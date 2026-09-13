„Draumur að fá að spila á landsliðsvellinum“ Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar 13. september 2026 23:15 Theodór Ingi skoraði annað mark Fylkis í kvöld. Theodór Ingi Óskarsson, leikmaður Fylkis, var ánægður eftir æsispennandi sigur liðsins á HK í undanúrslitum umspilsins um sæti í Bestu deild karla. Fylkir vann einvígið 5-4 samanlagt eftir framlengdan leik í Árbænum. „Mjög kaflaskiptur leikur. En maður hafði einhvern veginn alltaf á tilfinningunni, þegar leikurinn var farinn í framlengingu, að við værum að fara að taka þetta. Þetta er í þriðja sinn sem við gerum það á tímabilinu þannig að maður hafði alltaf trú á því,“ sagði Theodór eftir leik. Theodór kom Fylki yfir í fyrri hálfleik en HK sneri leiknum við í seinni hálfleik og komst í 2-1. Theodór fór af velli í síðari hálfleik og viðurkenndi að það reyndi á taugarnar að fylgjast með af bekknum. „Jú, maður hafði alveg áhyggjur þegar þeir voru komnir 2-1 yfir. Þá var búið að taka mig út af og það er enn verra að horfa á leikinn frá bekknum. En maður hafði alltaf trú á strákunum. Við börðumst áfram og tókum á því í framlengingunni.“ Mikill hiti færðist í leikinn í framlengingunni og fóru alls þrjú rauð spjöld á loft. „Ég viðurkenni það alveg að ég hefði viljað vera með í því. Það er alltaf gaman að sjá þetta frá bekknum eða stúkunni. Mér fannst þeir vera farnir að missa hausana undir lokin og það var jákvætt fyrir okkur. Við þurftum bara að halda kúlinu, sem við gerðum kannski ekki alveg, en gerðum það betur en þeir.“ Fylkir mætir Þrótti í úrslitaleik um sæti í Bestu deild karla á Laugardalsvelli. „Við erum bara ógeðslega spenntir. Ég er eiginlega ekki búinn að gera mér almennilega grein fyrir því að við séum að fara að spila á Laugardalsvelli. Þetta er draumur fyrir alla að fá að spila þar, á landsliðsvellinum, þannig að ég er bara virkilega spenntur.“ Fylkir Lengjudeild karla Mest lesið „Þetta er bara svo ógeðslega dýrt“ Íslenski boltinn Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður Enski boltinn „Allir orðnir vinir í skóginum“ Íslenski boltinn Myndbandsdómgæsla gerði mistök í sigurmarki Haaland Enski boltinn Ronaldo segir að stuðningsmennirnir eigi að fá lífstíðarbann Fótbolti „Draumur að fá að spila á landsliðsvellinum“ Íslenski boltinn Uppgjörið: Fylkir - HK 2-2 | Þrjú rauð spjöld og Fylkir í úrslit Íslenski boltinn Áttaði sig ekki á því að hafa unnið mótið Sport „Hræddur um að Höddi Magg hafi fengið hland fyrir hjartað“ Íslenski boltinn Bandaríkin unnu fimmta heimsmeistaratitilinn í röð Körfubolti Fleiri fréttir „Þetta er bara svo ógeðslega dýrt“ „Allir orðnir vinir í skóginum“ „Draumur að fá að spila á landsliðsvellinum“ Uppgjörið: Fylkir - HK 2-2 | Þrjú rauð spjöld og Fylkir í úrslit Þróttur tryggði sig í úrslitaleikinn „Mótið í rauninni búið“ „Við komum svo voða skrítnir inn í seinni hálfleikinn“ „Hræddur um að Höddi Magg hafi fengið hland fyrir hjartað“ „Fannst dómarinn missa svolítið tökin á leiknum” Uppgjörið: Stjarnan - ÍBV 2-0 | Warén jók á áhyggjur Eyjamanna Uppgjörið: KR - ÍA 5-1 | Markahæstir í sögunni Markaskorari Vals óviss um framtíð sína Uppgjörið: Valur - Þór Ak. 4-1 | Valsmenn ekki í vandræðum með Þórsara Uppgjörið: FH - KA 3-0 | FH-ingar fjórum stigum frá fallsvæðinu Þróttarar brutu bikarinn Kemur fyrirliða KR til varnar: „Talar beint frá hjartanu“ „Hver einasti maður ákveðið að við færum beint niður“ Stöðvaði leikinn og skutlaði sér á eftir gæs Grindavík/Njarðvík - Þróttur R. 1-2 | Þróttur bikarmeistari í fyrsta sinn Valshjartað slær enn hjá hetju KR KR upp í Bestu deildina MSK Zilina að kaupa Dag Orra frá Val Þetta verður spennuleikur í Laugardalnum KR með örlögin í sínum höndum og sæti í Bestu deildinni í boði Töpin sitja ekki í leikmönnunum fyrir úrslitaleikinn Alþjóðadómarinn verður yfirþjálfari Furðar sig á verðlaunafénu eftir úrslit bikarsins Myndasyrpa: Gleðin við völd í Laugardal „Ef ég hefði fengið að velja þá hefði ég alltaf valið eldinguna“ „Maður er í þessu til þess að vinna titla“ Sjá meira