Blaðamannafundi Heimis Hallgrímssonar, landsliðsþjálfara írska landsliðsins, var slitið snemma þegar ísraelskir blaðamenn undirbjuggu sig að spyrja Íslendinginn spjörunum úr. Írland mætir Ísrael öðru sinni á morgun.
Það gekk á ýmsu fyrir fyrri leik liðanna sem fram fór í Ungverjalandi síðasta sunnudag og á sama tíma fyrir viku síðan frestaðist blaðamannafundur Heimis, sem og æfing írska liðsins, um fjórar klukkustundir vegna fundarhalda um leikinn sem Írar íhuguðu að sniðganga.
Heimir mætti því næst á blaðamannafund og fékk þar að mæta beittum ísraelskum blaðamönnum sem meðal annars spurðu hann hvers vegna Írar hefðu spilað landsleiki við Þýskalands nasismans á fjórða áratug síðustu aldar en ættu í vandræðum með að mæta Ísrael í dag.
Ireland press conference in Serbia cut short after FAI shut down questions from Israeli media related to the flydubai hijack and then a racism allegation directed at an Irish player which has been strongly refuted by the FAI. Some angry scenes in the room and afterwards.— Daniel McDonnell (@McDonnellDan) October 3, 2026
Ireland press conference in Serbia cut short after FAI shut down questions from Israeli media related to the flydubai hijack and then a racism allegation directed at an Irish player which has been strongly refuted by the FAI. Some angry scenes in the room and afterwards.
Írland og Ísrael mætast í heimaleik Írlands á morgun en sá fer fram fyrir luktum dyrum í Serbíu.
The Ireland press conference concludes in dramatic circumstances as an Israeli reporter tries to claim that an Irish player called an Israeli player a "monkey" last Sunday. That allegation is categorically denied by an FAI press officer.No UEFA delegate to be seen in room— Seán O'Connor (@SeanOCSport) October 3, 2026
The Ireland press conference concludes in dramatic circumstances as an Israeli reporter tries to claim that an Irish player called an Israeli player a "monkey" last Sunday. That allegation is categorically denied by an FAI press officer.No UEFA delegate to be seen in room
Heimir hafði setið fundinn og svarað spurningum en þegar ísraelskir blaðamenn fóru að spyrja hann út í nýlegt flugrán milli Dubai og Tel Aviv og meint kynþáttaníð írsks leikmanns í garð leikmanns Ísraels ákvað írska knattspyrnusambandið að slíta fundinum.
Samkvæmt írskum fjölmiðlamönnum var töluverð reiði meðal ísraelskra kollega þeirra vegna þeirrar ákvörðunar. Hvergi hafi verið að sjá fulltrúa frá UEFA til að hafa eftirlit með fundinum, en slíkt er fáheyrt.
Fundurinn hafi verið færður í annað rými á vellinum þar sem írskir blaðamenn fengu að klára þær spurningar sem þeir áttu eftir að bera undir Heimi.
Að Írar fái fleiri spurningar eða sérfund er í samræmi við reglulgerðir UEFA en ísraelski blaðamaðurinn sem bar spurningarnar upp brást ókvæða við. Hann ríghélt í hljóðnemann sem hann hafði fengið og neitaði að skila honum.
Þá reyndi að hann troða sér inn á aukafundinn fyrir írsku blaðamennina en var vísað á dyr. Að endingu þurfti öryggisgæslu til að fylgja honum á brott.