Íslenski boltinn

Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla

Sindri Sverrisson skrifar
Ljóst er að Víkingur eða Þór/KA fellur í kvöld og mögulega bæði lið.
Ljóst er að Víkingur eða Þór/KA fellur í kvöld og mögulega bæði lið. vísir/Anton

Þrjú lið berjast um síðasta örugga sætið í Bestu deild kvenna í fótbolta í kvöld. Valskonur gætu fallið í fyrsta sinn og þurfa að treysta á jafntefli í Víkinni á milli Víkings og Þórs/KA sem bæði eiga á hættu að falla.

Í lokaumferð neðri hluta Bestu deildarinnar í kvöld mætast annars vegar Víkingur og Þór/KA og hins vegar Fram og Valur. Báðir leikir hefjast klukkan 18 og verður vegleg útsending frá Víkinni á Sýn Sport Ísland þar sem einnig verður fylgst með gangi mála í Úlfarsárdal.

Staðan er tiltölulega einföld í kvöld:

  • Þór/KA: Heldur sér uppi með sigri en fellur með tapi. Jafntefli dugar ef Valur vinnur ekki Fram.
  • Víkingur: Heldur sér uppi með sigri en fellur annars.
  • Valur: Heldur sér aðeins uppi ef liðið vinnur Fram á meðan Þór/KA og Víkingur gera jafntefli.

Víkingar hafa blásið í herlúðra fyrir kvöldið og verður frítt inn á leikinn í Víkinni í boði Aton og Íslandsbanka, vegleg dagskrá fyrir leik og hamingjustund á Fossinum eftir leik.

Þá hafa Víkingar verið virkir á samfélagsmiðlum að hvetja Fossvogsbúa til að fjölmenna á völlinn og á meðal þeirra sem ætla að styðja við Víkinga í kvöld er ÍR-ingurinn Sveppi sem ætlar að taka mömmu sína með sér.

Eins og fyrr segir eiga Valskonur á hættu að falla úr efstu deild í fyrsta sinn í sögunni og raunar höfðu þær aldrei svo mikið sem verið í fallsæti fyrir þetta tímabil.

Þór/KA hefur sömuleiðis verið í A-deild samfleytt frá og með árinu 2006 og því um mikil tímamót að ræða ef Akureyringar falla í kvöld.

Víkingar, sem náðu 5. sæti í fyrra, eru hins vegar á sínu þriðja ári í efstu deild eftir að hafa komist upp úr B-deildinni haustið 2023.

Besta deild kvenna Þór Akureyri KA Fram Valur Víkingur Reykjavík

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