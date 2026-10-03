Stefán Árni Pálsson játaði að hann þyrfti að éta hatt sinn vegna ummæla sem hann hefur viðhaft um Gylfa Þór Sigurðsson, landsliðsmann karla í fótbolta í Besta sætinu.
Gylfi Þór var meðal betri manna vallarins í 3-0 sigri Íslands á Lúxemborg í síðasta leik í Þjóðadeildinni. Hann hafði góð áhrif á leikmenn í kringum sig og átti stóran þátt í því að landsliðið svaraði fyrir sig eftir slakt 1-1 jafntefli við Eistland hér heima örfáum dögum fyrr.
Stefán Árni hafði sagt tíma Gylfa með landsliðinu liðinn en dró það til baka í Besta sætinu, hlaðvarpi íþróttadeildar Sýnar, í gær.
„Við höfum alveg rætt og ég hef sagt það að ég vilji hafa Tómas Bent í landsliðinu. Á kostnað hvers er ég þá spurður. Á kostnað Gylfa eða Arons. Ég verð að taka það bara til baka. Hann á algjörlega að vera í þessu landsliði,“ segir Stefán Árni.
„Ég held það sé bara rosalega mikilvægt fyrir þessa stráka að hafa þá.“
Hlusta má á Besta sætið í meðfylgjandi spilara eða á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
Áhugavert verður að sjá hvort Gylfi Þór verði í byrjunarliði Íslands í dag en Ísland mætir Búlgaríu á Laugardalsvelli í dag.
Leikur Íslands og Búlgaríu hefst klukkan 16:00 og er í beinni útsendingu og opinni dagskrá á Sýn Sport. Útsending hefst klukkan 15:20.