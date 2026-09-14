Slagsmál á æfingu trufluðu ekki: „Litlar stimpingar með stórum afleiðingum“ Sindri Sverrisson skrifar 14. september 2026 10:03 Það sló í brýnu á milli Muhameds Alghoul og Alpha Conteh á æfingu Keflavíkur í sumar með þeim afleiðingum að Conteh nefbraut Alghoul. Þeir hafa hrist það af sér og verið saman í byrjunarliði í síðustu leikjum. Samsett/Viktor/@helgithphotography Slagsmál á æfingu Keflvíkinga í sumar vöktu talsverða athygli. Fyrirliði þeirra fagnar kappsemi á æfingum og segir atvikið ekki hafa truflað liðið á sinni frábæru vegferð á leiktíðinni. Keflavík hefur komið öllum á óvart með framgöngu sinni í Bestu deild karla í fótbolta í sumar og nú er ljóst að liðið spilar í efri helmingnum á lokakaflanum, þar sem fyrsti leikur verður við Íslandsmeistara Víkings í Víkinni í kvöld. Keflvíkingar hafa þurft að takast á við áföll eins og 6-1 tap gegn ÍBV í Vestmannaeyjum í lok maí og brotthvarf miðvarðarins frábæra Davíðs Helga Aronssonar, en gert það með fumlausum hætti. Slagsmál á æfingu í lok júlí, þar sem Alpha Conteh nefbraut Muhamed Alghoul, höfðu sömuleiðis ekki verri áhrif á frammistöðu liðsins en svo að Keflavík vann þrjá af næstu fjórum leikjum. En hvernig var fyrir leikmenn að takast á við þetta? „Ég er ekki viss um að þetta hafi truflað neinn. Ég held að við höfum unnið næsta leik og jafnvel tvo í röð. Þetta er bara atvik á æfingu, litlar stimpingar með stórum afleiðingum. Áfram gakk,“ segir Sindri Snær Magnússon, fyrirliði Keflavíkur. Klippa: Eitt högg breytti ekki andanum í klefanum „Þessir leikmenn hafa staðið sig frábærlega vel og þó að þeir hafi lent í stimpingum þá held ég að þeir hafi stigið upp báðir tveir. Þetta er bara partur af fótbolta og það er bara betra að það sé einhver kappsemi á æfingum líka sem ýtir við mönnum,“ segir Sindri. Slagsmálin, sem raunar stóðu bara yfir í örfáar sekúndur, hafi því ekki dregið neinn dilk á eftir sér. Þar búa Keflvíkingar eflaust líka að því að hafa haft stóran kjarna leikmanna saman í hópnum síðustu ár sem þekkist vel. „Það er bara góður andi í klefanum og svo er verið að berjast á æfingum líka. Þar er ekkert gefins. Það er bara partur af að vera með stóran hóp, fleiri að berjast um byrjunarliðssæti og því miður varð eitt högg partur af því. En það er bara áfram gakk og við hlæjum að því í dag.“ Besta deild karla Keflavík ÍF Mest lesið Fámáll um orðrómana Íslenski boltinn Sjáðu ólöglega sigurmarkið og rauðu spjöldin Enski boltinn Sjokk fyrir Róbert: „Heyrist hátt brak og maður varð hræddur“ Fótbolti „Þetta er bara svo ógeðslega dýrt“ Íslenski boltinn Myndbandsdómgæsla gerði mistök í sigurmarki Haaland Enski boltinn Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður Enski boltinn „Markið hefði ekki átt að standa“ Enski boltinn Guðný fagnaði sigri með fimm mánaða dóttur og fékk kórónuna Fótbolti „Allir orðnir vinir í skóginum“ Íslenski boltinn Ronaldo segir að stuðningsmennirnir eigi að fá lífstíðarbann Fótbolti Fleiri fréttir Slagsmál á æfingu trufluðu ekki: „Litlar stimpingar með stórum afleiðingum“ Fámáll um orðrómana „Þetta er bara svo ógeðslega dýrt“ „Allir orðnir vinir í skóginum“ „Draumur að fá að spila á landsliðsvellinum“ Uppgjörið: Fylkir - HK 2-2 | Þrjú rauð spjöld og Fylkir í úrslit Þróttur tryggði sig í úrslitaleikinn „Mótið í rauninni búið“ „Við komum svo voða skrítnir inn í seinni hálfleikinn“ „Hræddur um að Höddi Magg hafi fengið hland fyrir hjartað“ „Fannst dómarinn missa svolítið tökin á leiknum” Uppgjörið: Stjarnan - ÍBV 2-0 | Warén jók á áhyggjur Eyjamanna Uppgjörið: KR - ÍA 5-1 | Markahæstir í sögunni Markaskorari Vals óviss um framtíð sína Uppgjörið: Valur - Þór Ak. 4-1 | Valsmenn ekki í vandræðum með Þórsara Uppgjörið: FH - KA 3-0 | FH-ingar fjórum stigum frá fallsvæðinu Þróttarar brutu bikarinn Kemur fyrirliða KR til varnar: „Talar beint frá hjartanu“ „Hver einasti maður ákveðið að við færum beint niður“ Stöðvaði leikinn og skutlaði sér á eftir gæs Grindavík/Njarðvík - Þróttur R. 1-2 | Þróttur bikarmeistari í fyrsta sinn Valshjartað slær enn hjá hetju KR KR upp í Bestu deildina MSK Zilina að kaupa Dag Orra frá Val Þetta verður spennuleikur í Laugardalnum KR með örlögin í sínum höndum og sæti í Bestu deildinni í boði Töpin sitja ekki í leikmönnunum fyrir úrslitaleikinn Alþjóðadómarinn verður yfirþjálfari Furðar sig á verðlaunafénu eftir úrslit bikarsins Myndasyrpa: Gleðin við völd í Laugardal Sjá meira