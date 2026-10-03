Fótbolti

Blaða­manna­fundi slitið snemma og Ísraelar brjálaðir

Valur Páll Eiríksson skrifar
Heimir Hallgrímsson hefur þurft að svara allskyns misgáfulegum spurningum í yfirstandandi landsliðsglugga sem klárast eftir leik Írlands og Ísrael á morgun.
Heimir Hallgrímsson hefur þurft að svara allskyns misgáfulegum spurningum í yfirstandandi landsliðsglugga sem klárast eftir leik Írlands og Ísrael á morgun. Getty/Ben McShane

Blaðamannafundi Heimis Hallgrímssonar, landsliðsþjálfara írska landsliðsins, var slitið snemma þegar ísraelskir blaðamenn undirbjuggu sig að spyrja Íslendinginn spjörunum úr. Írland mætir Ísrael öðru sinni á morgun.

Það gekk á ýmsu fyrir fyrri leik liðanna sem fram fór í Ungverjalandi síðasta sunnudag og á sama tíma fyrir viku síðan frestaðist blaðamannafundur Heimis, sem og æfing írska liðsins, um fjórar klukkustundir vegna fundarhalda um leikinn sem Írar íhuguðu að sniðganga.

Heimir mætti því næst á blaðamannafund og fékk þar að mæta beittum ísraelskum blaðamönnum sem meðal annars spurðu hann hvers vegna Írar hefðu spilað landsleiki við Þýskalands nasismans á fjórða áratug síðustu aldar en ættu í vandræðum með að mæta Ísrael í dag.

Írland og Ísrael mætast í heimaleik Írlands á morgun en sá fer fram fyrir luktum dyrum í Serbíu.

Heimir hafði setið fundinn og svarað spurningum en þegar ísraelskir blaðamenn fóru að spyrja hann út í nýlegt flugrán milli Dubai og Tel Aviv og meint kynþáttaníð írsks leikmanns í garð leikmanns Ísraels ákvað írska knattspyrnusambandið að slíta fundinum.

Samkvæmt írskum fjölmiðlamönnum var töluverð reiði meðal ísraelskra kollega þeirra vegna þeirrar ákvörðunar. Hvergi hafi verið að sjá fulltrúa frá UEFA til að hafa eftirlit með fundinum, en slíkt er fáheyrt.

Fundurinn hafi verið færður í annað rými á vellinum þar sem írskir blaðamenn fengu að klára þær spurningar sem þeir áttu eftir að bera undir Heimi.

Að Írar fái fleiri spurningar eða sérfund er í samræmi við reglulgerðir UEFA en ísraelski blaðamaðurinn sem bar spurningarnar upp brást ókvæða við. Hann ríghélt í hljóðnemann sem hann hafði fengið og neitaði að skila honum.

Þá reyndi að hann troða sér inn á aukafundinn fyrir írsku blaðamennina en var vísað á dyr. Að endingu þurfti öryggisgæslu til að fylgja honum á brott.

Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands Átök í Ísrael og Palestínu Þjóðadeild karla í fótbolta

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