Valsarar sigruðu Þór sannfærandi á N1-vellinum í dag í fyrstu umferð Bestu deildarinnar eftir að deildinni var skipt í efri- og neðri hluta. Staðan var jöfn í hálfleik 1-1 en kröftugur síðari hálfleikur hjá heimamönnum skóp sigurinn.
Þórsarar hófu leikinn af miklum krafti og áttu Valsmenn í erfiðleikum með að koma sér á vallarhelming Þórs. Kom fyrsta færið strax á fjórðu mínútu þar sem Gyrðir Hrafn Guðbrandsson átti góðan skalla af stuttu færi sem Frederik Schram varði í slánna.
Gestirnir náðu þó að nýta sér þetta góða start og skoruðu á 18. mínútu. Þorri Ingólfsson kom þá með drauma sendingu inn á teiginn af hægri kantinum sem Sigfús Fannar Gunnarsson réðst á og skoraði.
Valsmönnum stóð greinilega ekki á sama um stöðu mála og fengu tvö dauðafæri strax í kjölfar marksins. Fyrst slapp Tryggvi Hrafn Haraldsson einn í gegn og svo átti Dagur Orri Garðarsson skot í stöng.
Varnarleikur Þórs var ekki burðugur á þessum kafla og var þeim refsað á 27. mínútu. Komust Valsmenn þá í fjórir á tvo stöðu. Ingimar Stöle renndi þá boltanum út á Tryggva Hrafn sem skar hann strax út á Dag Orra sem náði að snúa sér í teignum og skora. Dagur Orri fagnaði duglega, en í stúkunni voru þrír útsendarar frá Slóvakíska félaginu MSK Zilina sem fylgdust grannt með Degi Orra.
Færin héldu áfram að koma hjá Völsurum og áttu þeir t.a.m. tvö stangarskot fram að hálfleik. Staðan þó jöfn í hálfleik, 1-1. Valsmenn þó sennilega ósáttir með að hafa ekki farið með forystu inn í hálfleikinn.
Heimamenn þurftu ekki að bíða lengi eftir því í síðari hálfleik að komast í forystu. Á 52. mínútu átti Lúkas Logi Heimisson skot af u.þ.b. 25 metrum sem hafði viðkomu í bakinu á Gyrði Hrafni og sveif boltinn þaðan í boga yfir Aron Birki Stefánsson í marki Þórs og í netið.
Valsmenn nýttu þennan meðbyr og skoruðu sitt þriðja mark fjórum mínútum síðar. Patrick Pedersen skallaði þá aukaspyrnu Tryggva Hrafns utan af kanti í netið af stuttu færi.
Eftir þennan afbragðs kafla hjá Valsmönnum gerðist lítið markvert næstu mínúturnar. Það var raunar ekki fyrr en á 82. mínútu sem eitthvað gerðist og var það mark. Veldman, bakvörður Vals, fékk þá boltann vinstra megin við teiginn og lét bara vaða. Skotið var alveg út við stöng og staðan orðin 4-1.
Heimamenn fengu eitt dauðafæri áður en leikurinn var flautaður af en þá skaut Tryggvi Hrafn beint á Aron Birki í markinu. Sannfærandi sigur Vals staðreynd.
Tvö mörk með skömmu millibili í síðari hálfleik frá heimamönnum dró allan kraft úr Þór sem hafði barist í bökkum fram að því á meðan staðan var jöfn. Brekkan var því allt of brött fyrir gestina til þess að ná nokkru úr þessum leik.
Sóknarmenn Vals léku sér hreinlega á köflum að koma sér í færi gegn Þórsurum. Enginn í raun sem stóð virkilega upp úr í sóknarleik Vals. Tryggvi Hrafn hefði þó mátt fara töluvert betur með þau dauðafæri sem hann fékk í leiknum, en það kom ekki að sök.
Varnarleikur Þórs á köflum var aftur á móti hriplekur, en liðið tapaði boltanum oft á slæmum stöðum sem endaði með því að Valsarar komust svo gott sem óáreittir að marki gestanna.
Vilhjálmur Alvar Þórarinsson óaðfinnanlegur í dag. Með allt í teskeið og ekkert út á frammistöðu hans né aðstoðarmanna hans að setja.
Ekki er hægt að tala um metmætingu á þennan leik, en þeir sem mættu höfðu sannarlega ástríðu fyrir því sem gekk á á vellinum. Haustblær var yfir Hlíðarenda. Aspirnar við völlinn orðnar gular, átta stiga hiti, næðingur og dropar.