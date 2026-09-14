Fámall um orðrómana

Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, vildi lítið segja um áætlan félagsins að fá Omar Sowe, framherja ÍBV, til síns liðs.
Samkvæmt heimildum Vísis er Omar Sowe á leið til KR í vetur. Samningur hans við ÍBV rennur út í nóvember og er honum því frjálst að ræða við önnur félög.
Sowe var orðaður við KR og fleiri félög í sumarglugganum í júlí en hélt föstu fyrir í Vestmannaeyjum. Hann mun hins vegar ekki framlengja samning sinn við Eyjaliðið sem er í harðri fallbaráttu.
Orðrómar um skipti Sowe til KR voru bornir undir Óskar Hrafn eftir 5-1 sigur á ÍA í gær. Hann vildi lítið segja.
„Það er ekkert klárt í því. Hann er áhugaverður leikmaður en er samningsbundinn ÍBV og ég get ekki tjáð mig um leikmenn sem eru samningsbundnir öðrum liðum,“ sagði Óskar Hrafn.
Sowe kom hingað til lands árið 2022 þegar Óskar Hrafn fékk hann til liðs við Breiðablik. Hann fór í kjölfarið til Leiknis í Lengjudeildinni og lék með Breiðhyltingum sumrin 2023 og 2024 áður en ÍBV festi á honum kaup.
Sowe var meiddur í upphafi móts en hann hefur skorað fimm mörk í sjö byrjunarliðsleikjum með Eyjamönnum í sumar. Alls hefur hann komið við sögu í 13 deildarleikjum með liðinu í sumar.