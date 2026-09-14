Uppgjörið: Víkingur - Keflavík 4-1 | Annað skref í átt að titlinum Kolbeinn Kristinsson skrifar 14. september 2026 21:05 Valdimar Þór Ingimundarson lagði tvö upp í dag. Víkingar áttu í litlum vandræðum með Keflavíkinga. Anton/Vísir Víkingur vann sannfærandi 4-1 sigur á Keflavík á Víkingsvelli í 23. umferð Bestu deildar karla, þeirri fyrstu eftir skiptingu deildarinnar. Daníel Hafsteinsson kom Víkingum yfir áður en Róbert Orri Þorkelsson og Stígur Diljan Þórðarson bættu við mörkum fyrir hlé. Stígur skoraði svo sitt annað mark strax í upphafi síðari hálfleiks áður en Muhamed Alghoul minnkaði muninn fyrir Keflavík. Þrjú mörk á ellefu mínútum Víkingar brutu ísinn á 21. mínútu. Sveinn Margeir átti þá góða stoðsendingu á Daníel Hafsteinsson sem kláraði færið innan vítateigs með hægri fæti niður í hægra hornið. Sjö mínútum síðar kom mark leiksins. Víkingar tóku hornspyrnu stutt, Helgi Guðjóns sendi boltann með jörðinni inn á vítateig þar sem Róbert Orri Þorkelsson smellhitti hann í fyrstu snertingu með vinstri fæti. Boltinn fór í slána og inn og Víkingar komnir í 2-0. Heimamenn voru hvergi nærri hættir. Á 32. mínútu kom þriðja markið þegar Stígur Diljan Þórðarson renndi sér í boltann við fjærstöngina eftir sendingu eða skot frá Valdimari hægra megin úr vítateignum. Víkingar höfðu þar með skorað þrjú mörk á aðeins ellefu mínútum og fóru með 3-0 forystu til hálfleiks. Stígur tvöfaldaði sitt og Víkingar kláruðu verkið Víkingar þurftu aðeins tvær mínútur í síðari hálfleik til að bæta við fjórða markinu. Valdimar Þór sendi þá boltann fyrir og Stígur Diljan kláraði af stuttu færi af yfirvegun. Keflvíkingar minnkuðu muninn á 58. mínútu. Víkingar voru þá kærulausir í uppspilinu aftast og Muhamed Alghoul komst inn í slaka sendingu frá Aroni Snæ. Hann lét vaða á nærstöngina og boltinn lak í netið. Þar við sat og Víkingur tryggði sér öruggan 4-1 sigur á heimavelli. Atvik leiksins Mark Róberts Orra, annað mark leiksins, var stórglæsilegt og kom eftir fast leikatriði sem greinilega hafði verið teiknað upp á æfingasvæðinu. Hornspyrnan var tekin stutt, Helgi Guðjóns renndi boltanum niðri með jörðinni inn á vítateiginn þar sem Róbert Orri smellhitti hann með vinstri fæti og negldi boltanum í slána og inn. Stjörnur og skúrkar Róbert Orri var frábær í þessum leik, skoraði gott mark og boltinn flæddi vel í gegnum hann í öftustu línu. Daníel Hafsteins var öflugur á miðsvæðinu, skoraði gott mark og tók mikið til sín og var óhræddur við að reyna skot langt utan af velli ef svo bar undir. Valdimar með tvær stoðsendingar, hann og Aron Elís voru sömuleiðis traustir og vinnusamir að venju. Hjá Keflavík var Ásgeir Orri í markinu fínn heilt yfir, mæddi mikið á honum og kannski ekki mikið við hann að sakast í mörkunum sem dæmi. Muhamed Alghoul skoraði fínt mark en það var vitanlega of lítið og of seint. Annars var enginn augljós skúrkur þannig séð; Keflvíkingar mættu einfaldlega ofjarli sínum hér í kvöld. Dómarinn Pétur Guðmundsson og hans teymi voru faglegir og flottir heilt yfir. Leikurinn fékk að fljóta ágætlega. Engin umdeild atvik að ráði og þessu var siglt örugglega í höfn. Einkunn: 8,5. Stemning og umgjörð Það var góð kvöldstund í Fossvoginum og fínasta umgjörð á Víkingsvelli. Áhorfendur létu vel í sér heyra og stemningin var ágæt allan leikinn. Víkingar kunna sitt fag þegar kemur að umgjörð heimaleikja og þar var lítið slegið af – þrátt fyrir smá reyklykt yfir vellinum eftir brunann sem átti sér stað steinsnar frá í Elliðaárdalnum skömmu fyrir leik. Viðtöl Sölvi Geir: Virkilega gaman að horfa á liðið mitt í dag Sölvi Geir Ottesen gat fagnað í kvöld.vísir/Hulda Margrét Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, var eðlilega ánægður eftir sannfærandi 4-1 sigur liðsins á Keflavík í Fossvoginum í kvöld. „Já, bara frábær leikur. Fyrri hálfleikurinn var virkilega flottur hjá okkur. Við spiluðum mjög góðan bolta og vorum virkilega „on it“,“ sagði Sölvi eftir leik. Hann var sérstaklega ánægður með viðbrögð sinna manna eftir síðasta leik gegn Fram. „Mér fannst okkur vanta svolítið upp á í síðasta leik á móti Fram. Við vorum hálfdaufir þar en þetta voru mjög góð viðbrögð í dag. Það var virkilega gaman að horfa á liðið mitt.“ Víkingar voru komnir í 3-0 eftir rúman hálftíma og höfðu þá tekið leikinn föstum tökum. „Við spiluðum flæðandi bolta, létum boltann ganga hratt á milli manna og vorum í fullri stjórn á leiknum. Ég er virkilega sáttur með frammistöðuna. Mikilvæg þrjú stig í hús og áfram gakk.“ „Við æfðum þetta í gær“ Róbert Orri Þorkelsson fékk tækifæri í byrjunarliði Víkinga og nýtti það vel. Hann skoraði stórglæsilegt annað mark liðsins eftir útfært horn sem hafði verið æft daginn áður. „Við æfðum þetta í gær og það er alltaf gaman þegar maður setur upp svona fast leikatriði og það gengur eftir,“ sagði Sölvi. Hann hrósaði Róberti sérstaklega fyrir frammistöðuna. „Það var skemmtilegt fyrir Robba að koma inn í þetta með marki en ekki bara það. Hann var frábær í leiknum sjálfum, virkilega góður á boltanum og öflugur í sínum návígum. Hann spilaði virkilega góðan leik.“ Sölvi nefndi einnig Helga Guðjónsson sérstaklega. „Mig langar líka að taka Helga fyrir. Hann var að spila á móti einum öflugasta kantmanni deildarinnar, sem er virkilega góður einn á einn. Það er gaman að sjá gamlan striker leysa svona varnarhlutverk vel.“ „Heildarframmistaða liðsins var frábær. Hún sýnir að menn vita hvað er í húfi og sýndu það að þeim er ekki sama.“ Gylfi glímir við smávægileg meiðsli Gylfi Sigurðsson var ekki í leikmannahópi Víkinga í kvöld. Að sögn Sölva er þó ekki um alvarleg meiðsli að ræða. „Þetta eru smávægileg meiðsli sem hann er að díla við. Vonandi halda þau honum ekki lengi frá en við þurfum bara að meta hvernig þetta þróast.“ Fagna engu fyrr en titillinn er tryggður Víkingar halda áfram að styrkja stöðu sína í toppbaráttunni en Sölvi vildi lítið gefa út á vangaveltur um hversu langt liðið væri komið með að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn. „Við förum ekkert að spá í það fyrr en þetta er komið. Við fögnum ekki fyrr en við erum komnir með titilinn og búnir að tryggja þetta.“ Haraldur Freyr: Víkingur miklu betri aðilinn í dag Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur Haraldur Freyr Guðmundsson þjálfari Keflavíkur viðurkenndi fúslega að Víkingar hefðu verið talsvert sterkari aðilinn eftir 4-1 tap Keflavíkur í Fossvoginum í kvöld. „Þetta var slakur leikur hjá okkur, sérstaklega fyrri hálfleikurinn þar sem Víkingar réðu öllum lögum og lofum. Þeir voru talsvert betri aðilinn og verðskulduðu að vera 3-0 yfir,“ sagði Haraldur eftir leik. Víkingar höfðu nánast gengið frá leiknum fyrir hlé og bættu svo fjórða markinu við strax í upphafi síðari hálfleiks. „Seinni hálfleikurinn var kannski aðeins skárri hjá okkur, sérstaklega síðustu 30 mínúturnar. Víkingur var þá eðlilega búinn að stíga aðeins af bensíngjöfinni og við fengum meira svæði til þess að spila.“ „En heilt yfir voru Víkingar miklu betri í dag. Við áttum fá svör og það er ósköp eðlilegt að þetta hafi endað með sigri þeirra.“ „Það voru móment í þessu“ Keflvíkingar minnkuðu muninn í 4-1 og fengu í kjölfarið tækifæri til að gera lokakafla leiksins áhugaverðari. „Við fengum tvö eða þrjú fín upphlaup eftir að við skoruðum til þess að gera 4-2. Sindri, stopparinn okkar, komst meðal annars í gegn en ákvað að gefa boltann í stað þess að skjóta þegar markmaðurinn var kominn út úr markinu.“ „Það voru svona móment í þessu en, eins og ég segi, heilt yfir var Víkingur miklu betri aðilinn og vann þennan leik verðskuldað.“ „Ekkert annað í stöðunni en að gíra okkur upp“ Fimm leikir eru eftir hjá Keflavík á tímabilinu og Haraldur segir liðið einfaldlega þurfa að horfa strax til næsta verkefnis. „Það er ekkert annað í stöðunni fyrir okkur að gera en að hvíla okkur aðeins í fyrramálið og svo bara gíra okkur upp og mæta í Fram næsta sunnudag.“ Besta deild karla Keflavík ÍF Víkingur Reykjavík