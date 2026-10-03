Fótbolti

Sjáðu þegar upp úr sauð á fundi Heimis

Valur Páll Eiríksson skrifar
Heimir týjar sig af fundinum eftir að honum var slitið.
Heimir týjar sig af fundinum eftir að honum var slitið. Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

Sérkennilegar spurningar ísraelskra blaðamanna, þar á meðal einhverjar sem áttu ekkert skilt við fótbolta, ollu því að blaðamannafundi Heimis Hallgrímssonar var slitið snemma. Þá þurfti að koma einum blaðamanni burt í öryggisfylgd.

Líkt og greint var frá á Vísi fyrr í dag sauð upp úr eftir blaðamannafund Írlands fyrir leik við Ísrael í Þjóðadeild karla á morgun. Írar treysta sér ekki að taka við Ísraelum heima fyrir og því fer leikurinn fram fyrir luktum dyrum í Serbíu.

Þar fór blaðamannafundurinn fram í dag og það vakti athygli írskra blaðamanna að hvergi var að sjá umsjónaraðila frá UEFA. Slíkur er viðstaddur alla blaðamannafundi í kringum landsleiki þjóða í keppnum á vegum sambandsins, þar á meðal á Laugardalsvelli.

Nokkuð var liðið á fundinn þegar bera fór á furðulegum spurningum frá ísraelskum blaðamönnum, þar á meðal um flugrán í vél sem var á leið frá Dúbaí til Ísrael í vikunni.

Því næst tók blaðamaður orðið og hugðist spyrja út í meint kynþáttaníð leikmanns írska liðsins í garð leikmanns Ísraela. Frægt er að stuðningsmenn Ísraels beindu apahljóðum að hörunddökkum leikmanni Írlands í leik liðanna á sunnudaginn var en samkvæmt þessum blaðamanni kallaði leikmaður Írlands kollega sinn hjá Ísrael apa. Það eru ásakanir sem írska knattspyrnusambandið hefur neitað staðfastlega og upplýsingafulltrúi írska sambandsins þurfti að hafa sig allan við að reyna að stýra fundinum.

@irishfootballfantv

After seeing this I really hope our lads go out and pump these again tomorrow. Adam Idah was the one racially abused but this guy tries to change the narrative. 🎥 X/amirzaky11

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Honum var svo að endingu slitið vegna framgangs ísraelskra fréttamanna og fundurinn færður í annað rými á vellinum þar sem írskir blaðamenn fengu að klára þær spurningar sem þeir áttu eftir að bera undir Heimi.

Að Írar fái fleiri spurningar eða sérfund er í samræmi við reglulgerðir UEFA en ísraelski blaðamaðurinn sem bar spurningarnar upp brást ókvæða við. Hann ríghélt í hljóðnemann sem hann hafði fengið og neitaði að skila honum.

Þá reyndi að hann troða sér inn á aukafundinn fyrir írsku blaðamennina en var vísað á dyr. Að endingu þurfti öryggisgæslu til að fylgja honum á brott.

Aukafundurinn fór fram í búningsklefa á svæðinu.Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images
Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands Írland Ísrael Átök í Ísrael og Palestínu Þjóðadeild karla í fótbolta

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