á marga fiska. Þeir stuðningsmenn sem létu sig þó hafa veðrið létu vel í sér heyra og heyrðist vel í trommum allan leikinn. Besta deild karla Íslenski boltinn Stjarnan ÍBV