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Upp­gjörið: Fylkir - HK 2-2 | Þrjú rauð spjöld og Fylkir í úr­slit

Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar
Fylkir vann fyrri undanúrslitaleikinn með eins marks sigri.
Fylkir vann fyrri undanúrslitaleikinn með eins marks sigri. Guðmundur/Vísir

Fylkir og HK mættust í seinni leik liðanna í undanúrslitaviðureign í umspilinu um sæti í Bestu deild karla. Fylkir unnu einvígið 5-4 í æsispennandi leik í Árbænum þar sem þrjú rauð spjöld fóru á loft.

Leikurinn hófst af krafti þegar Dominik Radic átti skot að marki Fylkismanna en Ólafur Kristófer Helgason gerði þá vel í markinu og varði boltann.

Fylkir voru töluvert meira ógnandi en komust ekki í nein hættuleg færi.

Theodór Ingi Óskarsson braut ísinn á 38. mínútu með alveg hreint ótrúlegu marki. Theodór átti þá skot að markinu sem var varið. Magnús Daði Ottesen náði frákastinu en skallaði boltann í slána. Theodór náði þá boltanum aftur og kom honum í netið.

Fylkismenn leiddu einvígið í hálfleik 4-2.

Birgir Steinn Styrmisson jafnaði metin á 55. mínútu með frábæru skallamarki eftir aukaspyrnu.

Gestirnir héldu þá áfram að ógna og sköpuðu nokkur hættuleg færi. Dominik Radic kom HK yfir með skalla eftir hornspyrnu og jafnaði einvígið, 4-4

Mörkin urðu ekki fleiri í venjulegum leiktíma og þurfti því að grípa til framlengingar.

Guðmundur Tyrfingsson jafnaði metin í uppbótartíma í fyrri hálfleik framlengingarinnar, 2-2. 

Dominik Radic fékk að líta rauða spjaldið fyrir brot á Aroni Snæ Guðbjörnssyni í kjölfar marksins.

Bæði lið börðust alveg til lok leiks. Það var gríðarlegur hiti í leikmönnum og var dómarinn ekki að spara spjöldin.

Aron Snær fékk seinna gula spjaldið sitt í uppbótartíma í seinni hálfleik framlengingarinnar. Aron Kristófer Lárusson fékk þá einnig að líta sitt seinna gula spjald skömmu seinna.

Fylkismenn unnu þá einvígið 5-4 og mæta Þrótti í úrslitunum um sæti í Bestu deild karla á Laugardalsvelli.

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