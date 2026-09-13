„Frábær byrjun. Erum gjörsamlega með þá hérna í byrjun og skorum þetta mark. Leiðinlegt að ná ekki að skilja meira eftir í þessum kafla því það voru stöður og augnablik til þess að gera meira og refsa þeim enn þá betur,“ sagði Sigurður Heiðar Höskuldsson, þjálfari Þórs, eftir tapið.
Eftir góða byrjun á leiknum hjá Þór tóku heimamenn í Val völdin á vellinum.
„Eftir markið ná þeir að leysa pressuna betur, við förum að tapa of mikið, erum skrefinu á eftir í of mörgum augnablikum. Hleypum þeim svolítið inn í leikinn og þeir fara að herja aðeins á okkur og ná svo þessu marki. Mér fannst við líklegir eftir það að koma aftur til baka og komast yfir fyrir hálfleik. Komandi inn í hálfleikinn var ég bara mjög ánægður með liðið heilt yfir. Svekktur að missa aðeins tökin á leiknum en fannst við vera betra liðið 65 til 75 prósent af fyrri hálfleiknum.
Við komum svo voða skrítnir inn í seinni hálfleikinn og náum aldrei krafti í okkar leik. Náum ekki að hrista upp í þessu með skiptingum. Ekkert þeim að kenna en við náðum ekki að kveikja í þessu og Valsarar tóku þennan leik sannfærandi að lokum. Mér fannst við kærulausir í seinni hálfleik og héldum bara að þetta myndi gerast sjálfkrafa og við eitthvað voða stórir.“
Sigurður Heiðar var óhress með þankagang sinna manna í síðari hálfleik gegn röskum Völsurum.
„Við erum að tapa boltanum ótrúlega klaufalega og erum að fá þá hjólandi á okkur trekk í trekk sem var svo sannarlega ekki planið. Þetta var það sem við ætluðum að koma í veg fyrir að fá þessi skyndiupphlaup á okkur en við náðum því ekki. Við vorum klaufalegir þegar við vorum að tapa boltanum illa og kláruðum sóknirnar okkar illa og þá bara gerist þetta.“
Sigurður Heiðar tekur þó margt jákvætt úr frammistöðu sinna manna.
„Hins vega fullt af góðum hlutum. Auðvitað er slæmi kaflinn okkar í þessum leik langur en mér fannst góði kaflinn það góður að ég ætla að taka það út úr honum. Þetta er allt öðruvísi lið en hin liðin sem við erum að fara að mæta. Þetta er lið sem refsar þér svakalega illa og við munum taka það góða úr þessum leik inn í næstu leiki.“
Næsti leikur Þórs er gegn erkióvinunum í KA næsta laugardag, en liðin eru bæði í blóðugri fallbaráttu. Aðeins eitt stig skilur liðin að og er KA í fallsæti stigi á eftir Þór.
„Þetta verður stór leikur og við erum í þessu til að spila stóra leiki. Það verður spenna á Akureyri í vikunni og fram að þessum leik. KA liðið er allt öðruvísi lið en Vals liðið. Ég held að við séum með þannig trú á því sem við erum að gera vel að við komum bara mjög sperrtir inn í leikinn um næstu helgi. Við munum fá fólkið með okkur og andann og þetta verður alvöru stríð þarna fyrir norðan.“