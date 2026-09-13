Íslenski boltinn

„Draumur að fá að spila á landsliðsvellinum“

Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar
Theodór Ingi skoraði annað mark Fylkis í kvöld.
Theodór Ingi skoraði annað mark Fylkis í kvöld.

Theodór Ingi Óskarsson, leikmaður Fylkis, var  ánægður eftir æsispennandi sigur liðsins á HK í undanúrslitum umspilsins um sæti í Bestu deild karla. Fylkir vann einvígið 5-4 samanlagt eftir framlengdan leik í Árbænum.

„Mjög kaflaskiptur leikur. En maður hafði einhvern veginn alltaf á tilfinningunni, þegar leikurinn var farinn í framlengingu, að við værum að fara að taka þetta. Þetta er í þriðja sinn sem við gerum það á tímabilinu þannig að maður hafði alltaf trú á því,“ sagði Theodór eftir leik.

Theodór kom Fylki yfir í fyrri hálfleik en HK sneri leiknum við í seinni hálfleik og komst í 2-1. Theodór fór af velli í síðari hálfleik og viðurkenndi að það reyndi á taugarnar að fylgjast með af bekknum.

„Jú, maður hafði alveg áhyggjur þegar þeir voru komnir 2-1 yfir. Þá var búið að taka mig út af og það er enn verra að horfa á leikinn frá bekknum. En maður hafði alltaf trú á strákunum. Við börðumst áfram og tókum á því í framlengingunni.“

Mikill hiti færðist í leikinn í framlengingunni og fóru alls þrjú rauð spjöld á loft.

„Ég viðurkenni það alveg að ég hefði viljað vera með í því. Það er alltaf gaman að sjá þetta frá bekknum eða stúkunni. Mér fannst þeir vera farnir að missa hausana undir lokin og það var jákvætt fyrir okkur. Við þurftum bara að halda kúlinu, sem við gerðum kannski ekki alveg, en gerðum það betur en þeir.“

Fylkir mætir Þrótti í úrslitaleik um sæti í Bestu deild karla á Laugardalsvelli.

„Við erum bara ógeðslega spenntir. Ég er eiginlega ekki búinn að gera mér almennilega grein fyrir því að við séum að fara að spila á Laugardalsvelli. Þetta er draumur fyrir alla að fá að spila þar, á landsliðsvellinum, þannig að ég er bara virkilega spenntur.“

Fylkir Lengjudeild karla

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