„Þetta er bara svo ógeðslega dýrt“ Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar 13. september 2026 23:46 Gunnar Heiðar Þorvaldsson var ósáttur með nokkrar ákvarðanir hjá dómaranum í kvöld. Gunnar Heiðar Þorvaldsson, þjálfari HK, var svekktur en stoltur af sínum mönnum eftir að liðið féll úr leik gegn Fylki í undanúrslitum umspilsins um sæti í Bestu deild karla í kvöld. Gunnar var ánægður með frammistöðu liðsins stóran hluta leiksins en var jafnframt afar ósáttur við nokkur stór dómaramóment sem hann taldi hafa reynst HK dýrkeypt. „Nú þarf ég að vanda mig,“ sagði Gunnar þegar hann var spurður hvað hefði kostað HK sigurinn. „Diplómatíska svarið væri að segja að þetta hafi verið tvö góð lið að mætast og það var þannig á mörgum stundum. En persónulega fannst mér við vera með frábær tök á þessum leik.“ „Við komum út í seinni hálfleik og vorum virkilega, virkilega góðir. Við vorum með öll tök á leiknum, þeir skapa sér ekki neitt og við pressum á þá og skorum tvö mörk.“ Gunnar taldi tvenn dómaraskipti með tilheyrandi töf með skömmu millibili hafi tekið vindinn úr seglum HK á þeim tímapunkti er liðið hafði náð yfirhöndinni „Þegar við erum komnir með mómentið með okkur kemur allt í einu einhver seinni skipting á aðstoðardómara eða eitthvað slíkt. Það tekur svolítið mómentið frá okkur til að halda áfram að pressa á þá og ná þriðja eða jafnvel fjórða markinu.“ Leikurinn fór að lokum í framlengingu þar sem Fylkir skoraði jöfnunarmarkið sem reyndist um leið sigurmark einvígisins. Gunnar var mjög ósáttur við aðdraganda marksins og það sem gerðist í kjölfarið. „Ég ætla ekki að kenna einum eða neinum um en menn þurfa bara að vera stærri en mómentið. Það er bara þannig. Dominik Radic er bara rifinn niður. Það er ekki dæmt og svo kemur einhver rót á þetta, þeir ná bolta bak við okkur og skora. Svo fær hann rautt spjald í kjölfarið. Mér var sagt að hann hefði sparkað á eftir einhverjum manni en ég sá ekkert slíkt.“ Gunnar taldi HK síðan hafa átt að fá vítaspyrnu undir lok framlengingarinnar þegar Jóhann komst inn fyrir vörn Fylkis. „Hann tekur snertingu með sér inn fyrir varnarmanninn sem stígur fyrir hann og tekur hann niður. Ertu nægilega stór til að þora að dæma þetta víti eða ekki? Frá minni hlið séð var þetta víti.“ Gunnar sagðist alla jafna ekki vilja kenna dómgæslunni um úrslit leikja en fannst atvikin í Árbænum hafa vegið þungt. „Ég hef aldrei verið þannig, hvorki sem leikmaður né þjálfari, að kenna dómurum um. En þetta er bara svo ógeðslega dýrt að það hálfa væri nóg. Auðvitað er maður svekktur.“ Hljómar eins og afsökun Tímabilinu er lokið hjá HK. Gunnar Heiðar gaf ekkert annað til kynna en að hann myndi halda áfram þeirri vegferð sem hófst hjá liðinu í sumar. „Ég er allavega með samning við HK. Þegar við fórum af stað í þessa vegferð vissum við að þetta tæki tíma. Það má eiginlega ekki segja það í fótbolta í dag því þá hljómar það eins og afsökun.“ „Þessi leikur skilgreinir ekki tímabilið okkar. Þetta er bara eitt af skrefunum í átt að því sem við viljum verða, sem er að vera eitt af tíu bestu liðum landsins,“ sagði Gunnar að lokum. 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