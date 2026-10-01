Gleðitíðindum rignir inn hjá Þrótti fyrir komandi tímabil í Bestu deild karla. Þriðji lykilmaður liðsins, sem orðaður var við brottför, hefur framlengt við félagið.
Örn Bragi Hinriksson framlengdi samning sinn við félagið í dag. Þessi 19 ára sóknarleikmaður hafði verið orðaður sterklega við KR og var á meðal betri leikmanna Lengjudeildarinnar í sumar.
Örn Bragi fetar í fótspor Sigurðar Egils Lárussonar og Arons Snæs Ingasonar sem skrifuðu undir framlengingu fyrir viku síðan. Aron Snær hafði verið orðaður við Val.
Laugdælingar hafa yfir miklu að gleðjast þessi dægrin en auk þess sem karlalið félagsins vann umspil um sæti í Bestu deildinni vann kvennalið félagsins fyrsta titilinn í sögu Þróttar er það varð bikarmeistari viku fyrr.