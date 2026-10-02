Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Theódóra Guðný Vilhjálmsdóttir skrifar 2. október 2026 20:59 Víkingur Reykjavík spilar í Lengjudeildinni á næsta tímabili. Valskonur líka og það í fyrsta sinn í sögunni. Þór/KA er hins vegar ekki á förum úr Bestu deildinni. Hulda/Vísir Það var mikið undir í Víkinni og þess sáust merki þess á upphafsmínútunum. Bæði lið virtust nokkuð taugaóstyrk og þreifuðu fyrir sér án þess að skapa mikla hættu. Víkingar náðu smám saman meiri stjórn á leiknum en gekk illa að finna leið í gegnum þétta vörn gestanna. Þór/KA freistaði þess að nýta skyndisóknir og komst nokkrum sinnum í álitlegar stöður en lítið varð úr þeim. Hvorugu liðinu tókst að skapa sér alvöru marktækifæri og staðan í hálfleik því 0-0. Lítil breyting varð á leiknum eftir hlé. Áfram var barist um hvern bolta en liðunum gekk illa að opna varnir hvors annars. Á 65. mínútu kölluðu Víkingar eftir vítaspyrnu þegar skot Bergdísar Sveinsdóttur virtist við fyrstu sýn fara í hönd Karenar Huldu Hrafnsdóttur inni í vítateig. Ekkert var þó dæmt en Víkingar voru allt annað en sáttir með niðurstöðu dómarans. Fimm mínútum síðar munaði litlu að heimakonur næðu forystunni. Boltinn barst þá til Bergþóru Sólar Ásmundsdóttur fyrir utan teig og hún náði góðu skoti sem small í slánni. Það voru hins vegar gestirnir sem brutu ísinn á 74. mínútu. Hildur Anna Birgisdóttir sendi boltann fyrir markið og eftir nokkurt krafs í teignum náði María Dögg að pota honum í netið. Þór/KA er því komið yfir og skrefi nær því að bjarga sæti sínu. Erin Flurey innsiglaði svo sigurinn tíu mínútum síðar. Margrét Árnadóttir átti þá frábæra sendingu inn fyrir vörn Víkings og Flurey kláraði færið af öryggi. Víkingar reyndu að minnka muninn á lokamínútunum en það gekk ekki. Þór/KA fagnaði því tveggja marka sigri og áframhaldandi veru í Bestu deildinni á meðan Víkingar spila í Lengjudeildinni næsta sumar. Atvik leiksins Fyrsta mark Þór/KA á 74. mínútu var atvik leiksins. María Dögg Jóhannesdóttir náði þá að pota boltanum fram hjá Telmu Ívarsdóttur í marki Víkings og gjörbreytti stöðunni í fallbaráttunni. Valur var yfir gegn Fram í Úlfarsárdal og fram að markinu stefndi í að bæði Víkingur og Þór/KA féllu. Mark Maríu Daggar kom norðankonum hins vegar úr fallsæti og fögnuðurinn var gríðarlegur, bæði meðal leikmanna og stuðningsfólks sem hafði lagt leið sína frá Akureyri. Stjörnur og skúrkar Allir leikmenn Þór/KA voru virkilega góðar í dag og börðust sem lið frá fyrstu mínútu og virkilega erfitt að velja eina sem stóð upp úr. Arna Sif Ásgrímsdóttir, fyrirliði liðsins, var þó eins og klettur í vörninni og Erin Flurey var öflug í framlínunni og innsiglaði sigurinn með síðara marki liðsins. Dómarinn Arnar Ingi Ingvarsson og hans teymi áttu að mestu fínan leik í dag. Það komu þó upp tvö vafaatriði, fyrst þegar Bergdís skaut í höndina á Kareni Huldu inni í teig gestanna og svo var svipað atvik rétt fyrir mark gestanna þar sem leikmaður Þór/KA sparkaði boltanum í höndina á leikmanni Víkings inni í teig. Stemning og umgjörð Það var alvöru stemning hér í Víkinni í dag og 1100 áhorfendur á leiknum í dag, virkilega gaman að sjá hversu margir voru í stúkunni. Það var einnig alvöru dagskrá fyrir leik og atriði frá Dansskóla Brynju Péturs í hálfleik. Fótbolti Íslenski boltinn Besta deild kvenna Víkingur Reykjavík Þór Akureyri KA