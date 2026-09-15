Gabríel: Komnir með Fo... nóg af því að tapa Árni Jóhannsson skrifar 15. september 2026 21:43 Leikmenn Breiðabliks þyrpast að Gabríel Snæ Hallsyni (29) sem skoraði annað mark gestanna í kvöld. Vísir / Diego Gabríel Snær Hallsson var mikill örlagavaldur fyrir sína menn í Breiðablik í kvöld. Hann lagði upp fyrsta markið sem Breiðablik skoraði og skoraði annað markið en Blikar unnu Fram á útivelli 3-1 og sýndu engin merki um bikarþynnku. Þetta var í raun og veru frábær sigur Breiðabliks, enda búnir að eiga erfitt í deildinni og umræða um bikarþynnku sveif yfir vötnum fyrir leik. Hvað voru Blikar að gera rétt í kvöld? „Við bara mættum til leiks. Við erum búnir að vera í brasi með að mæta tilbúnir í leikina í sumar frá fyrstu mínútu. Erum oft að fá á okkur mörk snemma, sérstaklega á móti Fram og í dag ætluðum við að mæta. Vildum sýna úr hverju við erum gerðir, skora mörk og vinna.“ Breiðablik mætti svo sannarlega og skoraði mörkin í kvöld en afhverju er það núna sem Blikar mæta til leiks í deildarleik? „Við erum búnir að vera í brasi. Ágúst mánuður hefur ekki verið sem bestur og við fengum mikið sjálfstraust með því að vinna bikarinn. Svo bara vorum við komnir með fo..., afsakið orðbragðið, komnir með nóg af því að tapa leikjum. Við ætlum nú að vinna og halda siglingunni áfram.“ Gabríel skoraði sitt fyrsta mark í kvöld og var spurður út í tilfinninguna. „Bara frábær tilfinning. Geggjað að vera búinn að skora fyrsta markið en ég er búinn að vera að bíða lengi eftir þessu og ég hlakka til að skora fleiri.“ Hvað ætla Blikar að taka með sér út úr þessum leik? „Bara sigurinn og ákefðina.“ Íslenski boltinn Besta deild karla Breiðablik Mest lesið „Þróunin á Íslandi sorgleg síðan ég var hér síðast“ Íslenski boltinn Ögrandi herferð Sweeney gagnrýnd: „Get ekki lýst því hvað ég er reið“ Sport Sjáðu svakalega sleggju Szoboszlai Enski boltinn Beinið brotnaði í tvennt og Ólafur fer varlega Körfubolti Fékk símtal frá Þorsteini í þetta sinn en er óviss um landsliðið Fótbolti Segir skot Dagnýjar á Breiðablik „pínu ósanngjarnt“ Íslenski boltinn Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-3 | Engin bikarþynnka í Blikum Íslenski boltinn „Hann er betri útgáfa af Gerrard“ Enski boltinn Raheem Sterling játar sök Enski boltinn Gabríel: Komnir með Fo... nóg af því að tapa Íslenski boltinn Fleiri fréttir Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-3 | Engin bikarþynnka í Blikum Gabríel: Komnir með Fo... nóg af því að tapa Haukar og Selfoss leika til úrslita Segir skot Dagnýjar á Breiðablik „pínu ósanngjarnt“ „Blikarnir geta sleppt sér lausum“ Sjáðu mörkin: Bomba í slá og inn beint af æfingasvæðinu „Þróunin á Íslandi sorgleg síðan ég var hér síðast“ „Get ekki beðið eftir leiknum í Frostaskjóli“ Uppgjörið: Víkingur - Keflavík 4-1 | Annað skref í átt að titlinum Sjáðu sturlað mark Tómasar, rassamark Vals og tvennur Galdurs og Benedikts Slagsmál á æfingu trufluðu ekki: „Litlar stimpingar með stórum afleiðingum“ Fámáll um orðrómana „Þetta er bara svo ógeðslega dýrt“ „Allir orðnir vinir í skóginum“ „Draumur að fá að spila á landsliðsvellinum“ Uppgjörið: Fylkir - HK 2-2 | Þrjú rauð spjöld og Fylkir í úrslit Þróttur tryggði sig í úrslitaleikinn „Mótið í rauninni búið“ „Við komum svo voða skrítnir inn í seinni hálfleikinn“ „Hræddur um að Höddi Magg hafi fengið hland fyrir hjartað“ „Fannst dómarinn missa svolítið tökin á leiknum” Uppgjörið: Stjarnan - ÍBV 2-0 | Warén jók á áhyggjur Eyjamanna Uppgjörið: KR - ÍA 5-1 | Markahæstir í sögunni Markaskorari Vals óviss um framtíð sína Uppgjörið: Valur - Þór Ak. 4-1 | Valsmenn ekki í vandræðum með Þórsara Uppgjörið: FH - KA 3-0 | FH-ingar fjórum stigum frá fallsvæðinu Þróttarar brutu bikarinn Kemur fyrirliða KR til varnar: „Talar beint frá hjartanu“ „Hver einasti maður ákveðið að við færum beint niður“ Stöðvaði leikinn og skutlaði sér á eftir gæs Sjá meira