Uppgjörið: KR - ÍA 5-1| Markahæstir í sögunni Valur Páll Eiríksson skrifar 13. september 2026 16:30 KR er í harðri baráttu um að komast í annað sæti Bestu deildar karla. Anton/Vísir KR vann í dag öruggan sigur á ÍA þegar að liðin mættust á Meistaravöllum í annað sinn á nokkrum dögum í Bestu deildinni. Lokatölur 5-1 sigur KR sem lyftir liðinu upp í 2. sæti Bestu deildarinnar. Lærisveinar Óskars Hrafns hefndu sín eftir tap gegn ÍA á Skaganum. KR og ÍA mættust annan leikinn í röð eftir 3-1 sigur Skagamanna í síðasta leik fyrir skiptingu deildarinnar á Akranesi síðustu helgi. Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, sagði það verstu frammistöðu Vesturbæinga á leiktíðinni og að menn væru staðráðnir í að bæta fyrir það í dag. Það mátti sjá á KR-ingum í upphafi leiks. Galdur Guðmundsson veitti liðinu forystuna eftir aðeins sjö mínútna leik eftir frábæran undirbúning Orra Hrafns Kjartanssonar. Orri Hrafn vann þá boltann á miðjunni sjö mínútum síðar og kom honum til Sigurðar Breka Kárasonar, sem var í liðinu í stað Hrafns Tómassonar sem var í banni. Sigurður Breki tók á rás og átti hnitmiðað skot frá D-boga sem Árni Marinó réði ekki við í marki ÍA. Aftur var Orri Hrafn á ferðinni á 21. mínútu þegar hann tók á sprett og skaut að marki. Árni varði skotið en beint fyrir fætur Galdurs sem skoraði sitt annað mark frá markteig. Með þriðja markinu setti KR met. Um var að ræða 77. mark KR í deildinni í sumar og aldrei hefur eitt lið skorað eins mörg mörk á einu tímabili í efstu deild á Íslandi. KR bætti þar með met Víkings frá árinu 2023 og það með fjóra leiki eftir. KR-ingar í góðum málum og leiddu 3-0 í hálfleik. Orkustigið var heldur lægra eftir hlé og síðari hálfleikurinn var tíðindalítill framan af. Lárus Orri gerði þrefalda skiptingu um miðjan hálfleikinn og skömmu eftir hana lagði varamaðurinn Johannes Vall upp tólfta mark Markúsar Páls Ellertssonar í sumar eftir frábæra skyndisókn á 71. mínútu. KR svaraði hins vegar um hæl. Eiður Gauti Sæbjörnsson var réttur maður á réttum stað og lagði boltann í netið eftir fyrirgjöf Arons Sigurðarsonar sem Luke Rae skallaði fyrir fætur Eiðs. Rae skoraði svo sjálfur fimmta markið og innsiglaði 5-1 sigur KR-inga eftir snarpa sókn. KR-ingar svöruðu hressilega fyrir tapið á Skaganum síðustu helgi. KR-ingar því með heil 79 mörk í sumar, sem er met. Það er vart að maður trúi því að sömu lið hafi mæst fyrir viku síðan þar sem ÍA var umtalsvert sterkari aðilinn og vann öruggan 3-1 sigur. Það var ekki að sjá sömu lið í dag þar sem KR-ingar áttu aldrei í vandræðum. Eftir sigur dagsins er KR með 47 stig í öðru sæti deildarinnar, sex stigum frá toppliði Víkings sem á leik við Keflavík á morgun. Fram mætir Breiðabliki á þriðjudag og getur tekið annað sætið af KR með sigri. ÍA er með 30 stig í fimmta sæti, jafnt Breiðabliki að stigum sem er sæti ofar. Atvik leiksins Mark Galdurs í upphafi leiks. Það setti tóninn fyrir það sem koma skildi og KR-ingar litu aldrei um öxl. Stjörnur og skúrkar Sigurður Breki og Orri Hrafn voru frábærir á miðju KR-inga í dag. Galdur Guðmundsson setti tvö og var ljómandi fínn. Fæstir Skagamenn áttu góðan dag. Þá var Aron Sigurðarson óvenju lítið áberandi þennan sunnudaginn. Dómarar Ekkert vesen á Gunnari Oddi Hafliðasyni og hans teymi í dag. Stemning og umgjörð Smá þynnka í Vesturbænum í grámyglulegu veðri. 707 manns létu sjá sig, 100 færri en mættu á leik kvennaliðs KR sem tryggði sig upp í Bestu deildina í gær. Andinn þó góður og fólk fékk sitt fyrir peninginn í dag. Besta deild karla Íslenski boltinn KR ÍA