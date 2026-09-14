Íslenski boltinn

Slags­mál á æfingu trufluðu ekki: „Litlar stimpingar með stórum af­leiðingum“

Sindri Sverrisson skrifar
Það sló í brýnu á milli Muhameds Alghoul og Alpha Conteh á æfingu Keflavíkur í sumar með þeim afleiðingum að Conteh nefbraut Alghoul. Þeir hafa hrist það af sér og verið saman í byrjunarliði í síðustu leikjum.
Það sló í brýnu á milli Muhameds Alghoul og Alpha Conteh á æfingu Keflavíkur í sumar með þeim afleiðingum að Conteh nefbraut Alghoul. Þeir hafa hrist það af sér og verið saman í byrjunarliði í síðustu leikjum. Samsett/Viktor/@helgithphotography

Slagsmál á æfingu Keflvíkinga í sumar vöktu talsverða athygli. Fyrirliði þeirra fagnar kappsemi á æfingum og segir atvikið ekki hafa truflað liðið á sinni frábæru vegferð á leiktíðinni.

Keflavík hefur komið öllum á óvart með framgöngu sinni í Bestu deild karla í fótbolta í sumar og nú er ljóst að liðið spilar í efri helmingnum á lokakaflanum, þar sem fyrsti leikur verður við Íslandsmeistara Víkings í Víkinni í kvöld.

Keflvíkingar hafa þurft að takast á við áföll eins og 6-1 tap gegn ÍBV í Vestmannaeyjum í lok maí og brotthvarf miðvarðarins frábæra Davíðs Helga Aronssonar, en gert það með fumlausum hætti.

Slagsmál á æfingu í lok júlí, þar sem Alpha Conteh nefbraut Muhamed Alghoul, höfðu sömuleiðis ekki verri áhrif á frammistöðu liðsins en svo að Keflavík vann þrjá af næstu fjórum leikjum. En hvernig var fyrir leikmenn að takast á við þetta?

„Ég er ekki viss um að þetta hafi truflað neinn. Ég held að við höfum unnið næsta leik og jafnvel tvo í röð. Þetta er bara atvik á æfingu, litlar stimpingar með stórum afleiðingum. Áfram gakk,“ segir Sindri Snær Magnússon, fyrirliði Keflavíkur.

Klippa: Eitt högg breytti ekki andanum í klefanum

„Þessir leikmenn hafa staðið sig frábærlega vel og þó að þeir hafi lent í stimpingum þá held ég að þeir hafi stigið upp báðir tveir. Þetta er bara partur af fótbolta og það er bara betra að það sé einhver kappsemi á æfingum líka sem ýtir við mönnum,“ segir Sindri.

Slagsmálin, sem raunar stóðu bara yfir í örfáar sekúndur, hafi því ekki dregið neinn dilk á eftir sér. Þar búa Keflvíkingar eflaust líka að því að hafa haft stóran kjarna leikmanna saman í hópnum síðustu ár sem þekkist vel.

„Það er bara góður andi í klefanum og svo er verið að berjast á æfingum líka. Þar er ekkert gefins. Það er bara partur af að vera með stóran hóp, fleiri að berjast um byrjunarliðssæti og því miður varð eitt högg partur af því. En það er bara áfram gakk og við hlæjum að því í dag.“

Besta deild karla Keflavík ÍF

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