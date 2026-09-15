Segir skot Dagnýjar á Breiðablik „pínu ósanngjarnt“ Sindri Sverrisson skrifar 15. september 2026 15:02 Flosi Eiríksson segir viðtalið við Dagnýju áhugavert og skemmtilegt en telur skot hennar á Breiðablik ósanngjarnt. Samsett/Vísir Flosi Eiríksson, formaður knattspyrnudeildar Breiðabliks, segir það ekki til marks um minni metnað í fótbolta kvenna hér á landi að liðið hafi neyðst til að skipta markverði inná sem útileikmanni í Evrópuleik í sumar. Um einstakt tilvik hafi verið að ræða. Dagný Brynjarsdóttir lýsti áhyggjum af þróun mála hér á landi síðustu ár í íslenskum kvennafótbolta. Sagði hún Ísland vera að dragast aftur úr og sagði umgjörðina þurfa að vera betri hjá félögunum, þar á meðal þeim stærstu og bestu á landinu. „Það eru ýmsir litlir hlutir sem eru samt prinsipp. Til dæmis eru sum lið ekki með styrktarþjálfara. Æfingafatnaður leikmanna er ekki þveginn. Svo líka að liðin séu ekki með nógu stóran leikmannahóp eins og sást til dæmis hjá Breiðabliki [í Evrópukeppni]. Það er galið að eitt besta lið landsins sé að setja markmann inn á sem útispilara,“ sagði Dagný og nefndi fleira. Evrópuleikur Breiðabliks, sem Dagný minntist á, fór fram í Kasakstan í ágúst. Aðeins sextán leikmenn fóru út fyrir hönd Breiðabliks, í tvo Evrópuleiki, og í seinni leiknum kom svo upp sú staða að varamarkvörðurinn Taylor Kane varð að koma inná sem varamaður, í 3-2 sigri gegn Dinamo Minsk í framlengdum leik. Hópur Breiðabliks var hins vegar minni en ella vegna meiðsla og veikinda, að sögn Flosa, og atvikið alls ekki einkennandi fyrir stefnu félagsins. Hann fagnar viðtalinu við Dagnýju en vill ítreka það sem fram kom í viðtali við Ian Jeffs, þjálfara Breiðabliks, um að aðstæður hafi verið sérstaklega slæmar fyrir fyrrnefnda Evrópuleiki. „Það er alltaf gott að fá umræður og ábendingar um hvernig gera má betur í umgjörð og uppbyggingu kvennafótboltans á Íslandi og þar mun ekki standa á okkur, hvorki í orði eða á borði, en mig langar að koma á framfæri skýringum um þau dæmi sem Dagný nefnir,“ skrifar Flosi á Facebook-síðu sína. „Í mjög langri, erfiðri og dýrri ferð til Kasakstan urðum við fyrir meiðslum og veikindum rétt fyrir brottför – auk þess sem nokkrir leikmenn glímdu við veikindi í ferðinni sjálfri, fyrir utan aðstæður sem voru afar krefjandi. Við þær aðstæður var gripið til þess ráðs að varamarkmaður spilaði 10 mínútur í lok leiks. Ekki draumastaða en eðlilegt neyðarúrræði. Að leggja þetta einstaka tilvik þannig upp að það sýni að við í Breiðabliki höfum ekki metnað fyrir kvennaboltanum er pínu ósanngjarnt og tekur ekkert tillit til aðstæðna á tímabilinu í heild sinni eða í þessari Evrópuferð. Önnur atriði sem hún nefnir eiga ekki við um Breiðablik,“ skrifar Flosi. Hann tjáði sig svo frekar um málið í viðtali við Valtý Björn Valtýsson í Minni skoðun á X977. Viðtalið má heyra eftir 37:30 mínútur af þættinum hér að neðan. „Þetta segir ekkert um að við viljum ekki vera með nógu stóran hóp,“ sagði Flosi í þættinum um stöðuna sem myndaðist í Kasakstan. „Ekkert um framlag Breiðabliks eða hvernig við viljum standa að þessu,“ sagði Flosi og bætti við að til viðbótar við meiðsli leikmanna hefðu þrjár verið orðnar óléttar á þessum tímapunkti. „Mér fannst þetta dæmi því óheppilegt,“ sagði Flosi og ítrekaði að önnur dæmi sem Dagný nefndi um skort á umgjörð ættu ekki við Breiðablik: „Þetta á ekki við okkar félag. Við erum að reyna að leggja okkur fram um að hafa umbúnað og aðstöðu eins góða og við getum. Við reynum að bæta hana á hverju ári. Það er örugglega eitthvað sem við getum gert betur, ýmislegt sem við ætlum að gera betur, og það er hjá báðum kynjum. Auðvitað er alveg rétt hjá Dagnýju að það eru slagsmál alla daga vikunnar við að halda uppi standard og umgjörð í kvennaboltanum, og raunar báðu megin. Það er ekkert brjálæðislega auðvelt að reka íslensk knattspyrnufélög,“ sagði Flosi. 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