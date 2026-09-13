Aleksandar Linta, þjálfari ÍBV, var ósáttur með nokkrar ákvarðanir dómarans eftir 2-0 tap liðsins gegn Stjörnunni á Samsungvellinum í dag. Honum fannst dómarinn missa tökin á leiknum en tók þó fram að tapið skrifaðist ekki eingöngu á dómgæsluna.
„Þetta er erfitt tap því eins og þú veist er hvert einasta stig í þessari deild gríðarlega mikilvægt,“ sagði Linta eftir leik.
ÍBV byrjaði leikinn illa að mati Linta og var komið tveimur mörkum undir eftir rúman hálftíma. Benedikt V. Warén skoraði bæði mörk Stjörnunnar með fjögurra mínútna millibili.
„Við byrjuðum leikinn ekki nógu vel. Það voru nokkrar ákvarðanir sem féllu gegn okkur og hjálpuðu Stjörnunni að ná aðeins betri tökum á leiknum og settu okkur auðvitað í þá stöðu að þurfa að elta.“
Linta var mun ánægðari með frammistöðu sinna manna eftir hlé. Eyjamenn voru meira með boltann og sóttu töluvert en tókst ekki að minnka muninn.
„Ég var ekki ánægður með frammistöðuna, ákvarðanirnar eða stöðuna í fyrri hálfleik. Í þeim síðari var ég hins vegar mjög ánægður með nálgunina, hugarfarið og hvernig við útfærðum okkar sóknar- og varnarleik. Það eina sem vantaði voru mörkin.“
„Stjarnan er auðvitað erfiður andstæðingur og sterkt lið. Ég óska þeim til hamingju með sigurinn.“
Eyjamenn kölluðu meðal annars eftir vítaspyrnu þegar Alex Freyr Hilmarsson féll innan vítateigs Stjörnunnar á 79. mínútu en Helgi Mikael Jónasson dæmdi ekkert.
Linta vildi ekki fara of langt út í dómgæsluna eftir leik en leyndi því ekki að hann var ósáttur.
„Ég veit það ekki, það er kannski betra að tjá sig ekki of mikið um það. Ég var ósammála mörgum ákvörðunum. Mér fannst dómarinn missa svolítið tökin á leiknum.“
„Auðvitað hafa allir sína skoðun. Ég hef mikla reynslu bæði sem leikmaður og þjálfari og tel mig hafa rétt fyrir mér varðandi sumar þessara ákvarðana. Ég hef örugglega ekki rétt fyrir mér í öllum tilfellum en í sumum þeirra tel ég svo vera. En leikurinn er búinn og það er synd að dómarinn sé í sviðsljósinu í svona leik“
Omar Sowe þurfti að fara af velli snemma í leiknum og er óljóst hvort hann verði klár í næstu leiki. Linta sagði sóknarmanninn ekki hafa verið hundrað prósent fyrir leikinn en vegna manneklu hafi verið ákveðið að láta reyna á hann.
„Ég veit það ekki. Omar kom aðeins óundirbúinn inn í þennan leik og var kannski ekki alveg klár. Við höfðum ekki marga möguleika og ákváðum því að byrja með hann og sjá hversu lengi hann gæti haldið út. Því miður entist hann ekki lengi.“
Linta benti á að ÍBV væri að glíma við töluverða manneklu og nefndi meðal annars Milan Tomic og fleiri leikmenn sem hefðu verið fjarverandi.
„Við erum í smá vandræðum eins og staðan er núna en þeir leikmenn sem komu inn eiga hrós skilið. Orkulega vorum við mjög góðir í síðari hálfleik og mér fannst við eiga skilið að skora að minnsta kosti eitt mark. Kannski kemur það í næsta leik.“