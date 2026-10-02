Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla

Þrjú lið berjast um síðasta örugga sætið í Bestu deild kvenna í fótbolta í kvöld. Valskonur gætu fallið í fyrsta sinn og þurfa að treysta á jafntefli í Víkinni á milli Víkings og Þórs/KA sem bæði eiga á hættu að falla.
Í lokaumferð neðri hluta Bestu deildarinnar í kvöld mætast annars vegar Víkingur og Þór/KA og hins vegar Fram og Valur. Báðir leikir hefjast klukkan 18 og verður vegleg útsending frá Víkinni á Sýn Sport Ísland þar sem einnig verður fylgst með gangi mála í Úlfarsárdal.
Staðan er tiltölulega einföld í kvöld:
Víkingar hafa blásið í herlúðra fyrir kvöldið og verður frítt inn á leikinn í Víkinni í boði Aton og Íslandsbanka, vegleg dagskrá fyrir leik og hamingjustund á Fossinum eftir leik.
Stundum þarf ekkert að segja, bara horfa. Kíkið á þessa veislu sem er verið að setja upp á föstudag. TAKK ❤️🖤 #AlliráFossinn pic.twitter.com/aGBauZR9X4— Víkingur Fótbolti (@vikingurfc) September 29, 2026
Stundum þarf ekkert að segja, bara horfa. Kíkið á þessa veislu sem er verið að setja upp á föstudag. TAKK ❤️🖤 #AlliráFossinn pic.twitter.com/aGBauZR9X4
Þá hafa Víkingar verið virkir á samfélagsmiðlum að hvetja Fossvogsbúa til að fjölmenna á völlinn og á meðal þeirra sem ætla að styðja við Víkinga í kvöld er ÍR-ingurinn Sveppi sem ætlar að taka mömmu sína með sér.
Víkin á morgun? Sveppi ætlar að mæta með mömmu sína. Veisla! En þú? 🖤❤️ pic.twitter.com/lWKtFvaWPs— Víkingur Fótbolti (@vikingurfc) October 1, 2026
Víkin á morgun? Sveppi ætlar að mæta með mömmu sína. Veisla! En þú? 🖤❤️ pic.twitter.com/lWKtFvaWPs
Eins og fyrr segir eiga Valskonur á hættu að falla úr efstu deild í fyrsta sinn í sögunni og raunar höfðu þær aldrei svo mikið sem verið í fallsæti fyrir þetta tímabil.
Þór/KA hefur sömuleiðis verið í A-deild samfleytt frá og með árinu 2006 og því um mikil tímamót að ræða ef Akureyringar falla í kvöld.
Víkingar, sem náðu 5. sæti í fyrra, eru hins vegar á sínu þriðja ári í efstu deild eftir að hafa komist upp úr B-deildinni haustið 2023.