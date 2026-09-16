„Hinna klúbbanna á Íslandi að elta þá“ Valur Páll Eiríksson skrifar 16. september 2026 13:31 Víkingur er fyrirmyndarfélag samkvæmt sérfræðingum Stúkunnar. vísir / ANTON „Þetta er það besta sem ég hef séð til þeirra í dálítið langan tíma,“ sagði Bjarni Guðjónsson um 4-1 sigur Víkings á Keflavík í Bestu deild karla. Víkingur stefnir hraðbyri að Íslandsmeistaratitlinum og félagið fær mikið hrós vegna umgjarðar. Víkingur vann öruggan sigur á Keflavík um helgina og getur tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn með sigri á KR á Meistaravöllum næstu helgi. Bjarni segir Víkinga allt eins líklega til þess að taka það. „Það er smá skrýtið að segja það því Gylfi var ekki með. Ef þeir fá Gylfa svo inn við hliðina á Daníel á miðjunni þegar þeir fara í Vesturbæinn líta þeir mjög vel út.“ „Er þetta ekki bara fyrsti leikurinn í langan tíma þar sem þeir fá viku á milli leikja. Þeir eru úthvíldir og ferskir. Ég held það hafi skipt miklu máli,“ sagði Baldur Sigurðsson í Stúkunni í gær. Klippa: Víkingar fá mikið lof Hvað heildarbrag og umgjörð Víkinga varðar hlóðu Baldur og Bjarni þá félagið lofi. „Mér fannst öll umgjörðin og holningin á klúbbnum, komnir með Boozt framan á treyjuna og eru í þessari Evrópukeppni, mér fannst eins og ég væri kominn á leik á Norðurlöndunum í efstu deild. Þetta var skrefinu lengra. Bara hrós og vel gert,“ segir Baldur. „Það er eiginlega sama hvert þú lítur, Víkingarnir hafa tekið risa stór skref fram á við. Núna er það hinna klúbbanna á Íslandi að elta þá,“ segir Bjarni sem hrósaði enn fremur allri umgjörð og einnig stuðningsmönnum Víkings sem kyrjuðu söngva allan leikinn gegn Keflavík. Umfjöllunina má sjá í spilaranum. Víkingur Reykjavík Besta deild karla Mest lesið Strákarnir á Saga Class en stelpurnar aftar í vélinni Sport Biðjast afsökunar eftir að keppandi kúkaði á sig Sport Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Íslenski boltinn Auknar líkur á að Ísland endi í neðstu deild Fótbolti Mbappé og Vinicius vildu ekki sýna Ceuta stuðning Fótbolti Arnar kynnti nýjasta hópinn og mætti í spjall Fótbolti „Í raun og veru ætti ég ekki að þola hann“ Fótbolti Kjartan snýr aftur á Álftanes: „Baldur bara bað mig um að koma“ Körfubolti Íslendingaliðið vann bikarinn með tvo ólöglega Handbolti Sjáðu svakalega sleggju Szoboszlai Enski boltinn Fleiri fréttir „Hinna klúbbanna á Íslandi að elta þá“ Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Sjáðu fyrsta mark Gabríels og flugskalla í rangt mark Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-3 | Engin bikarþynnka í Blikum Gabríel: Komnir með Fo... nóg af því að tapa Haukar og Selfoss leika til úrslita Segir skot Dagnýjar á Breiðablik „pínu ósanngjarnt“ „Blikarnir geta sleppt sér lausum“ Sjáðu mörkin: Bomba í slá og inn beint af æfingasvæðinu „Þróunin á Íslandi sorgleg síðan ég var hér síðast“ „Get ekki beðið eftir leiknum í Frostaskjóli“ Uppgjörið: Víkingur - Keflavík 4-1 | Annað skref í átt að titlinum Sjáðu sturlað mark Tómasar, rassamark Vals og tvennur Galdurs og Benedikts Slagsmál á æfingu trufluðu ekki: „Litlar stimpingar með stórum afleiðingum“ Fámáll um orðrómana „Þetta er bara svo ógeðslega dýrt“ „Allir orðnir vinir í skóginum“ „Draumur að fá að spila á landsliðsvellinum“ Uppgjörið: Fylkir - HK 2-2 | Þrjú rauð spjöld og Fylkir í úrslit Þróttur tryggði sig í úrslitaleikinn „Mótið í rauninni búið“ „Við komum svo voða skrítnir inn í seinni hálfleikinn“ „Hræddur um að Höddi Magg hafi fengið hland fyrir hjartað“ „Fannst dómarinn missa svolítið tökin á leiknum” Uppgjörið: Stjarnan - ÍBV 2-0 | Warén jók á áhyggjur Eyjamanna Uppgjörið: KR - ÍA 5-1 | Markahæstir í sögunni Markaskorari Vals óviss um framtíð sína Uppgjörið: Valur - Þór Ak. 4-1 | Valsmenn ekki í vandræðum með Þórsara Uppgjörið: FH - KA 3-0 | FH-ingar fjórum stigum frá fallsvæðinu Þróttarar brutu bikarinn Sjá meira