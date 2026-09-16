Íslenski boltinn

„Hinna klúbbanna á Ís­landi að elta þá“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Víkingur er fyrirmyndarfélag samkvæmt sérfræðingum Stúkunnar.
Víkingur er fyrirmyndarfélag samkvæmt sérfræðingum Stúkunnar. vísir / ANTON

„Þetta er það besta sem ég hef séð til þeirra í dálítið langan tíma,“ sagði Bjarni Guðjónsson um 4-1 sigur Víkings á Keflavík í Bestu deild karla. Víkingur stefnir hraðbyri að Íslandsmeistaratitlinum og félagið fær mikið hrós vegna umgjarðar.

Víkingur vann öruggan sigur á Keflavík um helgina og getur tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn með sigri á KR á Meistaravöllum næstu helgi. Bjarni segir Víkinga allt eins líklega til þess að taka það.

„Það er smá skrýtið að segja það því Gylfi var ekki með. Ef þeir fá Gylfa svo inn við hliðina á Daníel á miðjunni þegar þeir fara í Vesturbæinn líta þeir mjög vel út.“

„Er þetta ekki bara fyrsti leikurinn í langan tíma þar sem þeir fá viku á milli leikja. Þeir eru úthvíldir og ferskir. Ég held það hafi skipt miklu máli,“ sagði Baldur Sigurðsson í Stúkunni í gær.

Klippa: Víkingar fá mikið lof

Hvað heildarbrag og umgjörð Víkinga varðar hlóðu Baldur og Bjarni þá félagið lofi.

„Mér fannst öll umgjörðin og holningin á klúbbnum, komnir með Boozt framan á treyjuna og eru í þessari Evrópukeppni, mér fannst eins og ég væri kominn á leik á Norðurlöndunum í efstu deild. Þetta var skrefinu lengra. Bara hrós og vel gert,“ segir Baldur.

„Það er eiginlega sama hvert þú lítur, Víkingarnir hafa tekið risa stór skref fram á við. Núna er það hinna klúbbanna á Íslandi að elta þá,“ segir Bjarni sem hrósaði enn fremur allri umgjörð og einnig stuðningsmönnum Víkings sem kyrjuðu söngva allan leikinn gegn Keflavík.

Umfjöllunina má sjá í spilaranum.

Víkingur Reykjavík Besta deild karla

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