Sjáðu þegar upp úr sauð á fundi Heimis Valur Páll Eiríksson skrifar 3. október 2026 13:57 Heimir týjar sig af fundinum eftir að honum var slitið. Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images Sérkennilegar spurningar ísraelskra blaðamanna, þar á meðal einhverjar sem áttu ekkert skilt við fótbolta, ollu því að blaðamannafundi Heimis Hallgrímssonar var slitið snemma. Þá þurfti að koma einum blaðamanni burt í öryggisfylgd. Líkt og greint var frá á Vísi fyrr í dag sauð upp úr eftir blaðamannafund Írlands fyrir leik við Ísrael í Þjóðadeild karla á morgun. Írar treysta sér ekki að taka við Ísraelum heima fyrir og því fer leikurinn fram fyrir luktum dyrum í Serbíu. Þar fór blaðamannafundurinn fram í dag og það vakti athygli írskra blaðamanna að hvergi var að sjá umsjónaraðila frá UEFA. Slíkur er viðstaddur alla blaðamannafundi í kringum landsleiki þjóða í keppnum á vegum sambandsins, þar á meðal á Laugardalsvelli. Incredible scenes at Heimir Hallgrimsson's press conference this morning, which came to an abrupt end when it was disrupted by an Israeli journalist making bizarre and unfounded allegations against Irish players. pic.twitter.com/WsunljS1lE— Off The Ball (@offtheball) October 3, 2026 Nokkuð var liðið á fundinn þegar bera fór á furðulegum spurningum frá ísraelskum blaðamönnum, þar á meðal um flugrán í vél sem var á leið frá Dúbaí til Ísrael í vikunni. Því næst tók blaðamaður orðið og hugðist spyrja út í meint kynþáttaníð leikmanns írska liðsins í garð leikmanns Ísraela. Frægt er að stuðningsmenn Ísraels beindu apahljóðum að hörunddökkum leikmanni Írlands í leik liðanna á sunnudaginn var en samkvæmt þessum blaðamanni kallaði leikmaður Írlands kollega sinn hjá Ísrael apa. Það eru ásakanir sem írska knattspyrnusambandið hefur neitað staðfastlega og upplýsingafulltrúi írska sambandsins þurfti að hafa sig allan við að reyna að stýra fundinum. @irishfootballfantv After seeing this I really hope our lads go out and pump these again tomorrow. Adam Idah was the one racially abused but this guy tries to change the narrative. 🎥 X/amirzaky11 ♬ original sound - Irish Football Fan TV Honum var svo að endingu slitið vegna framgangs ísraelskra fréttamanna og fundurinn færður í annað rými á vellinum þar sem írskir blaðamenn fengu að klára þær spurningar sem þeir áttu eftir að bera undir Heimi. Að Írar fái fleiri spurningar eða sérfund er í samræmi við reglulgerðir UEFA en ísraelski blaðamaðurinn sem bar spurningarnar upp brást ókvæða við. Hann ríghélt í hljóðnemann sem hann hafði fengið og neitaði að skila honum. Þá reyndi að hann troða sér inn á aukafundinn fyrir írsku blaðamennina en var vísað á dyr. Að endingu þurfti öryggisgæslu til að fylgja honum á brott. Aukafundurinn fór fram í búningsklefa á svæðinu.Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands Írland Ísrael Átök í Ísrael og Palestínu Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Blaðamannafundi slitið snemma og Ísraelar brjálaðir Fótbolti Sjáðu þegar upp úr sauð á fundi Heimis Fótbolti Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Enski boltinn „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Íslenski boltinn Étur hatt sinn vegna ummæla um Gylfa Fótbolti Brynjar sé Lamine Yamal handboltans: „Hef aldrei séð annað eins“ Handbolti Óttast um líf sitt og lætur sig hverfa Enski boltinn Er katastrófa að vinna ekki í dag? Fótbolti Bakgarðsáskorun: Stefnir hátt í síðasta Bakgarðshlaupinu sínu Sport Klopp býður við rasískum ásökunum Fótbolti Fleiri fréttir Ísland - Búlgaría | Tengir landsliðið saman tvo sigra? Lagði upp í öruggum sigri Sjáðu þegar upp úr sauð á fundi Heimis Klopp býður við rasískum ásökunum Er katastrófa að vinna ekki í dag? Blaðamannafundi slitið snemma og Ísraelar brjálaðir Étur hatt sinn vegna ummæla um Gylfa Sjáðu mörkin sem felldu Víking og Val Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Uppgjörið: Fram - Valur 1-2 | Valskonur fallnar í fyrsta sinn ,,Mikið í gangi í hausnum núna” „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Mætti Ítölum tuttugu árum eftir að hafa skallað Materazzi Afmælisbarnið dregur sig úr landsliðinu Óttast um líf sitt og lætur sig hverfa Frakkland - Ítalía | Halda Frakkar sigurgöngunni áfram? Uppljóstrarinn í máli City sviptur vernd: „Staða hans er grafalvarleg“ Sjáðu hvernig Portúgalar fóru með Dani eftir brotthvarf Ronaldo „Menn mega ekki vera of miklir töffarar“ Þurfum að vera óþolandi eins og Aron og Gylfi Sjáðu fund Arnars og Ísaks fyrir slaginn við Búlgaríu City-menn búnir að áfrýja Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla Daníel Tristan kallaður inn í A-landsliðið Ýtti við Jesus og fagnaði eins og Ronaldo Draumadagar Emelíu: Sjáðu fyrsta mark hennar í Meistaradeild Evrópu Heimir gáttaður á fyrstu spurningu: „Aftur? Allt í lagi…“ Kaup Messi á spænsku félagi staðfest Ásaka Barcelona um að hafa borgað varaforseta spænskra dómarasamtaka Sjá meira