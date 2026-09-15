Íslenski boltinn

Sjáðu mörkin: Bomba í slá og inn beint af æfinga­svæðinu

Sindri Sverrisson skrifar
Róbert Orri Þorkelsson sinnti sínu í hjarta varnarinnar hjá Víkingi en skoraði einnig frábært mark.
Róbert Orri Þorkelsson sinnti sínu í hjarta varnarinnar hjá Víkingi en skoraði einnig frábært mark. vísir/Diego

Víkingar gætu mögulega orðið Íslandsmeistarar annað árið í röð á laugardaginn, eftir að þeir unnu 4-1 sigur gegn Keflavík í Bestu deild karla í gær. Mörkin úr leiknum má sjá á Vísi.

Ef Fram tekst ekki að vinna nýkrýnda bikarmeistara Breiðabliks í kvöld er ljóst að Víkingur getur tryggt sér titilinn með sigri gegn KR í Vesturbænum á laugardaginn. Liðið er níu stigum á undan KR og ellefu stigum á undan Fram sem á leikinn í kvöld til góða, nú þegar fjórar umferðir eru eftir.

Af mörkunum í Víkinni í gær stóð mark Róberts Orra Þorkelssonar upp úr en miðvörðurinn þrumaði í þverslá og inn, eftir hornspyrnu.

„Þetta var í rauninni bara beint af æfingasvæðinu. Við æfðum þetta í gær og fórum svona létt yfir þetta. Það var nú ekki flóknara en það,“ sagði Róbert í viðtali eftir leikinn.

Markið og önnur mörk leiksins má sjá hér að neðan.

Klippa: Víkingur - Keflavík 4-1

Daniel Hafsteinsson kom Víkingi í 1-0 eftir frábært samspil og Róbert Orri tvöfaldaði forskotið á 29. mínútu. Stígur Diljan Þórðarson skoraði svo seinni tvö mörk Víkinga áður en Muhamed Alghoul klóraði í bakkann fyrir Keflvíkinga.

Besta deild karla Víkingur Reykjavík Keflavík ÍF

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