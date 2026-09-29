Rúnar Már Sigurjónsson segir heiður að hafa verið hluti af íslenska landsliðinu á ferli sínum og hann sé lítið að spá í fjölda landsleikja á hans ferli, sem hefðu eflaust getað verið fleiri. Það situr enn í honum að hafa ekki fengið að fara á HM 2018 í Rússlandi.
Rúnar Már átti sín bestu ár á sama tíma og Gylfi Þór Sigurðsson og Aron Einar Gunnarsson mynduðu einhverja bestu miðju landsliðsins frá upphafi og leiddu liðið á tvö stórmót. Var hann óheppinn að vera uppi á sama tíma og þeir, út frá landsleikjafjölda séð?
„Ég er búinn að fá svolítið af spurningum um það hvort maður hafi verið svolítið óheppinn en mér finnst mér eiginlega bara vera heppinn sko,“ segir Rúnar Már.
„Á öðrum tíma hefði maður kannski átt miklu fleiri leiki og annað en velgengnin kannski ekki sú sama þannig að þetta var bara geggjaður tími og ekki bara þeir, bara allt liðið og mikið til sami hópurinn bara í mörg ár. Landsleikjafjöldi skipti mig engu máli sko. Það er frekar þessi tími með þeim, bara ógleymanlegir tímar og velgengni og hafa kynnst þeim og öllum þjálfurum og starfsfólki. Það er bara geggjað,“ segir Rúnar Már um tíma sinn með landsliðinu.
Hann fór með liðinu á EM 2016 í Frakklandi en fékk þó ekki að spila leik. Rúnar segir það ekki sitja í sér.
„Nei, það var bara alveg sama uppskrift og sama lið byrjuði alla leiki og eiginlega sömu skiptingar í öllum leikjum þannig að ég fékk ekkert að snerta grasið,“
„Maður getur ekkert verið að kvarta. Við vorum að vinna leiki og standa okkur vel. Svo er Eiður Smári á bekknum þarna við hliðina á mér og fleiri frábærir leikmenn og ef hann er ekki kvartandi þá get ég ekki verið að segja neitt sko.“
„Ég vissi líka mitt hlutverk alltaf mjög skýrt, sérstaklega hjá Lars (Lagerback). Hann talaði oft við mig þannig að ég vissi nákvæmlega hvert mitt hlutverk var og það var oft bara að vera sem besti liðsmaður sem hægt var að vera og svo bara klár ef eitthvað kæmi upp,“ segir Rúnar Már.
Það voru Rúnari hins vegar mikil vonbrigði að hafa ekki fengið að fara með liðinu á HM 2018 í Rússlandi. Eftir að hafa verið með liðinu gegnum árin á undan og í undankeppninni fékk hann ekki kallið á heimsmeistaramótið.
„Það eru gríðarleg vonbrigði. Því að ég var inni í öllum hópum í undankeppninni fyrir mót og svo bara er ég ekki í hópnum því þeir ákváðu að gera einhverjar breytingar. Það voru gríðarleg vonbrigði og bara það sem stendur hvað mest upp úr nánast á ferlinum, að maður hafi ekki farið þangað. Því að maður hugsar oft, því miður kannski meira um vonbrigðin heldur en sigrana og gleðiefnin sko . Þannig að það var alveg mjög erfitt á sínum tíma. Ég get alveg viðurkennt það,“
Rúnar segist þá engar sérstakar útskýringar hafa fengið á því að hann var skilinn eftir utan hópsins.
„Nei, engar útskýringar. Það var ekkert sagt. Maður gerir náttúrulega aldrei ráð fyrir að vera í neinum hóp. En var búinn að vera, eins og ég segi, í allri undankeppninni, ef ég man þetta rétt, og kom inn á þegar við tryggjum okkur á HM. Ég var í Sviss á þessum tíma og var að spila sennilega minn besta bolta á ferlinum,“
Gastu horft á leikina?
„Já, það var mjög erfitt sko. Maður kúplaði sig aðeins út, ég horfði á leikina en mér fannst erfiðara bara að horfa á mótið allt. Ég horfði alltaf á Ísland en svona fylgdist minna með mótinu en öðrum stórmótum.“