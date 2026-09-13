Uppgjörið: Fylkir - HK 2-2 | Þrjú rauð spjöld og Fylkir í úrslit Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar 13. september 2026 18:46 Fylkir vann fyrri undanúrslitaleikinn með eins marks sigri. Guðmundur/Vísir Fylkir og HK mættust í seinni leik liðanna í undanúrslitaviðureign í umspilinu um sæti í Bestu deild karla. Fylkir unnu einvígið 5-4 í æsispennandi leik í Árbænum þar sem þrjú rauð spjöld fóru á loft. Leikurinn hófst af krafti þegar Dominik Radic átti skot að marki Fylkismanna en Ólafur Kristófer Helgason gerði þá vel í markinu og varði boltann. Fylkir voru töluvert meira ógnandi en komust ekki í nein hættuleg færi. Theodór Ingi Óskarsson braut ísinn á 38. mínútu með alveg hreint ótrúlegu marki. Theodór átti þá skot að markinu sem var varið. Magnús Daði Ottesen náði frákastinu en skallaði boltann í slána. Theodór náði þá boltanum aftur og kom honum í netið. Fylkismenn leiddu einvígið í hálfleik 4-2. Birgir Steinn Styrmisson jafnaði metin á 55. mínútu með frábæru skallamarki eftir aukaspyrnu. Gestirnir héldu þá áfram að ógna og sköpuðu nokkur hættuleg færi. Dominik Radic kom HK yfir með skalla eftir hornspyrnu og jafnaði einvígið, 4-4 Mörkin urðu ekki fleiri í venjulegum leiktíma og þurfti því að grípa til framlengingar. Guðmundur Tyrfingsson jafnaði metin í uppbótartíma í fyrri hálfleik framlengingarinnar, 2-2. Dominik Radic fékk að líta rauða spjaldið fyrir brot á Aroni Snæ Guðbjörnssyni í kjölfar marksins. Bæði lið börðust alveg til lok leiks. Það var gríðarlegur hiti í leikmönnum og var dómarinn ekki að spara spjöldin. Aron Snær fékk seinna gula spjaldið sitt í uppbótartíma í seinni hálfleik framlengingarinnar. Aron Kristófer Lárusson fékk þá einnig að líta sitt seinna gula spjald skömmu seinna. Fylkismenn unnu þá einvígið 5-4 og mæta Þrótti í úrslitunum um sæti í Bestu deild karla á Laugardalsvelli. Íslenski boltinn Lengjudeild karla Fylkir HK