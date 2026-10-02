Enski boltinn

Sir Alex Fergu­son var logandi hræddur

Aron Guðmundsson skrifar
Ferguson sneri aftur á Old Trafford og þakkar hér fólkinu á leikvanginum fyrir stuðninginn.
Ferguson sneri aftur á Old Trafford og þakkar hér fólkinu á leikvanginum fyrir stuðninginn. Vísir/Getty

Sir Alex Ferguson, goðsögn í knattspyrnuheiminum og fyrrverandi knattspyrnustjóri Manchester United, segist hafa verið logandi hræddur við að snúa aftur á sinn gamla heimavöll, Old Trafford, eftir að hafa jafnað sig á heilablóðfalli.

Það styttist í 85 ára afmæli þessa sigursæla knattspyrnustjóra og er hann að gefa út bók á næstunni þar sem hann fer yfir 21 af þýðingarmestu leikjum sínum á ferlinum sem bæði leikmaður og knattspyrnustjóri.

Þegar Ferguson var 76 ára gamall, árið 2018, fékk hann heilablóðfall og þurfti að gangast undir neyðaraðgerð. Fjórum mánuðum seinna sneri hann aftur á gamla heimavöll sinn með Manchester United, Old Trafford.

„Ég var logandi hræddur,“ sagði Ferguson í viðtali við BBC um endurkomu sína í Leikhús draumanna á þessum tíma.

Eins og við var að búast risu allir úr sætum sínum á leikvanginum og hylltu þennan sigursæla stjóra.

„Eiginkona mín var með mér og hún var næstum því farin að gráta. Þegar við settumst sagði hún: Þetta er frábært.“

Ferguson er þakklátur fyrir að geta sótt fótboltaleiki og talað um leikinn sem hann elskar.

„Ég tapaði röddinni eftir aðgerðina. Ég gat ekki talað. Það var ógnvekjandi. Ég man að barnabörnin komu í heimsókn til mín og ég gat ekki talað,“ sagði Ferguson en blessunarlega kom málið aftur.

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