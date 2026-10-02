Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Aron Guðmundsson skrifar 2. október 2026 23:15 Ferguson sneri aftur á Old Trafford og þakkar hér fólkinu á leikvanginum fyrir stuðninginn. Vísir/Getty Sir Alex Ferguson, goðsögn í knattspyrnuheiminum og fyrrverandi knattspyrnustjóri Manchester United, segist hafa verið logandi hræddur við að snúa aftur á sinn gamla heimavöll, Old Trafford, eftir að hafa jafnað sig á heilablóðfalli. Það styttist í 85 ára afmæli þessa sigursæla knattspyrnustjóra og er hann að gefa út bók á næstunni þar sem hann fer yfir 21 af þýðingarmestu leikjum sínum á ferlinum sem bæði leikmaður og knattspyrnustjóri. Þegar Ferguson var 76 ára gamall, árið 2018, fékk hann heilablóðfall og þurfti að gangast undir neyðaraðgerð. Fjórum mánuðum seinna sneri hann aftur á gamla heimavöll sinn með Manchester United, Old Trafford. „Ég var logandi hræddur,“ sagði Ferguson í viðtali við BBC um endurkomu sína í Leikhús draumanna á þessum tíma. Eins og við var að búast risu allir úr sætum sínum á leikvanginum og hylltu þennan sigursæla stjóra. „Eiginkona mín var með mér og hún var næstum því farin að gráta. Þegar við settumst sagði hún: Þetta er frábært.“ Ferguson er þakklátur fyrir að geta sótt fótboltaleiki og talað um leikinn sem hann elskar. „Ég tapaði röddinni eftir aðgerðina. Ég gat ekki talað. Það var ógnvekjandi. Ég man að barnabörnin komu í heimsókn til mín og ég gat ekki talað,“ sagði Ferguson en blessunarlega kom málið aftur. Enski boltinn Manchester United Fótbolti Mest lesið Heimir gáttaður á fyrstu spurningu: „Aftur? Allt í lagi…“ Fótbolti Uppgjörið: Fram - Valur 1-2 | Valskonur fallnar í fyrsta sinn Íslenski boltinn Óttast aðra martröð í boði íslenska tannlæknisins Fótbolti Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Íslenski boltinn „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Íslenski boltinn Óttast um líf sitt og lætur sig hverfa Enski boltinn Uppljóstrarinn í máli City sviptur vernd: „Staða hans er grafalvarleg“ Enski boltinn Systir Ronaldos tók til varna og hraunaði yfir portúgölsku þjóðina Fótbolti Yfirmenn Heimis teknir á teppið Fótbolti Bakgarðsáskorunin: Öskraði á sjálfan sig til að vekja sig Sport Fleiri fréttir Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Óttast um líf sitt og lætur sig hverfa Uppljóstrarinn í máli City sviptur vernd: „Staða hans er grafalvarleg“ City-menn búnir að áfrýja Annar til að hvolfa bílnum á mánuði Stjórnarformaður City nýtur diplómatískrar friðhelgi Klopp býr sig ekki undir að fá fleiri titla Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Etihad hótar að kæra ensku úrvalsdeildina Myndi henda öllum medalíum í ruslið Guardiola tjáir sig: „Við komumst í gegnum þetta saman“ Richards niðurbrotinn: „Hringdi grátandi í mig“ „Samsæri ensku úrvalsdeildarinnar gegn City“ Vandræðalegt viðtal við stjórnanda City Harðorð yfirlýsing Manchester City Tjáir sig um City: „Íþróttalegt réttlæti var ekki til staðar“ City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Fundaði með Sir Alex um að spila á miðjunni með Keane City vissi af dómnum í júlí og eyddi 450 milljónum Viðbrögðum framkvæmdastjóra Manchester City lekið í BBC Lætur Dean og Rooney heyra það: „Ekki séns að ég sætti mig við þetta kjaftæði“ Isak og Gakpo sendir meiddir heim Mancini tjáir sig um City: „Þeirra vandamál, ekki mitt“ Stjórnarformaður Manchester City tjáir sig Manchester City dæmt í 114 af 115 ákæruliðum Hægt hafi verið að koma í veg fyrir dauða sonar þeirra Rooney tekur fyrir kjaftasögur Braut kynferðislega á Andy Carroll Vill leyfa bjórdrykkju á fótboltaleikjum aftur George Gillett látinn Sjá meira