Fótbolti

Étur hatt sinn vegna um­mæla um Gylfa

Valur Páll Eiríksson skrifar
Gylfi Þór Sigurðsson ræddi við Stefán Árna Pálsson fyrir leik í Lúxemborg. Stefán dró til baka ummæli sem hann hafði látið falla um Gylfa í Besta sætinu.
Gylfi Þór Sigurðsson ræddi við Stefán Árna Pálsson fyrir leik í Lúxemborg. Stefán dró til baka ummæli sem hann hafði látið falla um Gylfa í Besta sætinu. Vísir

Stefán Árni Pálsson játaði að hann þyrfti að éta hatt sinn vegna ummæla sem hann hefur viðhaft um Gylfa Þór Sigurðsson, landsliðsmann karla í fótbolta í Besta sætinu.

Gylfi Þór var meðal betri manna vallarins í 3-0 sigri Íslands á Lúxemborg í síðasta leik í Þjóðadeildinni. Hann hafði góð áhrif á leikmenn í kringum sig og átti stóran þátt í því að landsliðið svaraði fyrir sig eftir slakt 1-1 jafntefli við Eistland hér heima örfáum dögum fyrr.

Stefán Árni hafði sagt tíma Gylfa með landsliðinu liðinn en dró það til baka í Besta sætinu, hlaðvarpi íþróttadeildar Sýnar, í gær.

„Við höfum alveg rætt og ég hef sagt það að ég vilji hafa Tómas Bent í landsliðinu. Á kostnað hvers er ég þá spurður. Á kostnað Gylfa eða Arons. Ég verð að taka það bara til baka. Hann á algjörlega að vera í þessu landsliði,“ segir Stefán Árni.

„Ég held það sé bara rosalega mikilvægt fyrir þessa stráka að hafa þá.“

Hlusta má á Besta sætið í meðfylgjandi spilara eða á öllum helstu hlaðvarpsveitum.

Áhugavert verður að sjá hvort Gylfi Þór verði í byrjunarliði Íslands í dag en Ísland mætir Búlgaríu á Laugardalsvelli í dag.

Leikur Íslands og Búlgaríu hefst klukkan 16:00 og er í beinni útsendingu og opinni dagskrá á Sýn Sport. Útsending hefst klukkan 15:20.

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