Íslenski boltinn

Gabríel: Komnir með Fo... nóg af því að tapa

Árni Jóhannsson skrifar
Leikmenn Breiðabliks þyrpast að Gabríel Snæ Hallsyni (29) sem skoraði annað mark gestanna í kvöld.
Leikmenn Breiðabliks þyrpast að Gabríel Snæ Hallsyni (29) sem skoraði annað mark gestanna í kvöld. Vísir / Diego

Gabríel Snær Hallsson var mikill örlagavaldur fyrir sína menn í Breiðablik í kvöld. Hann lagði upp fyrsta markið sem Breiðablik skoraði og skoraði annað markið en Blikar unnu Fram á útivelli 3-1 og sýndu engin merki um bikarþynnku.

Þetta var í raun og veru frábær sigur Breiðabliks, enda búnir að eiga erfitt í deildinni og umræða um bikarþynnku sveif yfir vötnum fyrir leik. Hvað voru Blikar að gera rétt í kvöld?

„Við bara mættum til leiks. Við erum búnir að vera í brasi með að mæta tilbúnir í leikina í sumar frá fyrstu mínútu. Erum oft að fá á okkur mörk snemma, sérstaklega á móti Fram og í dag ætluðum við að mæta. Vildum sýna úr hverju við erum gerðir, skora mörk og vinna.“

Breiðablik mætti svo sannarlega og skoraði mörkin í kvöld en afhverju er það núna sem Blikar mæta til leiks í deildarleik?

„Við erum búnir að vera í brasi. Ágúst mánuður hefur ekki verið sem bestur og við fengum mikið sjálfstraust með því að vinna bikarinn. Svo bara vorum við komnir með fo..., afsakið orðbragðið, komnir með nóg af því að tapa leikjum. Við ætlum nú að vinna og halda siglingunni áfram.“

Gabríel skoraði sitt fyrsta mark í kvöld og var spurður út í tilfinninguna.

„Bara frábær tilfinning. Geggjað að vera búinn að skora fyrsta markið en ég er búinn að vera að bíða lengi eftir þessu og ég hlakka til að skora fleiri.“

Hvað ætla Blikar að taka með sér út úr þessum leik?

„Bara sigurinn og ákefðina.“

Íslenski boltinn Besta deild karla Breiðablik

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið